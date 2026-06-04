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Neymar absen! Timnas Brasil bertolak ke Amerika Serikat tanpa bintang andalannya yang cedera, sementara perawatan intensif terus dilakukan menjelang Piala Dunia
Jimat yang tertinggal di New Jersey
Neymar tidak akan ikut serta bersama skuad Brasil ke Cleveland untuk laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Sementara tim asuhan Carlo Ancelotti melakukan perjalanan untuk laga uji coba terakhir mereka, Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi dalam pernyataan resmi pada Kamis bahwa sang penyerang akan tetap tinggal di markas sementara tim di New Jersey.
Keputusan ini diambil agar pemain berusia 34 tahun tersebut dapat melanjutkan program pemulihan khusus. Staf medis memilih "perawatan fisioterapi dan intensifikasi pemulihan fisik" daripada membebani dirinya dengan perjalanan, sehingga sang bintang tetap berada di lingkungan yang terkendali menjelang pertandingan pembuka Selecao di turnamen tersebut.
- AFP
Cedera betis membuat sang bintang harus absen
Mantan pemain Paris Saint-Germain dan Barcelona ini telah absen selama hampir tiga minggu, sejak ia mengalami cedera otot betis tingkat dua. Cedera tersebut terjadi saat ia bermain untuk Santos dalam kekalahan 3-0 melawan Coritiba di Neo Quimica Arena dalam ajang Campeonato Brasileiro, dan ia belum bisa kembali beraksi baik untuk klub maupun tim nasional sejak sore itu.
Tingkat keparahan robekan otot tersebut mengharuskan tim medis Brasil untuk mengambil pendekatan yang hati-hati. Dengan mata seluruh bangsa tertuju pada pemulihannya, staf medis bekerja tanpa henti untuk memastikan bahwa pemain paling kreatif di tim ini dapat turut berperan dalam ajang bergengsi tingkat dunia yang akan datang di Amerika Utara.
Ancelotti mendukung Neymar yang cedera
Ancelotti telah memastikan bahwa Neymar akan memimpin Brasil di Piala Dunia 2026 terlepas dari cedera betis yang menghambat persiapannya. Ia mengatakan kepada wartawan menjelang laga persahabatan Brasil melawan Panama: "Untuk memperjelas, Neymar akan bersama kami. Kami yakin dia bisa pulih untuk pertandingan pertama [melawan Maroko] dan, jika tidak, untuk pertandingan kedua [melawan Haiti]. Tidak diragukan lagi bahwa 26 pemain ini akan bermain di Piala Dunia."
Selain pemulihan fisik, Ancelotti telah mengadakan pertemuan pribadi dengan Neymar untuk membahas ekspektasi taktis untuk turnamen di Amerika Utara tersebut. Ada pertanyaan di media Brasil mengenai kesiapan sang pemain, tetapi mantan pelatih Real Madrid itu yakin sang penyerang sudah siap secara mental untuk menghadapi tantangan yang menanti.
- AFP
Perjalanan menuju laga pembuka Piala Dunia
Pertandingan Brasil melawan Mesir pekan ini menjadi kesempatan terakhir bagi Ancelotti untuk menyempurnakan formasi taktisnya tanpa playmaker utamanya. Sementara skuad fokus pada pertandingan di Cleveland, perhatian utama tetap tertuju pada MetLife Stadium, tempat Brasil akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Maroko pada 13 Juni.
Seleção akan menghadapi grup yang menantang yang juga mencakup Haiti, dengan pertandingan fase grup kedua dijadwalkan pada 19 Juni, sebelum mereka menutup babak tersebut melawan Skotlandia pada 24 Juni. Para penggemar dan pakar sama-sama akan menahan napas menanti kabar baik dari ruang perawatan, karena prospek Piala Dunia tanpa Neymar tetap menjadi kenyataan yang menakutkan bagi raksasa Amerika Selatan tersebut.