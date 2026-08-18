Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Newcastle United menjajaki langkah untuk merekrut bintang Manchester City Nico Gonzalez saat Newcastle mencari tambahan gelandang berpengalaman

N. Gonzalez
Newcastle United
Transfers
Premier League
Manchester City
M. Jaissle

Newcastle United mengalihkan perhatian mereka ke Stadion Etihad saat berupaya membangun kembali lini tengah setelah musim panas yang diwarnai sejumlah kepergian pemain top. Newcastle United dikabarkan sedang melakukan pembicaraan aktif dengan Manchester City mengenai potensi kesepakatan untuk gelandang Spanyol Nico Gonzalez, yang kesulitan mendapatkan waktu bermain secara konsisten di bawah Enzo Maresca.

  • Newcastle United memasuki negosiasi resmi dengan Manchester City

    Newcastle United secara resmi telah meningkatkan upaya mereka untuk memburu tambahan tenaga di lini tengah dengan membuka pembicaraan dengan Manchester City mengenai ketersediaan Gonzalez, menurut talkSPORT.

    Pemain Spanyol berusia 24 tahun itu muncul sebagai target utama Newcastle United, yang sangat ingin menyuntikkan kualitas Premier League yang sudah terbukti ke dalam skuad mereka sebelum bursa transfer ditutup. Klub asal Tyneside itu kini memasuki tahap krusial dalam strategi rekrutmen mereka, bergerak dari penjajakan awal menuju pembicaraan formal saat mereka berupaya membujuk mantan pemain Barcelona tersebut untuk meninggalkan sang juara bertahan.

    Tim rekrutmen di St James’ Park telah mengidentifikasi Gonzalez sebagai profil ideal untuk menjembatani kekurangan dalam kecakapan teknis dan disiplin taktis. Meski kesepakatan ini masih berada pada tahap awal, kesediaan kedua klub untuk terlibat dalam dialog menunjukkan bahwa titik tengah bisa dicapai.

    • Iklan
  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    Mengisi kekosongan yang ditinggalkan Guimaraes dan Tonali

    Urgensi di balik ketertarikan Newcastle terhadap Gonzalez berawal dari kepergian dua pilar lini tengah mereka. Bursa transfer musim panas membuat Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali sama-sama meninggalkan klub, menyisakan lubang besar di jantung lapangan yang ingin segera diisi oleh Matthias Jaissle.

    Kehilangan Guimaraes, khususnya, menjadi pil pahit yang sulit ditelan para pendukung Newcastle, sehingga potensi kedatangan Gonzalez menjadi semakin penting untuk menjaga moral. Pemain Spanyol itu memiliki fleksibilitas untuk bermain baik dalam peran jangkar maupun sebagai gelandang box-to-box yang lebih maju, memberi Jaissle fleksibilitas taktik yang ia dambakan.

  • Pencarian Gonzalez untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama

    Bagi Gonzalez, prospek kepindahan ke North East merupakan kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang agak mandek di Etihad. Sejak kepindahannya senilai £52 juta ke Manchester City pada Februari 2025, gelandang itu kesulitan mengamankan tempat tetap di starting XI. Meski mencatatkan 41 penampilan di semua kompetisi musim lalu, keterlibatannya pada fase krusial musim terlihat sangat terbatas.

    Di usia 24 tahun, Gonzalez sedang mendekati masa puncak kariernya dan dipahami ingin mendapatkan peran yang menjaminnya sebagai starter. Newcastle bisa memberinya panggung untuk menjadi titik fokus di lini tengah, sebuah prospek yang disebut menarik bagi perwakilan sang pemain.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Matthias JaissleGetty

    Jendela krusial untuk proyek Jaissle

    Seiring tenggat waktu transfer yang kian dekat, tekanan kini berada pada Jaissle dan tim rekrutmen Newcastle untuk menuntaskan susunan skuad mereka. Jajaran petinggi Newcastle memahami bahwa musim yang sukses bergantung pada kemampuan mereka menggantikan kualitas yang hilang lebih awal pada bursa transfer ini.

    Proses negosiasi diperkirakan akan berjalan rumit, mengingat tingginya taruhan bagi kedua pihak yang terlibat. Newcastle waspada agar tidak membayar terlalu mahal, tetapi menyadari bahwa pemain dengan kaliber seperti Gonzalez tidak sering tersedia dari rival langsung. Bagi para penggemar, perekrutan ini akan menjadi suntikan yang sangat dibutuhkan setelah musim panas yang diwarnai sejumlah kepergian nama besar yang mengancam menggagalkan trajektori kenaikan klub.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Liverpool crest
Liverpool
LIV