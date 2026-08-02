Kedatangan Hornicek terjadi di tengah perubahan besar di kursi manajer di St James' Park. Newcastle United pada Jumat mengonfirmasi kepergian Eddie Howe yang berlaku segera.

Manajer asal Inggris itu mundur dari jabatannya setelah hampir lima tahun, dengan menyebut perlunya mengisi ulang energi dan mengambil masa istirahat setelah periode yang sangat sukses, yang mencakup gelar piala domestik dan lolos ke Liga Champions. Ia merasa bahwa mundur adalah keputusan terbaik bagi dirinya sendiri maupun klub.

Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa manajer Al-Ahli Matthias Jaissle sudah bergabung dengan skuad di kamp pelatihan mereka di La Manga, menjelang kepindahannya dari klub Liga Pro Saudi tersebut, dengan pengumuman resmi atas penunjukannya diperkirakan akan dilakukan besok.