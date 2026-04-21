Newcastle siap membuka pembicaraan transfer Anthony Gordon dengan Bayern Munich jika mereka bersedia memenuhi harga yang sangat tinggi
Bayern menargetkan Gordon sebagai incaran utama
Pemain berusia 25 tahun itu telah membuat jajaran petinggi di Allianz Arena terkesan, dan Bayern sangat ingin memboyongnya ke Bundesliga guna memperkuat lini serang mereka. Meskipun belum ada kontak resmi antarklub, Newcastle sangat menyadari ketertarikan tersebut.
Tim asal Bavaria ini telah meraih kesuksesan besar dengan pemain-pemain yang didatangkan dari Liga Premier Inggris belakangan ini, termasuk Harry Kane dan Michael Olise. Rekam jejak ini telah mendorong Bayern untuk kembali ke bursa transfer Inggris demi mendapatkan Gordon, yang telah memantapkan dirinya sebagai pemain reguler timnas Inggris sejak pindah ke Newcastle dari Everton pada 2023. Penilaian awal Bayern diperkirakan sekitar £55 juta, meskipun angka ini masih jauh dari ekspektasi The Magpies.
Newcastle menetapkan harga di tengah tekanan finansial
Newcastle telah menetapkan nilai jual sebesar £75 juta sebagai syarat untuk memulai negosiasi resmi, menurut The Times. Klub ini berada dalam posisi di mana mereka harus menjual aset-aset kunci untuk membiayai perekrutan pemain baru dan memperbarui skuad yang belakangan ini mengalami penurunan performa. Batasan keuangan telah mengubah strategi klub, sehingga penjualan pemain menjadi suatu keharusan agar tetap mematuhi Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR).
Gordon, yang kontraknya berlaku hingga 2030, muncul sebagai kandidat paling mungkin untuk menyediakan dana bagi perombakan musim panas ini. Jika terpenuhi, biaya sebesar £75 juta tersebut akan menjadi penjualan tertinggi kedua dalam sejarah Newcastle, hanya kalah dari kepergian Alexander Isak ke Liverpool.
Pemain sayap bersedia pindah ke Allianz Arena
Gordon diyakini terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Jerman, setelah sebelumnya tertarik dengan tawaran dari Liverpool. Meskipun ia telah menandatangani kontrak baru di St James' Park, kesempatan untuk bergabung dengan klub yang selalu menjadi pesaing di Liga Champions seperti Bayern dianggap sebagai tawaran yang menarik. Perwakilannya kemungkinan akan melakukan pembicaraan dengan pejabat Bayern dalam waktu dekat seiring meningkatnya minat tersebut. Performa sang penyerang di Eropa menjadi sorotan musim ini, dengan Gordon mencetak sepuluh gol di Liga Champions.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan Bayern Munich diprediksi sebagai favorit utama, mengungguli Liverpool dan Arsenal yang juga tertarik padanya, Gordon tampaknya semakin besar kemungkinannya menjadi pemain utama yang hengkang dari St James' Park musim panas ini, jika klub asal Jerman itu memutuskan untuk memenuhi harga yang sangat tinggi yang diminta The Magpies. Masih harus dilihat apakah Bayern akan meningkatkan minat mereka sebelum atau sesudah Piala Dunia 2026, di mana Gordon diperkirakan akan membela Inggris.