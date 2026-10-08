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Newcastle? Tottenham? Endrick mendapat saran transfer Premier League dari sesama pemain Brasil dan mantan bintang Manchester United karena ia "terlalu bagus untuk tidak bermain" di Real Madrid
Endrick menemukan percikan performa selama masa peminjamannya di Lyon
Perpindahan di tengah musim itu terbukti membuahkan hasil, dengan delapan gol dicetak dalam 21 penampilan di semua kompetisi. Sasaran itu hanya tercapai pada tujuh kesempatan untuk Real dalam 41 laga, dengan banyak di antaranya datang saat ia masuk dari bangku cadangan.
Persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di Santiago Bernabeu memang selalu bakal merugikan Endrick, yang melejit sebagai wonderkid remaja di Palmeiras di negara asalnya. Ketertarikan dari ibu kota Spanyol terbukti mustahil untuk diabaikan.
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Empat menit waktu bermain di La Liga musim ini
Namun, kini ia harus bersaing langsung untuk mendapatkan menit bermain dengan penyerang Prancis pemecah rekor, Kylian Mbappe. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho baru memberi Endrick empat menit bermain di La Liga musim ini.
Mantan pelatih Real Carlo Ancelotti telah menemukan peran yang lebih menonjol bagi pemain muda itu dalam rencananya bersama Brasil, selama dan setelah Piala Dunia 2026, tetapi pertanyaan terus muncul soal apakah perkembangan Endrick yang sedang berjalan akan terhambat oleh statusnya sebagai pelapis di Madrid.
Pemenang Golden Boy Anderson, yang semasa bermain pernah berkarier di Eropa bersama Porto dan Manchester United, meyakini bahwa rekan senegaranya yang bertalenta itu telah menempuh jalur karier yang keliru.
Masih ada waktu untuk menyelamatkan situasi itu, dengan kemungkinan ketertarikan dari Inggris akan muncul pada bursa transfer 2027. Klub-klub Premier League selalu mencari pencetak gol pekerja keras.
Bisakah Endrick bergabung dengan klub Premier League pada Januari?
Ditanya soal situasi Endrick dan apa yang perlu terjadi selanjutnya, Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: "Dia terlalu bagus untuk tidak bermain. Sebelum saya pergi ke Manchester United, saya punya beberapa tawaran untuk pergi ke Roma, untuk pergi langsung ke Barcelona. Jorge Mendes datang kepada saya dan berkata, 'Anderson, tidak, kamu pergi ke Porto, bermain untuk Porto, belajar, dan setelah Porto, kamu pergi ke klub lain'.
"Saya pikir Endrick ingin langsung pergi ke Real Madrid. Real Madrid bukan klub yang mudah untuk dimainkan. Sangat sulit bermain untuk Real Madrid. Real Madrid selalu membeli pemain top, top. Selalu mengejar yang paling top.
"Kalau Anda melihat Casemiro. Casemiro dibeli dari Sao Paulo ke Real Madrid. Real Madrid memberikannya ke Porto. Saya pikir dia bertahan satu atau dua tahun di Porto. Setelah itu dia kembali ke Real Madrid, lihat pemain seperti apa dia sekarang. Ini terjadi kepada saya, terjadi kepada [Angel] Di Maria, terjadi kepada David Luiz.
"Kalau saya jadi dia, saya pergi ke satu klub tempat saya bisa mendapatkan menit bermain. Tempat saya bisa bermain sepanjang musim. Oke, saya ingin pergi ke Premier League. Ke mana saya bisa pergi di Premier League? Di mana saya bisa bermain? Saya tahu saya akan bermain di bawah.
"Saya beri Anda contoh, Newcastle, saya bisa pergi ke Newcastle. Saya bisa pergi ke Tottenham. Itu bagus untuk pemain top. Saya bisa pergi ke satu klub tempat saya bisa memainkan lebih banyak pertandingan. Juga bisa kompetitif. Saya pikir jika dia menanamkan itu di kepalanya, dia bisa menjadi striker yang bagus, nomor sembilan. Dia bisa menjadi nomor sembilan yang sangat bagus. Dia punya tenaga, tenaga di kaki, dia kuat, dia petarung.
"Kalau Anda oke, saya ingin bertahan di Real Madrid untuk memperjuangkan posisi saya, saya mengerti itu. Tapi kalau saya jadi dia, saya pergi keluar untuk mendapat lebih banyak pertandingan. Saat saya kembali, saya kembali sedikit lebih kuat. Karena saya tidak berpikir dia akan bermain untuk Real Madrid."
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Mbappe memberi persaingan sengit untuk memperebutkan tempat di Madrid
Peminjaman lain mungkin akan terbukti bermanfaat bagi Endrick, karena jelas ia perlu bermain lebih reguler daripada yang ia dapatkan di Real. Mbappe tidak akan pergi dalam waktu dekat, jadi opsi alternatif perlu dipertimbangkan.
Spurs, terlepas dari masalah konsistensi yang masih mereka alami, jelas menawarkan daya tarik kehidupan di London. Sementara itu, Newcastle bisa membutuhkan suntikan tambahan dalam daya gedor. Klub-klub peminat lain kemungkinan akan ikut berebut mendapatkan tanda tangan yang sangat diburu jika pintu keluar di Madrid kembali terbuka pada Januari.
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