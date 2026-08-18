Dedic diperkirakan akan tersedia untuk laga pembuka Premier League melawan Liverpool pada Minggu ini. Berbicara kepada situs resmi klub, Dedic mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan salah satu institusi paling bersejarah di Inggris. "Ini perasaan yang spesial dan kehormatan yang sangat besar bagi saya untuk bergabung dengan Newcastle United. Saya sangat senang berada di sini dan tidak sabar untuk mulai bermain bagi klub ini dan para penggemar yang luar biasa," kata Dedic.

Bek tersebut juga segera menyoroti pentingnya hubungannya dengan sang manajer dalam memuluskan kepindahan ini, dengan mencatat bahwa sejarah kebersamaan mereka menjadi elemen penentu dalam keputusannya meninggalkan Lisbon demi Premier League. "Bekerja dengan Matthias lagi adalah faktor besar bagi saya. Kami saling mengenal dengan baik, dia tahu apa yang bisa saya berikan di lapangan dan saya sangat senang bisa bermain untuknya lagi," lanjut Dedic. "Bermain di Premier League di St. James' Park akan menjadi sesuatu yang sangat spesial. Setiap pertandingan terasa seperti momen besar, dengan atmosfer yang luar biasa. Saya sangat antusias untuk memulai."