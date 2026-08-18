Newcastle United secara resmi telah meningkatkan upaya mereka untuk memburu tambahan tenaga di lini tengah dengan membuka pembicaraan dengan Manchester City mengenai ketersediaan Gonzalez, menurut talkSPORT.

Pemain Spanyol berusia 24 tahun itu muncul sebagai target utama Newcastle United, yang sangat ingin menyuntikkan kualitas Premier League yang sudah terbukti ke dalam skuad mereka sebelum bursa transfer ditutup. Klub asal Tyneside itu kini memasuki tahap krusial dalam strategi rekrutmen mereka, bergerak dari penjajakan awal menuju pembicaraan formal saat mereka berupaya membujuk mantan pemain Barcelona tersebut untuk meninggalkan sang juara bertahan.

Tim rekrutmen di St James’ Park telah mengidentifikasi Gonzalez sebagai profil ideal untuk menjembatani kekurangan dalam kecakapan teknis dan disiplin taktis. Meski kesepakatan ini masih berada pada tahap awal, kesediaan kedua klub untuk terlibat dalam dialog menunjukkan bahwa titik tengah bisa dicapai.