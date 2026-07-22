Neymar absen dalam kemenangan besar Santos di Copa Sudamericana setelah ikut serta dalam Kejuaraan Poker Brasil

Manajer Santos, Cuca, segera mengklarifikasi situasi seputar pemain bintangnya itu setelah kemenangan 4-1 atas Universidad Central. Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa keputusan untuk tidak menurunkan Neymar terutama bertujuan memastikan sang pemain benar-benar pulih setelah menjalani tugas bersama tim nasional.

"Karena dia absen selama beberapa hari dan tidak mendapat libur, kami memutuskan untuk membiarkannya menjadi lebih kuat lagi, berlatih keras agar dia bisa tampil dalam serangkaian pertandingan," jelas Cuca setelah pertandingan. "Sekarang, dalam sepuluh hari ke depan, kami akan memainkan empat pertandingan. Apa untungnya membawanya ke sini? Kalian sudah lihat betapa berat dan melelahkannya perjalanan ini. Dia tetap di sana berlatih, sama seperti [Willian] Arao, Joao Schmidt, dan Igor Vinicius, dan hal itu memberi kami lebih banyak opsi untuk pertandingan-pertandingan mendatang."

Terlepas dari malamnya di meja poker, Neymar tetap berlatih keras di tempat latihan klub. Baru-baru ini, ia membagikan sebuah video di media sosial yang memperlihatkan dirinya mencetak gol dan tampil tajam dalam sesi latihan. Rencana sang manajer tampaknya berfokus untuk memastikan Neymar berada dalam kondisi 100 persen untuk kompetisi domestik, di mana klub saat ini sedang berjuang di peringkat ke-15 klasemen liga.



