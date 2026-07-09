Newcastle tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan Manzambi: transfer senilai 60 juta euro

Pelatih kepala timnas Swiss, Murat Yakin, berkomentar mengenai situasi tersebut: "Ini sungguh mengejutkan. Saya rasa cedera seperti ini tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Saya rasa waktunya tidak cukup. Karena itu, tim medis memilih untuk tidak berspekulasi. ‘Dia tidak merasakan sakit, tetapi saya tidak bisa memastikan apakah penampilannya dapat dibenarkan dari sudut pandang medis.’ Di Piala Dunia ini, Manzambi telah mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Musim lalu, ia mengakhiri musim dengan 7 gol dan 7 assist di Bundesliga.