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Newcastle United menjajaki langkah untuk merekrut bintang Manchester City Nico Gonzalez saat Newcastle mencari tambahan gelandang berpengalaman
Newcastle United memasuki negosiasi resmi dengan Manchester City
Newcastle United secara resmi telah meningkatkan upaya mereka untuk memburu tambahan tenaga di lini tengah dengan membuka pembicaraan dengan Manchester City mengenai ketersediaan Gonzalez, menurut talkSPORT.
Pemain Spanyol berusia 24 tahun itu muncul sebagai target utama Newcastle United, yang sangat ingin menyuntikkan kualitas Premier League yang sudah terbukti ke dalam skuad mereka sebelum bursa transfer ditutup. Klub asal Tyneside itu kini memasuki tahap krusial dalam strategi rekrutmen mereka, bergerak dari penjajakan awal menuju pembicaraan formal saat mereka berupaya membujuk mantan pemain Barcelona tersebut untuk meninggalkan sang juara bertahan.
Tim rekrutmen di St James’ Park telah mengidentifikasi Gonzalez sebagai profil ideal untuk menjembatani kekurangan dalam kecakapan teknis dan disiplin taktis. Meski kesepakatan ini masih berada pada tahap awal, kesediaan kedua klub untuk terlibat dalam dialog menunjukkan bahwa titik tengah bisa dicapai.
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Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Guimaraes dan Tonali
Urgensi di balik ketertarikan Newcastle terhadap Gonzalez berawal dari kepergian dua pilar lini tengah mereka. Bursa transfer musim panas membuat Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali sama-sama meninggalkan klub, menyisakan lubang besar di jantung lapangan yang ingin segera diisi oleh Matthias Jaissle.
Kehilangan Guimaraes, khususnya, menjadi pil pahit yang sulit ditelan para pendukung Newcastle, sehingga potensi kedatangan Gonzalez menjadi semakin penting untuk menjaga moral. Pemain Spanyol itu memiliki fleksibilitas untuk bermain baik dalam peran jangkar maupun sebagai gelandang box-to-box yang lebih maju, memberi Jaissle fleksibilitas taktik yang ia dambakan.
Pencarian Gonzalez untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama
Bagi Gonzalez, prospek kepindahan ke North East merupakan kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang agak mandek di Etihad. Sejak kepindahannya senilai £52 juta ke Manchester City pada Februari 2025, gelandang itu kesulitan mengamankan tempat tetap di starting XI. Meski mencatatkan 41 penampilan di semua kompetisi musim lalu, keterlibatannya pada fase krusial musim terlihat sangat terbatas.
Di usia 24 tahun, Gonzalez sedang mendekati masa puncak kariernya dan dipahami ingin mendapatkan peran yang menjaminnya sebagai starter. Newcastle bisa memberinya panggung untuk menjadi titik fokus di lini tengah, sebuah prospek yang disebut menarik bagi perwakilan sang pemain.
- Getty
Jendela krusial untuk proyek Jaissle
Seiring tenggat waktu transfer yang kian dekat, tekanan kini berada pada Jaissle dan tim rekrutmen Newcastle untuk menuntaskan susunan skuad mereka. Jajaran petinggi Newcastle memahami bahwa musim yang sukses bergantung pada kemampuan mereka menggantikan kualitas yang hilang lebih awal pada bursa transfer ini.
Proses negosiasi diperkirakan akan berjalan rumit, mengingat tingginya taruhan bagi kedua pihak yang terlibat. Newcastle waspada agar tidak membayar terlalu mahal, tetapi menyadari bahwa pemain dengan kaliber seperti Gonzalez tidak sering tersedia dari rival langsung. Bagi para penggemar, perekrutan ini akan menjadi suntikan yang sangat dibutuhkan setelah musim panas yang diwarnai sejumlah kepergian nama besar yang mengancam menggagalkan trajektori kenaikan klub.
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