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Newcastle United mendapat angin segar dalam upaya mencari pengganti Anthony Gordon setelah RB Leipzig menurunkan harga yang diminta untuk pemain yang menjadi incaran Bayern Munich
Magpies memantau bintang muda asal Norwegia
Menurut Chronicle Live, tim perekrutan Tyneside sedang memantau dengan cermat pemain internasional Norwegia yang lincah ini sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan di sayap kiri mereka menyusul kepergian Gordon ke Barcelona. Para pencari bakat klub baru-baru ini menyaksikan dari tribun di New Jersey saat penyerang muda tersebut menunjukkan potensi luar biasanya dalam pertandingan Piala Dunia melawan Senegal. Meskipun penyerang berbakat tersebut masih terikat kontrak jangka panjang di Jerman hingga Juni 2029, penurunan nilai pasar Leipzig tiba-tiba membuka peluang bagi kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier.
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Nusa menjelaskan pendekatan taktis
Selain ancaman ofensifnya yang jelas, kerja keras sang pemain sayap dalam bertahan serta kesediaannya untuk sering turun membantu pertahanan sangat menarik perhatian manajer Magpies, Eddie Howe. Pemain ini secara terbuka berkembang pesat berkat kebebasan taktis yang diberikan di sepertiga akhir lapangan.
Menyampaikan filosofi sepak bolanya, Nusa berkata: “Saya suka situasi satu lawan satu. Itulah yang paling saya nikmati dari sepak bola – menggiring bola, memiliki kebebasan untuk menciptakan sesuatu di lapangan. Saya berusaha membantu mereka beradaptasi di luar lapangan. Namun, yang terpenting adalah: selalu jadilah diri sendiri. Bekerja keras, tapi jangan pernah kehilangan kegembiraan.”
Newcastle harus menghadapi persaingan yang ketat
Penyerang kelahiran Langhus ini telah menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa ternama, termasuk minat yang sangat besar dari Juventus, Bayern Munich, Tottenham Hotspur, dan Crystal Palace. Petinggi St James' Park kini berada di bawah tekanan besar untuk bertindak cepat setelah gagal mendatangkan pemain sayap asal Spanyol, Victor Munoz, yang memilih bergabung dengan Liverpool.
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Keputusan penting terkait pasar akan segera diambil
Newcastle harus menghindari keraguan di bursa transfer agar tidak tertinggal oleh para pesaing langsung mereka di level domestik maupun Eropa. Nusa sebelumnya sempat mengalami gagalnya transfer senilai £25 juta ke Brentford pada Januari 2024 akibat masalah kesehatan, sebelum akhirnya bersinar di Bundesliga dan membuktikan ketangguhannya dalam jangka panjang. Pemain muda ini akan berusaha memanfaatkan momentum awalnya di turnamen ini dan menciptakan lebih banyak peluang gol bagi Erling Haaland, dengan penampilannya kemungkinan besar akan menentukan apakah tawaran resmi dari Premier League akan terwujud.