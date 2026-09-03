Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Newcastle United dan Aston Villa merencanakan langkah pada Januari untuk bintang Bayer Leverkusen Christian Kofane
Menargetkan terobosan pada Januari
Menurut Football Insider, Newcastle United dan Aston Villa memantau ketat penyerang Bayer Leverkusen Christian Kofane dengan rencana melancarkan pendekatan baru pada Januari. Meski kedua klub Premier League itu dalam beberapa hari terakhir santer dikaitkan dengan pemain berusia 20 tahun tersebut, pada akhirnya mereka tidak mampu menuntaskan transfer sebelum bursa ditutup. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa Kofane tetap menjadi target utama di St James' Park dan Villa Park, tempat para pengambil keputusan berharap bisa mengamankan tanda tangannya saat bursa musim dingin dibuka.
- Getty
Bintang yang sedang naik daun dengan potensi sangat besar
Departemen perekrutan memandang pemain internasional Kamerun itu sebagai profil dengan potensi besar untuk berkembang pada masa depan. Kofane menikmati kampanye yang produktif musim lalu dengan mencetak tujuh gol dan menyumbang enam assist di semua kompetisi, sekaligus sudah menambah dua gol dari dua penampilan pertamanya pada musim 2026-27. Secara luas diakui sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di Bundesliga, nilainya diperkirakan akan meroket jika ia mempertahankan laju perkembangannya saat ini.
Sesuai dengan model rekrutmen Newcastle yang terus berkembang
Profil Kofane selaras sepenuhnya dengan perubahan strategi Newcastle di bursa transfer setelah musim panas yang diwarnai restrukturisasi besar skuad. Dengan bintang-bintang mapan seperti Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimaraes telah hengkang, Newcastle beralih ke perekrutan talenta muda berpotensi tinggi seperti Sean Steur dan Amar Dedic. Sebagai pemain tim nasional senior yang sudah memainkan peran integral dalam proyek olahraga Leverkusen, Kofane memenuhi setiap kriteria dalam visi baru klub.
- Sven Simon
Membangun fondasi untuk ambisi jangka panjang
Di luar penambahan skuad jangka pendek, Newcastle secara bersamaan juga terus mendorong proyek infrastruktur yang dirancang untuk mengukuhkan status elite mereka. Klub itu baru-baru ini menyepakati kesepakatan monumental senilai £190 juta untuk membangun fasilitas latihan mutakhir di Woolsington Hall Estate, yang ditargetkan rampung sebelum musim 2029-30. Mantan CEO Everton Keith Wyness mencatat bahwa peningkatan fasilitas mereka menjadi pernyataan niat besar dari PIF, yang pada akhirnya akan membantu mempertahankan pemain pada masa depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami