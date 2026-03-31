Neymar berbagi pengalamannya tentang tekanan yang 'sangat berat' saat bermain di Brasil sambil memuji mantan rekan setimnya di PSG, Kylian Mbappe

Neymar tidak segan-segan menggambarkan suasana di sekitar timnas Brasil, dengan menekankan bahwa sikap "menekan" dari para penggemar dan media menciptakan atmosfer yang mencekam bahkan bagi para ikon yang paling berpengalaman sekalipun.

"Harganya mahal untuk menjadi seorang pemain, ini sulit, karena di Brasil situasinya sangat melelahkan," kata Neymar, seperti dikutip Globo Esporte. "Orang-orang benar-benar menekanmu. Mereka tidak mengerti bahwa kamu adalah orang biasa. Semuanya baik-baik saja: ini sulit; saya sangat bersyukur, tapi saya telah bekerja keras untuk ini, namun saya tetaplah manusia. Saya memiliki perasaan yang sama seperti Anda, saya juga menderita, saya merasakan sakit, saya bangun dalam suasana hati yang buruk, saya menangis, saya marah, saya bahagia, itu normal. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal-hal yang normal?"