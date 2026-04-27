AFP
Diterjemahkan oleh
Neymar absen dalam sesi latihan Santos akibat infeksi virus, yang menjadi hambatan terbaru bagi upaya timnas Brasil untuk lolos ke Piala Dunia
Infeksi virus membuat bintang Brasil absen
Santos telah mengonfirmasi bahwa Neymar tidak dapat mengikuti sesi latihan pada Minggu di CT Rei Pelé karena sakit. Pemain berusia 34 tahun itu semula dijadwalkan bergabung dengan rekan-rekan setimnya yang tidak ikut bertanding dalam laga liga melawan Bahia pada Sabtu, namun ia tetap absen saat skuad mempersiapkan diri untuk kompetisi Copa Sudamericana. Santos mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengklarifikasi situasi tersebut menyusul kekhawatiran mengenai keberadaannya pada Minggu pagi. "Atlet Neymar Jr. mengalami kondisi virus pada Sabtu malam, telah diberi pengobatan, merespons dengan baik, dan terus dipantau oleh departemen medis Santos," kata klub tersebut.
- AFP
Minggu yang krusial bagi Peixe dan Neymar
Waktu terjadinya cedera ini sama sekali tidak ideal, baik bagi pemain maupun klub. Santos saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting Copa Sudamericana melawan San Lorenzo di Argentina, yang dijadwalkan pada hari Selasa. Keikutsertaan Neymar masih diragukan karena ia sedang berjuang untuk pulih dari infeksi tersebut tepat waktu untuk perjalanan ke Buenos Aires. Neymar semula direncanakan untuk bermain bersama rekan setimnya yang terkenal seperti Gabigol, Willian Arao, dan Igor Vinícius. Para pemain ini juga absen dalam pertandingan melawan Bahia, namun diperkirakan akan tersedia untuk dipilih oleh manajer Cuca dalam perjalanan ke Argentina.
Ambisi Piala Dunia menjadi sorotan
Setiap kendala kecil yang dialami Neymar kini dipandang dari sudut pandang masa depannya di tim nasional. Menjelang Piala Dunia, sang penyerang berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan kebugaran fisik dan ketajamannya di lapangan. Absen dalam sesi latihan, bahkan karena sakit, mengganggu ritme yang ia butuhkan untuk meyakinkan staf pelatih tim nasional. Meskipun klub menyatakan bahwa ia telah merespons pengobatan dengan baik, citra dari ketidakhadiran lainnya menambah narasi tentang musim yang naik-turun bagi sang legenda bernomor punggung 10 ini. Rencananya tetap untuk bergabung dengan skuad Santos lainnya di Buenos Aires pada hari Senin, asalkan kesehatannya membaik secara memadai dalam 24 jam ke depan.
- Getty Images Sport
Jadwal mendatang dan pemulihan
Skuad Santos yang bertanding melawan Bahia telah berlatih di fasilitas Vitória, sementara para pemain yang turun pada Sabtu lalu menjalani sesi pemulihan di hotel mereka. Integrasi Neymar dan para bintang lainnya yang kembali dianggap sangat penting bagi peluang klub di Copa Sudamericana, di mana mereka akan menghadapi atmosfer yang menantang di San Lorenzo. Setelah pertandingan di level kontinental tersebut, Santos akan menghadapi jadwal yang padat, termasuk laga besar Serie A melawan Palmeiras pada 2 Mei dan perjalanan tandang lainnya untuk menghadapi Recoleta dari Paraguay pada 5 Mei.