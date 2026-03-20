Newcastle siap memboyong DUA penyerang Chelsea dalam aksi transfer musim panas yang mengejutkan

Newcastle sedang gencar-gencarnya mencari striker baru dan telah mengincar dua pemain Chelsea tersebut. Meskipun mereka tidak berencana merekrut keduanya, Jackson dan Delap dianggap sebagai alternatif berkualitas tinggi. Jackson, yang bergabung dengan Bayern Munich sebagai pemain pinjaman dari Chelsea musim panas lalu, telah mencatatkan kontribusi yang konsisten dengan tujuh gol dalam 26 penampilan. Sementara itu, catatan Delap lebih sederhana, dengan mencetak dua gol dalam 31 pertandingan sejak pindah ke Chelsea dari Ipswich Town musim panas lalu. Tidak ada jaminan masa depan jangka panjang bagi kedua pemain tersebut di Stamford Bridge, sehingga menjadikan mereka opsi yang layak untuk pindah ke Tyneside.



