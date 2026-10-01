AFP
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Newcastle United perkenalkan lambang klub baru saat Newcastle bersiap memasuki era visual baru di St James' Park
Suporter menyetujui lambang klub yang dimodernisasi
Klub kaya raya asal Tyneside itu secara resmi telah memperkenalkan identitas visual terbaru mereka setelah pemungutan suara yang menentukan dari lebih dari 27.000 pendukung setia, menuntaskan proses desain menyeluruh selama dua tahun. Evolusi lambang ini mempertajam kastel bersejarah, perisai bergaris hitam-putih, dan hippocampi mitologis yang memberi penghormatan kepada warisan pembuatan kapal kota yang kaya. Emblem yang diperbarui itu dijadwalkan menjalani debut kompetitifnya di seragam para pemain saat Newcastle menjamu Crystal Palace dalam laga kandang terakhir mereka musim ini.
- Getty Images Sport
Menghormati akar sipil yang mendalam
Kepala eksekutif Newcastle, David Hopkinson, menegaskan bahwa seluruh proyek modernisasi itu sepenuhnya mematuhi batas-batas jelas yang telah ditetapkan para penonton pertandingan sejak awal.
Menyoroti konsultasi yang ekstensif dengan basis suporter, Hopkinson mengatakan di situs resmi klub: "Saya belum pernah bekerja di tempat mana pun yang merasa begitu bangga dan bersemangat terhadap lambangnya seperti klub ini, jadi keseluruhan pekerjaan ini merupakan sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar bagi kami semua. Klub mengajukan kepada para suporter pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak kami ketahui, dan mereka menyampaikannya dengan jelas: lindungi apa yang kami miliki, pertahankan elemen-elemen yang kami cintai, dan jangan memulai lagi dari awal."
Menegaskan warisan sipil di balik desain tersebut, Hopkinson menambahkan: "Setiap keputusan setelah itu dibuat dalam batas-batas yang digariskan oleh para fan kami, dan sudah sepantasnya para fan kami memiliki suara terakhir yang menentukan atas hasil akhirnya. Lambang kami berasal dari lambang kota itu sendiri, dan sampai sekarang tetap demikian. Itu menghormati dari mana kami berasal, merepresentasikan siapa kami sekarang, dan akan menjadi simbol ikonis bagi generasi-generasi suporter di seluruh dunia yang mempercayainya dan bersatu di belakangnya."
Direktur kreatif mengungkap pengawasan ketat
Desain ulang emblem St James' Park yang dikerjakan dengan sangat cermat dipimpin oleh chief creative officer klub sekaligus pendukung setia Newcastle United seumur hidup, Kenneth McIver.
Merefleksikan betapa pentingnya proyek ini secara pribadi, mantan desainer Nike itu menjelaskan: "Sebagai penggemar seumur hidup, lambang kami adalah hal yang saya jadikan sampul buku sekolah saya. Itu adalah lambang yang saya lihat dikenakan para idola saya saat bermain pada era 80-an dan 90-an, jadi membantu membentuk masa depan lambang kami adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya cukup beruntung bisa mengerjakan beberapa proyek desain terbesar di sepakbola dunia sepanjang karier saya, dan tidak satu pun di antaranya datang dengan tekanan seperti ini karena akar saya dan gairah saya terhadap klub."
McIver secara terbuka mengungkap pengawasan tanpa ampun yang ia hadapi dari lingkaran terdekatnya sepanjang proyek ini: "Tekanan itu datang dari ribuan penggemar yang telah kami libatkan, tetapi juga dari keluarga saya, dari orang-orang yang duduk bersama saya di tribun St. James' Park, dan dari sebuah grup chat dengan teman-teman yang tidak memberi ampun kepada saya selama dua tahun penuh. Saya sudah lebih dari sekali ditanya, dan tidak selalu dengan sopan, apakah saya memahami pentingnya pekerjaan ini, dan saya benar-benar memahaminya."
Menekankan presisi di balik setiap modifikasi estetika, ia melanjutkan: "Lambang baru kami dibuat dengan penghormatan setinggi-tingginya terhadap warisan dan identitas kami, serta dengan visi dan ambisi kami dalam pikiran. Setiap garis telah digambar, digambar ulang, ditinjau, dan diuji di begitu banyak format, tekstur, dan platform, dan hasilnya memuaskan. Tidak ada yang diubah hanya karena hal itu bisa diubah. Pesan dari para penggemar terus-menerus jelas, dan setiap elemen diarahkan untuk menghasilkan lambang yang akan terus menghubungkan dan menginspirasi orang-orang selama bertahun-tahun ke depan."
- Getty Images Sport
Peluncuran jangka panjang seiring dengan ambisi meraih gelar
Newcastle akan mulai meluncurkan emblem yang dimodernisasi di seluruh platform digital mereka segera, menjelang penerapan permanennya pada kostum pertandingan untuk musim 2027-28. Waktu ini bertepatan dengan target ambisius di level direksi untuk menjadikan Newcastle penantang gelar Premier League yang kredibel pada 2030. Bagi Matthias Jaissle, membangun konsistensi tanpa henti di semua kompetisi tetap krusial untuk menerjemahkan perkembangan besar di luar lapangan itu menjadi trofi yang nyata.
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