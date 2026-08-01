AFP
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Newcastle tunda peluncuran tawaran £60 juta untuk bintang Tottenham Lucas Bergvall demi menghindari aturan UEFA
Newcastle United siapkan manuver telat untuk memboyong Bergvall
Newcastle dikabarkan sedang merencanakan langkah besar untuk merekrut gelandang Tottenham, Bergvall. Namun, menurut mantan penasihat keuangan Manchester City, Stefan Borson, Newcastle baru akan menunggu hingga pertengahan Agustus untuk mengajukan tawaran resmi mereka bagi pemain timnas Swedia yang sangat dihargai itu. Bergvall ingin meninggalkan London utara pada musim panas ini setelah posisinya dalam urutan pilihan menurun.
Tambahan pemain baru Tottenham di lini tengah baru-baru ini telah membatasi jalannya menuju susunan starter. Tottenham sudah menolak tawaran €50 juta (£42 juta) dari klub Inggris yang tidak disebutkan namanya. Klub London itu dikabarkan bertahan pada banderol premium di kisaran £60 juta sebelum menyetujui penjualan.
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Memahami aturan 45 hari UEFA
Penundaan strategis hingga 16 Agustus terkait langsung dengan kepindahan terbaru Tonali. Gelandang Italia itu meninggalkan St James' Park untuk bergabung dengan Tottenham pada 2 Juli dalam transfer besar. Newcastle sengaja menunggu agar tidak memicu aturan baru UEFA selama 45 hari terkait pertukaran pemain. Borson menjelaskan manuver finansial itu dengan gamblang.
"Mereka mungkin memang menunggu untuk melihat apa yang terjadi dengan Newcastle karena mereka perlu menunggu hingga 45 hari berlalu agar itu tidak dianggap sebagai pertukaran pemain dari Tonali," kata Borson kepada Football Insider. "Setelah itu terlewati, dan saya rasa kemungkinan tinggal sekitar 16 hari lagi untuk itu, maka akan terbuka jalur lain yang memungkinkan."
Musim panas penuh perubahan besar
Potensi kepindahan Bergvall datang di tengah musim panas transisi yang kacau di Tyneside. Berbagai laporan menunjukkan bahwa manajer Eddie Howe akan meninggalkan klub, dengan pelatih kepala Al-Hilal Matthias Jaissle disiapkan sebagai pengganti langsungnya. Newcastle United juga telah mengalami perombakan signifikan dalam skuad tim utama. Sosok kunci Anthony Gordon dan Tonali sudah pergi, sementara poros lini tengah Bruno Guimaraes tampak semakin mungkin bergabung dengan Arsenal.
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Tottenham menuntut biaya tinggi premium
Sementara Newcastle menyiapkan pendekatan mereka pada pertengahan Agustus, Tottenham tetap kukuh dengan valuasi mereka. Meski telah mendatangkan Tonali dan Mateus Fernandes, Spurs tidak berada dalam tekanan langsung untuk melepas Bergvall dengan harga murah.
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