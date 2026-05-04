Neymar akan hengkang dari Santos? Bintang Brasil itu memicu spekulasi transfer setelah bertemu dengan presiden klub yang mengejutkan
Kunjungan mendadak ke Boca
Kehadiran Neymar di Argentina telah memicu beredarnya berbagai spekulasi. Dalam lawatannya bersama skuad Santos untuk pertandingan Copa Sudamericana melawan San Lorenzo, sang penyerang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengunjungi markas latihan Boca, Casa Amarilla, yang terletak tak jauh dari stadion ikonik Bombonera.
Selama kunjungannya, ia menerima dua jersey khusus: satu bertuliskan namanya sendiri dan satu lagi yang diberikan oleh presiden Boca, Juan Roman Riquelme.
Penandatanganan 'Galactic'
Meskipun klub secara resmi menegaskan bahwa kunjungan tersebut hanyalah bentuk persahabatan, pemandangan mantan pemain Barcelona itu berpose bersama tim Biru dan Emas telah memicu harapan akan kedatangan pemain "galaksi".
Namun, ketika ditanya mengenai pendekatan resmi, pejabat Boca dengan cepat membantah laporan tersebut, menyangkal bahwa telah terjadi negosiasi resmi atau pertemuan tingkat tinggi antara presiden klub dan sang pemain selama perjalanan tersebut.
Hubungan dengan Paris dan pengaruh Paredes
Hubungan antara Neymar dan Boca Juniors semakin diperkuat oleh kedekatannya dengan beberapa mantan rekan setimnya. Selama berada di Buenos Aires, ia bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Ander Herrera, yang dilaporkan memuji pengalaman unik bermain di La Bombonera.
Hal ini sejalan dengan upaya perekrutan yang telah lama dilakukan oleh Leandro Paredes, yang sebelumnya sempat mengisyaratkan niatnya untuk membawa temannya itu ke klub raksasa Argentina tersebut guna bersaing di Copa Libertadores.
Boca dilaporkan sedang membangun proyek yang dipenuhi bintang, dengan Paulo Dybala dikaitkan erat dengan kepindahan ke klub tersebut. Menambahkan pemain sekelas Neymar akan menjadi pernyataan niat yang paling kuat saat mereka berupaya menaklukkan Amerika Selatan sekali lagi.
Ketidakpastian kontrak di Santos
Situasi Neymar saat ini di Santos digambarkan sebagai "tidak stabil." Meskipun kontraknya masih berlaku hingga Desember 2026, terdapat laporan bahwa klub Brasil tersebut menunggak sejumlah besar uang kepada sang pemain terkait kontrak menggiurkan yang ditandatanganinya saat kembali pada 2025. Ketegangan finansial ini, ditambah dengan keinginannya untuk menghadapi tantangan kompetitif baru, telah membuka peluang bagi klub-klub peminat untuk memantau ketersediaannya.
Meskipun pindah ke Argentina akan menjadi langkah yang romantis, itu bukanlah satu-satunya opsi yang ada. Orang dalam di Brasil menyarankan bahwa jika sang penyerang kembali meninggalkan negara asalnya, pindah ke Major League Soccer (MLS) mungkin lebih mungkin terjadi daripada pindah ke liga Amerika Selatan lainnya.