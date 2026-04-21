Newcastle siap membuka pembicaraan transfer Anthony Gordon dengan Bayern Munich jika mereka bersedia memenuhi nilai transfer yang fantastis

Pemain berusia 25 tahun ini telah membuat jajaran petinggi di Allianz Arena terkesan, dan Bayern sangat ingin membawanya ke Bundesliga dalam upaya memperkuat lini serang mereka. Meskipun belum ada kontak resmi antarklub, Newcastle sepenuhnya menyadari ketertarikan tersebut.

Tim asal Bavaria ini telah meraih kesuksesan signifikan dengan pemain-pemain yang didatangkan dari Liga Premier Inggris belakangan ini, termasuk Harry Kane dan Michael Olise. Rekam jejak ini mendorong Bayern untuk kembali ke bursa transfer Inggris demi merekrut Gordon, yang telah memantapkan posisinya sebagai pemain reguler timnas Inggris sejak pindah ke Newcastle dari Everton pada 2023. Penilaian awal Bayern diperkirakan sekitar £55 juta, meskipun angka ini masih di bawah ekspektasi The Magpies.