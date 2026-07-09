Newcastle melakukan pembelian. Setelah menjual Gordon ke Barcelona dan Tonali ke Tottenham, serta meraup sekitar 180 juta euro, The Magpies hampir menyelesaikan kedatangan Johan Manzambi dari Freiburg. Menurut laporan Sky Deutschland, kedua klub hanya selangkah lagi untuk mencapai kesepakatan mengenai transfer permanen senilai 60 juta euro ditambah bonus. Transfer ini akan diselesaikan setelah Piala Dunia, yang kemungkinan besar sudah berakhir bagi Manzambi. Pemain berusia 20 tahun ini berisiko tidak bisa bermain dalam laga melawan Argentina asuhan Lionel Messi yang dijadwalkan pada 12 Juli karena masalah pada lututnya.
Getty Images Sport
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Newcastle tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan Manzambi: transfer senilai 60 juta euro
GELANDANG PENYELESAI SERANGAN
Pelatih kepala timnas Swiss, Murat Yakin, berkomentar mengenai situasi tersebut: "Ini sungguh mengejutkan. Saya rasa cedera seperti ini tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Saya rasa waktunya tidak cukup. Karena itu, tim medis memilih untuk tidak berspekulasi. ‘Dia tidak merasakan sakit, tetapi saya tidak bisa memastikan apakah penampilannya dapat dibenarkan dari sudut pandang medis.’ Di Piala Dunia ini, Manzambi telah mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Musim lalu, ia mengakhiri musim dengan 7 gol dan 7 assist di Bundesliga.
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