Newcastle dikabarkan sedang merencanakan langkah besar untuk merekrut gelandang Tottenham, Bergvall. Namun, menurut mantan penasihat keuangan Manchester City, Stefan Borson, Newcastle baru akan menunggu hingga pertengahan Agustus untuk mengajukan tawaran resmi mereka bagi pemain timnas Swedia yang sangat dihargai itu. Bergvall ingin meninggalkan London utara pada musim panas ini setelah posisinya dalam urutan pilihan menurun.

Tambahan pemain baru Tottenham di lini tengah baru-baru ini telah membatasi jalannya menuju susunan starter. Tottenham sudah menolak tawaran €50 juta (£42 juta) dari klub Inggris yang tidak disebutkan namanya. Klub London itu dikabarkan bertahan pada banderol premium di kisaran £60 juta sebelum menyetujui penjualan.







