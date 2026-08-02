AFP
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Newcastle United aktifkan klausul rilis senilai £25,7 juta untuk mengamankan kiper Lukas Hornicek sebagai rekrutan kelima pada musim panas ini
Kiper menuntaskan tes medis di Spanyol
Menurut Sky Sports, Hornicek telah berhasil menyelesaikan tes medisnya di Spanyol alih-alih pergi ke Tyneside. Newcastle United bergerak cepat untuk mengamankan transfer tersebut dengan mengaktifkan klausul pelepasan kontraknya senilai £25,7 juta dari Sporting Braga.
Perkembangan ini menyusul kabar awal dari media di Portugal pada Sabtu, yang menyebut kiper itu menuju La Manga untuk menuntaskan formalitas. Pengumuman resmi soal pemain internasional Republik Ceko itu kini dianggap tinggal menunggu waktu.
- Getty Images Sport
Rekrutan kelima musim panas ini mendorong pengeluaran melampaui £150 juta
Setelah resmi dikonfirmasi, Hornicek akan menjadi rekrutan kelima Newcastle United pada musim panas ini, setelah Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Sean Steur, dan Aladji Bamba. Biaya transfer sebesar £25,7 juta itu akan membuat total belanja musim panas mereka melampaui angka £150 juta.
Kiper itu mendapatkan kepindahan ini setelah menjalani tahun terobosan yang luar biasa, membantu Sporting Braga finis di posisi keempat di kompetisi domestik dan mencapai semifinal Liga Europa. Ia mencatatkan 24 clean sheet di semua kompetisi. Hull City mengaktifkan klausul pelepasannya lebih awal pada musim panas ini, tetapi ia menolak mereka. Akibatnya, ia tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan saat kemenangan 4-0 atas Zeleznicar Pancevo pada Kamis.
Perubahan manajerial menjadi latar belakang transfer besar-besaran
Kedatangan Hornicek terjadi di tengah perubahan besar di kursi manajer di St James' Park. Newcastle United pada Jumat mengonfirmasi kepergian Eddie Howe yang berlaku segera.
Manajer asal Inggris itu mundur dari jabatannya setelah hampir lima tahun, dengan menyebut perlunya mengisi ulang energi dan mengambil masa istirahat setelah periode yang sangat sukses, yang mencakup gelar piala domestik dan lolos ke Liga Champions. Ia merasa bahwa mundur adalah keputusan terbaik bagi dirinya sendiri maupun klub.
Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa manajer Al-Ahli Matthias Jaissle sudah bergabung dengan skuad di kamp pelatihan mereka di La Manga, menjelang kepindahannya dari klub Liga Pro Saudi tersebut, dengan pengumuman resmi atas penunjukannya diperkirakan akan dilakukan besok.
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk Lukas Hornicek?
Newcastle United diperkirakan akan secara resmi memperkenalkan Hornicek dalam beberapa hari ke depan sebagai kiper baru mereka. Ia akan langsung memulai sesi latihan penuh bersama skuad di Spanyol. Para penggemar akan menantikan potensi debutnya saat klub merampungkan persiapan pramusim mereka dan menatap laga-laga domestik pembuka.
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