Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

Diterjemahkan oleh

Neymar atau formasi 4-2-4?.. Ancelotti bingung menjelang laga melawan rekan-rekan Haaland

Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup
E. Haaland
C. Ancelotti
Neymar
M. Cunha
Vinicius Junior
L. Paqueta
Endrick
Fabinho
Brasil
Norwegia
AS
Italia

Kejutan akibat dicoretnya bintang Brasil itu membuat pelatih asal Italia kebingungan

Kegembiraan Carlo Ancelotti karena dapat kembali menurunkan susunan pemain inti yang sama selama menangani tim nasional Brasil tidak berlangsung lama.

Pada kesempatan pertama mereka mencapai hal ini, mereka kehilangan Lucas Paquetá akibat cedera paha pada menit ke-45 dalam pertandingan yang dimenangkan 2-1 atas Jepang, dan mereka harus bekerja keras untuk menentukan susunan pemain yang akan menghadapi Norwegia pada hari Minggu di New Jersey, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Danilo Santos dianggap sebagai pengganti langsung, namun ada opsi lain yang akan dianalisis mulai sesi latihan pada hari Kamis.


  • Santos adalah pilihan yang paling tepat dalam satu situasi

    Untuk memulihkan diri dari kelelahan fisik akibat pertandingan di Houston dan perjalanan setelahnya, staf pelatih memberi para pemain waktu istirahat sedikit lebih dari 24 jam, dan mereka akan kembali berlatih pada Rabu malam.

    Dengan kata lain, akan ada tiga sesi latihan sebelum pelatih asal Italia itu memutuskan siapa yang akan menjadi pemain inti baru menggantikan Paqueta: Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli, dan Endrick semuanya merupakan kandidat potensial.

    Menurut situs Globo, pilihan ini akan berdampak langsung pada gaya permainan dan taktik. Jika Ancelotti memutuskan untuk mempertahankan susunan pemain yang berhasil mengalahkan Haiti, Skotlandia, dan Jepang, maka Danilo Santos adalah pilihan yang paling tepat.

    Gelandang Botafogo ini bermain di posisi yang sama dengan Paqueta, juga kidal, dan telah diuji di posisi tersebut bersama Bruno Guimarães sebelum pertandingan melawan Skotlandia. Ia adalah kandidat terkuat untuk posisi ini.

    Baca juga: Eksploitasi anak-anak?.. Skandal besar mengancam ambisi Barcelona dan Real Madrid

    • Iklan

  • Pilihan lain... memperkuat lini tengah

    Dia menambahkan: "Jika keputusannya adalah memilih lini tengah yang lebih kuat secara fisik dengan dua gelandang bertahan di tepi kotak penalti, maka Fabinho dan Ederson adalah pilihan terbaik untuk mempertahankan formasi 4-3-3 bersama Casemiro. Dalam hal ini, Bruno Guimarães akan dibebani tugas sebagai pengatur serangan dan mendukung para penyerang."

    Dia menambahkan: "Selama jeda babak pertama pertandingan melawan Jepang, setelah Lucas Paquetá mengalami cedera, Endrick dipilih untuk menggantikannya. Dalam formasi ini, pemain bernomor punggung 19 itu menjadi poros tim di dalam kotak penalti, sementara Matheus Cunha mundur ke belakang hampir seperti gelandang, bergantian antara formasi 4-3-3 dan 4-2-4.”

    Setelah pertandingan, Ancelotti berbicara tentang kemungkinan mengulang formasi ini, meskipun informasi dari balik layar menunjukkan bahwa hal itu dianggap tidak mungkin.

    Baca juga: Keraguan yang menyakitkan... Roy Keane tentang bintang Inggris: Mengapa dia datang ke Piala Dunia?

  • Perubahan paling mencolok... Neymar dan formasi 4-2-4

    Perubahan paling mencolok ke formasi 4-2-4 —menurut sumber yang sama— adalah dimasukkannya Gabriel Martinelli, yang bisa bermain di lini tengah, seperti yang dilakukannya dalam pertandingan melawan Houston, atau bahkan di sayap kiri, sehingga Vinícius dipindahkan ke posisi penyerang yang lebih dekat dengan Matheus Cunha. Misalnya, Brasil pernah mengalahkan Paraguay pada Juni tahun lalu dalam pertandingan yang memastikan lolosnya mereka ke Piala Dunia.

    Terakhir, ada juga opsi untuk menurunkan Neymar sebagai gelandang serang bersama Bruno Guimarães. Namun, opsi ini dianggap tidak mungkin secara internal, karena staf pelatih menyadari bahwa pemain bernomor punggung 10 tersebut belum siap secara fisik untuk bermain selama 90 menit penuh, dan ia telah dilatih untuk menjadi pemain kunci pada babak kedua.

    Pilihan-pilihan ini akan diajukan kepada Carlo Ancelotti dan staf pelatihnya untuk dibahas mulai sesi latihan hari Kamis di Pusat Latihan Columbus Park di New Jersey. Pada hari Minggu, timnas Brasil akan menjalani pertandingan penentu di Piala Dunia melawan Norwegia di babak 16 besar di Stadion New York-New Jersey.

    Baca juga: Pukulan telak bagi Ancelotti... Bintang Brasil tersingkir dari Piala Dunia

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Norway crest
Norway
NOR