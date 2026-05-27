"Neymar adalah idola kami" - Vinicius Junior "sangat senang" melihat ikon Brasil itu masuk skuad Piala Dunia 2026 setelah "mengalami begitu banyak penderitaan"

Masuknya Neymar ke dalam skuad akhir untuk tur Amerika Utara terjadi setelah masa-masa sulit yang dialami mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut. Dalam wawancara dengan CazeTV, Vinicius mengakui bahwa perjalanan kembali ke tim nasional dipenuhi ketidakpastian dan kesedihan pribadi bagi pemain berusia 34 tahun itu. Penyerang tersebut telah lama absen dari tim nasional, sehingga menimbulkan keraguan apakah ia akan kembali membela negaranya di panggung terbesar.

"Saya berbicara dengan Neymar setiap kali ada pemanggilan tim nasional dan dia selalu berkata: 'Sial, Ancelotti belum memanggilku lagi. Aku benar-benar sedih.' Tapi saya selalu mengatakan bahwa manajer mempercayainya, bahwa ketika waktunya tiba, dia akan memanggil Ney," kata Vinicius.

"Neymar adalah idola kami, saya selalu sangat menyukainya, dia selalu membela saya, saya telah mengikutinya sejak awal kariernya dan saya senang untuknya. Setelah cedera, setelah menderita begitu banyak, dia bisa kembali ke tim nasional dan memiliki satu kesempatan terakhir bersama tim yang hebat."