Newcastle United perkenalkan lambang klub baru saat Newcastle bersiap memasuki era visual baru di St James' Park

Desain ulang emblem St James' Park yang dikerjakan dengan sangat cermat dipimpin oleh chief creative officer klub sekaligus pendukung setia Newcastle United seumur hidup, Kenneth McIver.

Merefleksikan betapa pentingnya proyek ini secara pribadi, mantan desainer Nike itu menjelaskan: "Sebagai penggemar seumur hidup, lambang kami adalah hal yang saya jadikan sampul buku sekolah saya. Itu adalah lambang yang saya lihat dikenakan para idola saya saat bermain pada era 80-an dan 90-an, jadi membantu membentuk masa depan lambang kami adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya cukup beruntung bisa mengerjakan beberapa proyek desain terbesar di sepakbola dunia sepanjang karier saya, dan tidak satu pun di antaranya datang dengan tekanan seperti ini karena akar saya dan gairah saya terhadap klub."

McIver secara terbuka mengungkap pengawasan tanpa ampun yang ia hadapi dari lingkaran terdekatnya sepanjang proyek ini: "Tekanan itu datang dari ribuan penggemar yang telah kami libatkan, tetapi juga dari keluarga saya, dari orang-orang yang duduk bersama saya di tribun St. James' Park, dan dari sebuah grup chat dengan teman-teman yang tidak memberi ampun kepada saya selama dua tahun penuh. Saya sudah lebih dari sekali ditanya, dan tidak selalu dengan sopan, apakah saya memahami pentingnya pekerjaan ini, dan saya benar-benar memahaminya."

Menekankan presisi di balik setiap modifikasi estetika, ia melanjutkan: "Lambang baru kami dibuat dengan penghormatan setinggi-tingginya terhadap warisan dan identitas kami, serta dengan visi dan ambisi kami dalam pikiran. Setiap garis telah digambar, digambar ulang, ditinjau, dan diuji di begitu banyak format, tekstur, dan platform, dan hasilnya memuaskan. Tidak ada yang diubah hanya karena hal itu bisa diubah. Pesan dari para penggemar terus-menerus jelas, dan setiap elemen diarahkan untuk menghasilkan lambang yang akan terus menghubungkan dan menginspirasi orang-orang selama bertahun-tahun ke depan."