Neymar absen! Timnas Brasil bertolak ke Amerika Serikat tanpa bintang andalannya yang cedera, sementara perawatan intensif terus dilakukan menjelang Piala Dunia

Neymar tidak akan ikut serta bersama skuad Brasil ke Cleveland untuk laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Sementara tim asuhan Carlo Ancelotti melakukan perjalanan untuk laga uji coba terakhir mereka, Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi dalam pernyataan resmi pada Kamis bahwa sang penyerang akan tetap tinggal di markas sementara tim di New Jersey.

Keputusan ini diambil agar pemain berusia 34 tahun tersebut dapat melanjutkan program pemulihan khusus. Staf medis memilih "perawatan fisioterapi dan intensifikasi pemulihan fisik" daripada membebani dirinya dengan perjalanan, sehingga sang bintang tetap berada di lingkungan yang terkendali menjelang pertandingan pembuka Selecao di turnamen tersebut.