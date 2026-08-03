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Newcastle United tuntaskan transfer kiper Braga Lukas Hornicek senilai £25,7 juta
Opsi di sektor penjaga gawang diperkuat
Newcastle secara resmi telah menuntaskan transfer kiper berusia 24 tahun, Hornicek, dari klub Portugal Braga setelah mengaktifkan klausul rilisnya senilai £25,7 juta. Pemain internasional Republik Ceko itu menyepakati kontrak lima tahun setelah terbang langsung ke pemusatan latihan Newcastle di Spanyol. Meski sudah mengamankan Ewen Jaouen yang berusia 20 tahun dari Reims, petinggi Newcastle tetap berada di pasar untuk mencari kiper utama yang lebih berpengalaman.
- STEINSIEK.CH
Hornicek merefleksikan kedatangannya
Hornicek mengungkapkan kegembiraannya setelah merampungkan kepindahannya ke Premier League dan memuji sambutan hangat yang ia terima dari klub.
Berbicara kepada situs resmi klub barunya, Hornicek membagikan perasaannya: "Beberapa hari terakhir menjadi rollercoaster emosi sejak saya pertama kali mendengar soal kepindahan ini dan sekarang saya sangat senang berada di sini.
"Ini adalah kesempatan brilian di liga baru, yang sangat membuat saya antusias. Sejak momen pertama saya tiba di sini, saya menerima sambutan yang luar biasa dan benar-benar merasakan kehangatan klub. Semua orang sangat luar biasa dalam membantu saya beradaptasi.
"Saya tahu Newcastle adalah kota sepak bola yang besar, dengan 52.000 penggemar di St James' Park menciptakan atmosfer yang luar biasa dan mendorong tim di setiap pertandingan. Saya tidak sabar untuk bermain di hadapan mereka."
Direktur olahraga menyampaikan pujian
Penampilan impresif Hornicek, dengan mencatat tujuh nirbobol di Liga Europa musim lalu, menarik perhatian staf rekrutmen Newcastle. Direktur olahraga Newcastle, Ross Wilson, melontarkan pujian tinggi atas perkembangan pesat kiper setinggi 198 cm itu.
Wilson menyatakan: "Dia telah benar-benar memantapkan dirinya sebagai salah satu kiper muda terbaik di Eropa. Kami tahu tidak akan kekurangan klub yang tertarik merekrut Lukas pada musim panas ini setelah semua yang ia capai musim lalu, tetapi dengan cepat menjadi jelas betapa besar keinginannya untuk menjadi bagian dari apa yang sedang kami bangun di sini."
- Getty Images Sport
Adaptasi cepat dibutuhkan sekarang
Kedatangan Hornicek menjadi langkah penting dalam membenahi lini pertahanan Newcastle yang kebobolan 55 gol di Premier League musim lalu. Rekrutan baru ini harus cepat beradaptasi dengan tuntutan fisik sepakbola Inggris menjelang laga pembuka melawan Liverpool pada 23 Agustus. Distribusi bola dan refleks Hornicek akan menjadi pilar kunci dalam skema taktik baru di bawah Matthias Jaissle, yang penunjukan resminya sebagai pelatih kepala diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.
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