Neymar atau formasi 4-2-4?.. Ancelotti bingung menjelang laga melawan rekan-rekan Haaland

Kegembiraan Carlo Ancelotti karena dapat kembali menurunkan susunan pemain inti yang sama selama menangani tim nasional Brasil tidak berlangsung lama.

Pada kesempatan pertama mereka mencapai hal ini, mereka kehilangan Lucas Paquetá akibat cedera paha pada menit ke-45 dalam pertandingan yang dimenangkan 2-1 atas Jepang, dan mereka harus bekerja keras untuk menentukan susunan pemain yang akan menghadapi Norwegia pada hari Minggu di New Jersey, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Danilo Santos dianggap sebagai pengganti langsung, namun ada opsi lain yang akan dianalisis mulai sesi latihan pada hari Kamis.