Newcastle United dan Aston Villa merencanakan langkah pada Januari untuk bintang Bayer Leverkusen Christian Kofane

Menurut Football Insider, Newcastle United dan Aston Villa memantau ketat penyerang Bayer Leverkusen Christian Kofane dengan rencana melancarkan pendekatan baru pada Januari. Meski kedua klub Premier League itu dalam beberapa hari terakhir santer dikaitkan dengan pemain berusia 20 tahun tersebut, pada akhirnya mereka tidak mampu menuntaskan transfer sebelum bursa ditutup. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa Kofane tetap menjadi target utama di St James' Park dan Villa Park, tempat para pengambil keputusan berharap bisa mengamankan tanda tangannya saat bursa musim dingin dibuka.