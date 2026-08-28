Menurut talkSPORT, Newcastle United sedang aktif berupaya melepas Woltemade sebelum bursa transfer musim panas ditutup, seiring masa kebersamaan sang penyerang yang mengecewakan di Timur Laut tampak menuju akhir yang terlalu cepat.

Newcastle menginvestasikan rekor klub sebesar £69 juta untuk merekrutnya dari Stuttgart musim panas lalu, tetapi pemain 24 tahun itu gagal membenarkan label harga besar tersebut dalam musim debutnya di sepakbola Inggris. Meski datang dengan ekspektasi tinggi, striker Jerman itu hanya mencetak delapan gol di Premier League musim lalu, yang memicu frustrasi yang kian besar di kalangan pendukung setia St James' Park.

Situasi memuncak setelah laga Carabao Cup terbaru klub, ketika Woltemade gagal tampil mengesankan meski diberi kesempatan langka sebagai starter. Meski Newcastle meraih kemenangan 3-2 atas West Bromwich Albion, penampilan sang striker menuai kritik luas.



