Neymar absen dalam sesi latihan Santos akibat infeksi virus, yang menjadi hambatan terbaru bagi upaya timnas Brasil untuk lolos ke Piala Dunia

Waktu terjadinya cedera ini sama sekali tidak ideal, baik bagi pemain maupun klub. Santos saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting Copa Sudamericana melawan San Lorenzo di Argentina, yang dijadwalkan pada hari Selasa. Keikutsertaan Neymar masih diragukan karena ia sedang berjuang untuk pulih dari infeksi tersebut tepat waktu untuk perjalanan ke Buenos Aires. Neymar semula direncanakan untuk bermain bersama rekan setimnya yang terkenal seperti Gabigol, Willian Arao, dan Igor Vinícius. Para pemain ini juga absen dalam pertandingan melawan Bahia, namun diperkirakan akan tersedia untuk dipilih oleh manajer Cuca dalam perjalanan ke Argentina.