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Newcastle United tuntaskan kesepakatan £29,5 juta untuk bek sayap Benfica Amar Dedic saat Matthias Jaissle bereuni dengan mantan bintangnya
Newcastle United tuntaskan kesepakatan untuk bek serbabisa
Newcastle secara resmi telah mengonfirmasi kedatangan Dedic dari Benfica, yang menandai investasi signifikan dalam lini pertahanan klub. Bek sayap berusia 24 tahun itu telah mengikat masa depannya untuk jangka panjang bersama klub Tyneside tersebut dengan menandatangani kontrak lima tahun setelah menjalani tes medis yang sukses pada Senin. Kesepakatan yang bernilai sekitar £29,5 juta ini menjadi pernyataan niat besar dari Newcastle saat mereka terus membentuk ulang skuad mereka di bawah kepemimpinan saat ini.
Transfer ini membuat Dedic kembali bekerja sama dengan pelatih kepala Matthias Jaissle, sebuah kemitraan yang sebelumnya menghasilkan trofi selama kebersamaan mereka di Bundesliga Austria bersama RB Salzburg. Bek Bosnia itu akan mengenakan nomor punggung 37 di St James' Park, menjadi tambahan pemain senior keenam klub pada bursa transfer musim panas yang sibuk. Kedatangannya memberikan persaingan langsung di posisi bek sayap, dengan sang pemain mampu tampil di level tinggi baik di sisi kanan maupun kiri lini pertahanan.
- Getty Images Sport
Dedic menikmati tantangan Premier League
Dedic diperkirakan akan tersedia untuk laga pembuka Premier League melawan Liverpool pada Minggu ini. Berbicara kepada situs resmi klub, Dedic mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan salah satu institusi paling bersejarah di Inggris. "Ini perasaan yang spesial dan kehormatan yang sangat besar bagi saya untuk bergabung dengan Newcastle United. Saya sangat senang berada di sini dan tidak sabar untuk mulai bermain bagi klub ini dan para penggemar yang luar biasa," kata Dedic.
Bek tersebut juga segera menyoroti pentingnya hubungannya dengan sang manajer dalam memuluskan kepindahan ini, dengan mencatat bahwa sejarah kebersamaan mereka menjadi elemen penentu dalam keputusannya meninggalkan Lisbon demi Premier League. "Bekerja dengan Matthias lagi adalah faktor besar bagi saya. Kami saling mengenal dengan baik, dia tahu apa yang bisa saya berikan di lapangan dan saya sangat senang bisa bermain untuknya lagi," lanjut Dedic. "Bermain di Premier League di St. James' Park akan menjadi sesuatu yang sangat spesial. Setiap pertandingan terasa seperti momen besar, dengan atmosfer yang luar biasa. Saya sangat antusias untuk memulai."
Jaissle memuji perekrutan sosok yang sudah dikenalnya
Jaissle juga sama antusiasnya dengan perekrutan tersebut, dengan menekankan karakteristik spesifik yang dibawa pemain internasional Bosnia itu ke dalam skuad. Sang pelatih percaya bahwa atribut fisik dan kecerdasan taktis Dedic membuatnya sangat cocok dengan gaya sepak bola berintensitas tinggi yang saat ini ia terapkan di Newcastle. "Saya sangat senang bisa menambahkan Amar ke dalam skuad kami. Dia adalah pemain yang sangat saya kenal, setelah bekerja dengannya sejak usia muda di Austria dan mengikuti kariernya sejak saat itu," kata Jaissle.
"Dia akan membawa kualitas bertahan dan menyerang ke dalam skuad kami, yang cocok dengan gaya sepak bola yang ingin kami mainkan. Dia atletis, agresif, dan sangat bagus secara teknis, tetapi juga punya banyak potensi untuk berkembang lebih jauh. Amar masih muda, tetapi sudah memiliki banyak pengalaman berharga. Dia pernah bermain di Liga Champions dan Piala Dunia, serta mewakili klub-klub besar di Austria, Prancis, dan Portugal. Saya sangat menantikan untuk bekerja dengannya lagi."
- Getty Images Sport
Direktur olahraga memaparkan visi jangka panjang
Perekrutan itu juga mendapat pujian tinggi dari direktur olahraga Newcastle, Ross Wilson, yang memandang kesepakatan tersebut sebagai bagian krusial dari strategi rekrutmen klub. Wilson menggambarkan Dedic sebagai "sangat cocok" dengan arah baru yang sedang diambil klub. "Saya senang menyambut Amar ke Newcastle United. Dia adalah pemain yang sangat dikenal Matthias dan salah satu yang sangat kami hargai. Kami melihatnya sebagai pemain yang langsung memperkuat skuad kami, mampu bermain di sisi kanan maupun kiri," kata Wilson.
Wilson lalu menjelaskan lebih lanjut tentang kualitas sang pemain, dengan menyoroti penampilannya di kompetisi elite Eropa. "Dia telah menunjukkan levelnya di Red Bull Salzburg dan Benfica sebagai full-back modern yang punya kemampuan berkontribusi di kedua ujung lapangan. Dia sangat bernafsu untuk membuktikan dirinya di sini bersama Newcastle United dan di Premier League."
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