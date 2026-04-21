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ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Newcastle siap membuka pembicaraan transfer Anthony Gordon dengan Bayern Munich jika mereka bersedia memenuhi nilai transfer yang fantastis

Transfers
A. Gordon
Newcastle United
Premier League
Bundesliga
Bayern Munich

Newcastle dilaporkan siap membahas kemungkinan hengkangnya Anthony Gordon jika Bayern Munich bersedia memenuhi penilaian harga yang fantastis sebesar £75 juta ($101 juta). Pemain timnas Inggris tersebut menjadi target utama klub raksasa Jerman itu, dan The Magpies mungkin bersedia melepasnya guna membiayai perombakan skuad pada musim panas nanti.

  • Bayern menetapkan Gordon sebagai target utama

    Pemain berusia 25 tahun ini telah membuat jajaran petinggi di Allianz Arena terkesan, dan Bayern sangat ingin membawanya ke Bundesliga dalam upaya memperkuat lini serang mereka. Meskipun belum ada kontak resmi antarklub, Newcastle sepenuhnya menyadari ketertarikan tersebut.

    Tim asal Bavaria ini telah meraih kesuksesan signifikan dengan pemain-pemain yang didatangkan dari Liga Premier Inggris belakangan ini, termasuk Harry Kane dan Michael Olise. Rekam jejak ini mendorong Bayern untuk kembali ke bursa transfer Inggris demi merekrut Gordon, yang telah memantapkan posisinya sebagai pemain reguler timnas Inggris sejak pindah ke Newcastle dari Everton pada 2023. Penilaian awal Bayern diperkirakan sekitar £55 juta, meskipun angka ini masih di bawah ekspektasi The Magpies.

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    Newcastle menetapkan harga di tengah tekanan keuangan

    Menurut The Times, Newcastle telah menetapkan nilai jual sebesar £75 juta sebagai syarat untuk memulai negosiasi resmi. Klub ini berada dalam posisi di mana mereka harus menjual aset-aset kunci untuk membiayai perekrutan pemain baru dan memperbarui skuad yang belakangan ini mengalami penurunan performa. Batasan keuangan telah mengubah strategi klub, sehingga penjualan pemain menjadi keharusan agar tetap mematuhi Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR).

    Gordon, yang kontraknya berlaku hingga 2030, muncul sebagai kandidat paling mungkin untuk menyediakan dana bagi perombakan skuad pada musim panas nanti. Jika terwujud, biaya transfer sebesar £75 juta tersebut akan menjadi penjualan tertinggi kedua dalam sejarah Newcastle, hanya kalah dari kepindahan Alexander Isak ke Liverpool.

  • Pemain sayap bersedia pindah ke Allianz Arena

    Gordon diyakini terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Jerman, setelah sebelumnya tertarik dengan tawaran dari Liverpool. Meskipun ia telah menandatangani kontrak baru di St James' Park, kesempatan untuk bergabung dengan klub yang selalu menjadi pesaing di Liga Champions seperti Bayern dianggap sebagai tawaran yang menarik. Perwakilannya kemungkinan akan mengadakan pembicaraan dengan pejabat Bayern dalam waktu dekat seiring meningkatnya minat tersebut. Performa sang penyerang di ajang Eropa menjadi sorotan utama musim ini, dengan Gordon mencetak sepuluh gol di Liga Champions.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dengan Bayern Munich diprediksi sebagai favorit utama, mengungguli Liverpool dan Arsenal yang juga mengincarnya, Gordon tampaknya semakin besar kemungkinannya menjadi pemain yang paling menonjol yang hengkang dari St James' Park musim panas ini, jika klub asal Jerman tersebut memutuskan untuk memenuhi nilai transfer yang fantastis yang diminta oleh The Magpies. Masih harus dilihat apakah Bayern akan meningkatkan minat mereka sebelum atau sesudah Piala Dunia 2026, di mana Gordon diperkirakan akan membela timnas Inggris.