Selain ancaman ofensifnya yang jelas, kerja keras sang pemain sayap dalam bertahan serta kesediaannya untuk sering turun membantu pertahanan sangat menarik perhatian manajer Magpies, Eddie Howe. Pemain ini secara terbuka berkembang pesat berkat kebebasan taktis yang diberikan di sepertiga akhir lapangan.

Menyampaikan filosofi sepak bolanya, Nusa berkata: “Saya suka situasi satu lawan satu. Itulah yang paling saya nikmati dari sepak bola – menggiring bola, memiliki kebebasan untuk menciptakan sesuatu di lapangan. Saya berusaha membantu mereka beradaptasi di luar lapangan. Namun, yang terpenting adalah: selalu jadilah diri sendiri. Bekerja keras, tapi jangan pernah kehilangan kegembiraan.”