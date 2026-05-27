"Neymar adalah idola kami" - Vinicius Junior "sangat senang" melihat ikon Brasil itu masuk skuad Piala Dunia 2026 setelah "mengalami begitu banyak penderitaan"
Seorang pahlawan kembali ke timnas Brasil
Masuknya Neymar ke dalam skuad akhir untuk tur Amerika Utara terjadi setelah masa-masa sulit yang dialami mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain tersebut. Dalam wawancara dengan CazeTV, Vinicius mengakui bahwa perjalanan kembali ke tim nasional dipenuhi ketidakpastian dan kesedihan pribadi bagi pemain berusia 34 tahun itu. Penyerang tersebut telah lama absen dari tim nasional, sehingga menimbulkan keraguan apakah ia akan kembali membela negaranya di panggung terbesar.
"Saya berbicara dengan Neymar setiap kali ada pemanggilan tim nasional dan dia selalu berkata: 'Sial, Ancelotti belum memanggilku lagi. Aku benar-benar sedih.' Tapi saya selalu mengatakan bahwa manajer mempercayainya, bahwa ketika waktunya tiba, dia akan memanggil Ney," kata Vinicius.
"Neymar adalah idola kami, saya selalu sangat menyukainya, dia selalu membela saya, saya telah mengikutinya sejak awal kariernya dan saya senang untuknya. Setelah cedera, setelah menderita begitu banyak, dia bisa kembali ke tim nasional dan memiliki satu kesempatan terakhir bersama tim yang hebat."
Mengabaikan kekhawatiran terkait cedera
Meskipun telah dipanggil, pertanyaan mengenai kesiapan fisik Neymar tetap bermunculan. Penyerang tersebut baru-baru ini mengalami masalah pada betisnya yang membuat media Brasil mengangkat alis, namun ia dengan cepat menepis segala spekulasi bahwa partisipasinya di turnamen tersebut bisa terancam. Ia terlihat berada di tribun penonton saat pertandingan Santos baru-baru ini, tampak santai meski rumor seputar kebugarannya terus beredar.
Ketika ditanya apakah kondisi fisiknya menjadi alasan untuk khawatir, penyerang veteran ini menjawab dengan lugas seperti biasanya. Ia membentak, "apa masalahnya?" ketika ditanya apakah cedera betisnya dapat mengganggu penampilannya di Piala Dunia mendatang. Tampaknya keyakinannya ini juga dirasakan oleh rekan-rekan setimnya, yang memandang kehadirannya sangat penting dalam upaya mereka meraih gelar keenam.
Ketegangan masa remaja Endrick
Vinicius juga membocorkan suasana di ruang ganti terkait generasi muda, khususnya bintang muda Endrick. Pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan sangat ingin memastikan tempatnya di skuad, hingga terus-menerus menanyakan kabar kepada rekan-rekan seniornya untuk mendapatkan kepastian. Masuk ke dalam skuad Piala Dunia di usia yang begitu muda adalah prestasi langka, dan tekanan itu jelas membebani pundak sang pemain muda.
"Dia selalu menggangguku, menanyakan apakah dia akan ikut, apakah dia tidak akan ikut, apa pendapatku... Aku berkata kepadanya: 'Tenang saja, kawan. Kamu akan ikut, kamu akan berada di sana bersama kami.' Dia masih sangat muda dan bermain di Piala Dunia pertamanya pada usia 19 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang," ungkap Vinicius.
Persiapan akhir untuk Amerika Utara
Brasil kini mengalihkan fokusnya ke laga-laga persahabatan terakhir menjelang dimulainya turnamen secara resmi. Selecao dijadwalkan menghadapi Panama dan Mesir dalam laga persahabatan untuk menyempurnakan taktik mereka dan memastikan skuad telah terintegrasi sepenuhnya. Dengan kembalinya Neymar ke skuad serta dukungan kelas dunia dari pemain seperti Vinicius dan Endrick, ekspektasi terhadap raksasa Amerika Selatan ini sangat tinggi.
Staf medis diharapkan mengelola beban kerja Neymar dengan hati-hati selama sesi latihan awal di Granja Comary. Meskipun sang ikon tetap bersikukuh bahwa ia sudah siap secara fisik, staf pelatih akan berusaha keras untuk menghindari kemunduran di menit-menit terakhir menjelang pertandingan pembuka melawan Maroko pada 13 Juni. Bagi Vinicius dan anggota skuad lainnya, kembalinya idola mereka ke lapangan merupakan dorongan moral yang luar biasa saat mereka mengejar kejayaan global.