Hornicek mengungkapkan kegembiraannya setelah merampungkan kepindahannya ke Premier League dan memuji sambutan hangat yang ia terima dari klub.

Berbicara kepada situs resmi klub barunya, Hornicek membagikan perasaannya: "Beberapa hari terakhir menjadi rollercoaster emosi sejak saya pertama kali mendengar soal kepindahan ini dan sekarang saya sangat senang berada di sini.

"Ini adalah kesempatan brilian di liga baru, yang sangat membuat saya antusias. Sejak momen pertama saya tiba di sini, saya menerima sambutan yang luar biasa dan benar-benar merasakan kehangatan klub. Semua orang sangat luar biasa dalam membantu saya beradaptasi.

"Saya tahu Newcastle adalah kota sepak bola yang besar, dengan 52.000 penggemar di St James' Park menciptakan atmosfer yang luar biasa dan mendorong tim di setiap pertandingan. Saya tidak sabar untuk bermain di hadapan mereka."