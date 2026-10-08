Newcastle? Tottenham? Endrick mendapat saran transfer Premier League dari sesama pemain Brasil dan mantan bintang Manchester United karena ia "terlalu bagus untuk tidak bermain" di Real Madrid

Ditanya soal situasi Endrick dan apa yang perlu terjadi selanjutnya, Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: "Dia terlalu bagus untuk tidak bermain. Sebelum saya pergi ke Manchester United, saya punya beberapa tawaran untuk pergi ke Roma, untuk pergi langsung ke Barcelona. Jorge Mendes datang kepada saya dan berkata, 'Anderson, tidak, kamu pergi ke Porto, bermain untuk Porto, belajar, dan setelah Porto, kamu pergi ke klub lain'.

"Saya pikir Endrick ingin langsung pergi ke Real Madrid. Real Madrid bukan klub yang mudah untuk dimainkan. Sangat sulit bermain untuk Real Madrid. Real Madrid selalu membeli pemain top, top. Selalu mengejar yang paling top.

"Kalau Anda melihat Casemiro. Casemiro dibeli dari Sao Paulo ke Real Madrid. Real Madrid memberikannya ke Porto. Saya pikir dia bertahan satu atau dua tahun di Porto. Setelah itu dia kembali ke Real Madrid, lihat pemain seperti apa dia sekarang. Ini terjadi kepada saya, terjadi kepada [Angel] Di Maria, terjadi kepada David Luiz.

"Kalau saya jadi dia, saya pergi ke satu klub tempat saya bisa mendapatkan menit bermain. Tempat saya bisa bermain sepanjang musim. Oke, saya ingin pergi ke Premier League. Ke mana saya bisa pergi di Premier League? Di mana saya bisa bermain? Saya tahu saya akan bermain di bawah.

"Saya beri Anda contoh, Newcastle, saya bisa pergi ke Newcastle. Saya bisa pergi ke Tottenham. Itu bagus untuk pemain top. Saya bisa pergi ke satu klub tempat saya bisa memainkan lebih banyak pertandingan. Juga bisa kompetitif. Saya pikir jika dia menanamkan itu di kepalanya, dia bisa menjadi striker yang bagus, nomor sembilan. Dia bisa menjadi nomor sembilan yang sangat bagus. Dia punya tenaga, tenaga di kaki, dia kuat, dia petarung.

"Kalau Anda oke, saya ingin bertahan di Real Madrid untuk memperjuangkan posisi saya, saya mengerti itu. Tapi kalau saya jadi dia, saya pergi keluar untuk mendapat lebih banyak pertandingan. Saat saya kembali, saya kembali sedikit lebih kuat. Karena saya tidak berpikir dia akan bermain untuk Real Madrid."