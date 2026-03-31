Neymar berbagi pengalamannya tentang tekanan yang 'sangat berat' saat bermain di Brasil sambil memuji mantan rekan setimnya di PSG, Kylian Mbappe
Dampak manusiawi dari jersey kuning
Saat ini masih berupaya memulihkan kebugarannya sepenuhnya, Neymar mengungkap kelelahan psikologis yang telah mewarnai kariernya. Pemain berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa publik Brasil sering kali mengabaikan sisi kemanusiaannya, dan memandangnya sebagai komoditas alih-alih sebagai seorang manusia. Pengakuan jujur ini muncul di tengah persimpangan jalan bagi sang penyerang, yang tengah berusaha menyeimbangkan masa baktinya yang kedua di klub masa kecilnya, Santos, dengan tuntutan fisik yang semakin berat bagi tubuhnya yang belakangan ini sering kali mengecewakannya.
Seruan untuk empati
Neymar tidak segan-segan menggambarkan suasana di sekitar timnas Brasil, dengan menekankan bahwa sikap "menekan" dari para penggemar dan media menciptakan atmosfer yang mencekam bahkan bagi para ikon yang paling berpengalaman sekalipun.
"Harganya mahal untuk menjadi seorang pemain, ini sulit, karena di Brasil situasinya sangat melelahkan," kata Neymar, seperti dikutip Globo Esporte. "Orang-orang benar-benar menekanmu. Mereka tidak mengerti bahwa kamu adalah orang biasa. Semuanya baik-baik saja: ini sulit; saya sangat bersyukur, tapi saya telah bekerja keras untuk ini, namun saya tetaplah manusia. Saya memiliki perasaan yang sama seperti Anda, saya juga menderita, saya merasakan sakit, saya bangun dalam suasana hati yang buruk, saya menangis, saya marah, saya bahagia, itu normal. Mengapa saya tidak bisa melakukan hal-hal yang normal?"
Pujian untuk Mbappe
Meskipun sang penyerang telah menghabiskan waktu jauh dari lapangan untuk meningkatkan kondisi fisiknya dan berkumpul bersama keluarga sejak tidak dipanggil ke skuad Brasil terbaru, ia tetap mengikuti perkembangan dunia sepak bola internasional dengan cermat. Saat menyaksikan laga persahabatan Brasil melawan Prancis, yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Les Bleus, Neymar menyempatkan diri untuk mengapresiasi kualitas mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Mbappé, yang membuka skor.
Neymar terekam kamera sedang bereaksi terhadap ketepatan sang bintang Real Madrid di depan gawang selama sesi pemulihannya. "Di depan gawang, dia [Mbappe] tidak pernah meleset," kata Neymar. Meskipun hasilnya tidak menguntungkan bagi Selecao, Neymar tetap fokus pada gambaran yang lebih besar menjelang Piala Dunia, dengan menyatakan: "Piala Dunia akan segera tiba dan semua orang harus bersemangat, ayo!"
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Fokus utama Neymar saat ini adalah membantu Santos naik peringkat di klasemen Serie A Brasil, di mana mereka saat ini berada di posisi ke-16 setelah hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan pertandingan pertama musim ini. Mereka selanjutnya akan menghadapi Remo-PA pada hari Kamis. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, Neymar juga akan berupaya keras untuk mencapai kondisi fisik terbaik menjelang turnamen tersebut, karena ia bertekad untuk masuk ke dalam skuad Carlo Ancelotti.