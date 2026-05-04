Neymar akan hengkang dari Santos? Bintang Brasil itu memicu spekulasi transfer setelah bertemu dengan presiden klub yang mengejutkan

Hubungan antara Neymar dan Boca Juniors semakin diperkuat oleh kedekatannya dengan beberapa mantan rekan setimnya. Selama berada di Buenos Aires, ia bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Ander Herrera, yang dilaporkan memuji pengalaman unik bermain di La Bombonera.

Hal ini sejalan dengan upaya perekrutan yang telah lama dilakukan oleh Leandro Paredes, yang sebelumnya sempat mengisyaratkan niatnya untuk membawa temannya itu ke klub raksasa Argentina tersebut guna bersaing di Copa Libertadores.

Boca dilaporkan sedang membangun proyek yang dipenuhi bintang, dengan Paulo Dybala dikaitkan erat dengan kepindahan ke klub tersebut. Menambahkan pemain sekelas Neymar akan menjadi pernyataan niat yang paling kuat saat mereka berupaya menaklukkan Amerika Selatan sekali lagi.