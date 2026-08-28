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Newcastle siap menjual rekrutan termahal senilai £69 juta, Nick Woltemade, setelah hanya satu musim karena Napoli menjalin kontak
Pemain rekrutan termahal terancam hengkang dari St James' Park
Menurut talkSPORT, Newcastle United sedang aktif berupaya melepas Woltemade sebelum bursa transfer musim panas ditutup, seiring masa kebersamaan sang penyerang yang mengecewakan di Timur Laut tampak menuju akhir yang terlalu cepat.
Newcastle menginvestasikan rekor klub sebesar £69 juta untuk merekrutnya dari Stuttgart musim panas lalu, tetapi pemain 24 tahun itu gagal membenarkan label harga besar tersebut dalam musim debutnya di sepakbola Inggris. Meski datang dengan ekspektasi tinggi, striker Jerman itu hanya mencetak delapan gol di Premier League musim lalu, yang memicu frustrasi yang kian besar di kalangan pendukung setia St James' Park.
Situasi memuncak setelah laga Carabao Cup terbaru klub, ketika Woltemade gagal tampil mengesankan meski diberi kesempatan langka sebagai starter. Meski Newcastle meraih kemenangan 3-2 atas West Bromwich Albion, penampilan sang striker menuai kritik luas.
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Napoli memimpin minat dari Italia terhadap Woltemade
Dengan Newcastle United memberi sinyal kesediaan untuk menjual, beberapa klub Serie A dilaporkan telah menyatakan minat mereka kepada penyerang jangkung tersebut. Napoli diyakini menjadi peminat utama, setelah sudah melakukan kontak resmi dengan Newcastle untuk membahas ketersediaan sang pemain. Raksasa Italia itu sedang mencari tambahan amunisi di lini serang setelah kepergian Romelu Lukaku ke Fenerbahce.
Napoli bukan satu-satunya tim Italia yang memantau situasi ini. Como asuhan Cesc Fabregas, yang sedang mempersiapkan kampanye bersejarah di Liga Champions, juga disebut sebagai destinasi potensial bagi pemain Jerman itu.
Pakar sepakbola Eropa Andy Brassell menyarankan tim promosi tersebut bisa memberi sang pemain jalan keluar, dengan mengatakan: "Jika kita mencari peminjaman bernilai untuk seorang pemain yang masih bisa mencapai level elite. Saya pikir itu menarik untuk dilirik Como jika mereka bisa mewujudkannya."
Kesulitan di bawah rezim baru
Penunjukan Matthias Jaissle sebagai manajer Newcastle pada awalnya dipandang sebagai potensi titik balik bagi Woltemade, mengingat keduanya berasal dari negara yang sama. Namun, bos baru itu tampaknya memiliki gagasan berbeda untuk lini serangnya.
Woltemade menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat Newcastle bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada akhir pekan pembuka, dengan Jaissle lebih memilih pemain seperti Yoane Wissa dan William Osula untuk pos lini depan. Perubahan taktik di bawah manajer baru itu, yang menekankan pressing intens dan transisi berkecepatan tinggi, tampaknya tidak cocok dengan gaya bermain Woltemade yang lebih teknis dan mengandalkan kombinasi.
Meski ada laporan bahwa Jaissle secara pribadi mendukung sang striker dan bahkan berkonsultasi dengan mantan pelatih untuk menemukan posisi terbaiknya, bukti di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
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Warisan Tyneside yang mengecewakan
Jika Woltemade benar-benar hengkang dalam beberapa hari ke depan, kariernya di Newcastle akan dikenang sebagai kegagalan mahal. Secara total, ia telah mencatatkan 51 penampilan untuk klub di semua kompetisi, dengan 11 gol. Meski ia sempat menunjukkan kilasan talenta yang membuatnya menjadi bintang di Bundesliga, momen-momen itu terlalu jarang terlihat dari seorang pemain yang masih menjadi rekrutan termahal klub.
Sentimen suporter juga berbalik tajam terhadapnya. Setelah pertandingan piala baru-baru ini, banyak penggemar meluapkan keinginan mereka di media sosial agar ia dijual, dengan beberapa bahkan menyatakan mereka rela menerima kerugian hanya untuk melepasnya.
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