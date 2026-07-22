AFP
Diterjemahkan oleh
Neymar absen dalam kemenangan besar Santos di Copa Sudamericana setelah ikut serta dalam Kejuaraan Poker Brasil
Taruhan tinggi di meja poker
Sementara rekan-rekan setimnya di Santos sedang bertanding di lapangan di Venezuela, Neymar justru sibuk menguji keberuntungan dan kemampuannya di ajang Brazilian Series of Poker (BSOP) edisi Musim Dingin. Penyerang yang terkenal sangat menyukai permainan kartu ini terlihat di Golden Hall, Kompleks WTC di Sao Paulo, saat mengikuti babak keempat kejuaraan nasional tersebut, menurut ESPN Brasil. Tempat ini sudah tidak asing lagi bagi bintang Santos tersebut; saat mengikuti turnamen yang sama pada tahun 2025, Neymar berhasil mengantongi hadiah sebesar R$53.500.
Waktu kemunculannya membuat beberapa pendukung terkejut, karena hal itu terjadi hanya beberapa jam sebelum Santos memulai pertandingan playoff yang krusial. Namun, kehadirannya di acara tersebut bukanlah bentuk ketidakhadiran tanpa izin. Klub telah memutuskan untuk meninggalkan pemain andalannya tersebut agar ia dapat fokus pada program kebugaran khusus setelah kembali dari kampanye Piala Dunia yang mengecewakan.
- Getty/GOAL
Cuca menjelaskan alasan ketidakhadiran sang bintang
Manajer Santos, Cuca, segera mengklarifikasi situasi seputar pemain bintangnya itu setelah kemenangan 4-1 atas Universidad Central. Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menurunkan Neymar terutama bertujuan memastikan sang pemain benar-benar pulih setelah menjalani tugas bersama tim nasional.
"Karena dia absen selama beberapa hari dan tidak mendapat libur, kami memutuskan untuk membiarkannya menjadi lebih kuat lagi, berlatih keras agar dia bisa tampil dalam serangkaian pertandingan," jelas Cuca setelah pertandingan. "Sekarang, dalam sepuluh hari ke depan, kami akan memainkan empat pertandingan. Apa untungnya membawanya ke sini? Kalian sudah lihat betapa berat dan melelahkannya perjalanan ini. Dia tetap di sana berlatih, sama seperti [Willian] Arao, Joao Schmidt, dan Igor Vinicius, dan hal itu memberi kami lebih banyak opsi untuk pertandingan-pertandingan mendatang."
Terlepas dari malamnya di meja poker, Neymar tetap berlatih keras di tempat latihan klub. Baru-baru ini, ia membagikan sebuah video di media sosial yang memperlihatkan dirinya mencetak gol dan tampil tajam dalam sesi latihan. Rencana sang manajer tampaknya berfokus untuk memastikan Neymar berada dalam kondisi 100 persen untuk kompetisi domestik, di mana klub saat ini sedang berjuang di peringkat ke-15 klasemen liga.
Malam yang sukses bagi Peixe
Meski tanpa pemain andalannya, Santos terbukti jauh lebih kuat daripada Universidad Central, sehingga satu kaki mereka sudah mantap menginjak babak 16 besar Copa Sudamericana. Raksasa Brasil itu meraih kemenangan telak 4-1 di Venezuela, membangun keunggulan yang kokoh menjelang leg kedua pekan depan di Vila Belmiro. Jika mereka berhasil menyelesaikan tugas ini, raksasa Ekuador Macara akan menanti di babak berikutnya.
Ketika ditanya apakah pemain bernomor punggung 10-nya akan kembali untuk laga liga mendatang, Cuca memastikan bahwa Neymar akan kembali beraksi melawan Chapecoense pada Sabtu ini. Kemenangan tandang yang menentukan ini meringankan tekanan pada kampanye kontinental mereka, sehingga memungkinkan klub untuk mengalihkan seluruh fokusnya kembali ke tugas-tugas domestik pada akhir pekan ini.
- Getty Images
Kehidupan setelah pensiun dari kancah internasional
Periode ini menandai transisi penting bagi Neymar, yang baru-baru ini mengakhiri karier legendarisnya bersama Selecao. Penyerang tersebut mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah kekalahan mengejutkan Brasil 2-1 dari Norwegia di Piala Dunia 2026, sebuah kegagalan yang membuatnya meneteskan air mata. Setelah mencetak 80 gol dalam 130 penampilan untuk negaranya, ia mengakhiri kariernya di panggung dunia di MetLife Stadium.
Dengan berakhirnya tugas-tugas internasionalnya, fokus sisa kariernya kini sepenuhnya tertuju pada komitmen klubnya bersama Santos. “Peixe” sangat membutuhkan kepemimpinan dan kemampuan mencetak golnya untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Jika ia bisa tetap bugar dan mempertahankan performa tajam yang ditunjukkan dalam sesi latihan belakangan ini, kehadirannya akan menjadi faktor penentu apakah Santos bisa menyelamatkan musim mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami