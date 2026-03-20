Newcastle siap memboyong DUA penyerang Chelsea dalam aksi transfer musim panas yang mengejutkan
Para pemain mahal kesulitan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Isak
Keputusan taktis baru-baru ini untuk menempatkan Will Osula dan Anthony Gordon di lini tengah saat melawan Barcelona, meskipun Wissa dan Woltemade sudah siap diturunkan, menunjukkan perlunya sosok baru sebagai titik fokus. Woltemade, yang bergabung dari Stuttgart pada Agustus 2025 dengan biaya transfer sebesar £65 juta ($87 juta), telah mencetak 11 gol dalam 44 pertandingan. Sementara itu, Wissa datang dari Brentford musim panas lalu dengan biaya £50 juta ($66 juta), namun, setelah mengalami cedera lutut di awal musim, ia hanya berhasil mencetak tiga gol dalam 21 penampilannya.
Dua pemain Stamford Bridge masuk dalam radar
Newcastle sedang gencar-gencarnya mencari striker baru dan telah mengincar dua pemain Chelsea tersebut. Meskipun mereka tidak berencana merekrut keduanya, Jackson dan Delap dianggap sebagai alternatif berkualitas tinggi. Jackson, yang bergabung dengan Bayern Munich sebagai pemain pinjaman dari Chelsea musim panas lalu, telah mencatatkan kontribusi yang konsisten dengan tujuh gol dalam 26 penampilan. Sementara itu, catatan Delap lebih sederhana, dengan mencetak dua gol dalam 31 pertandingan sejak pindah ke Chelsea dari Ipswich Town musim panas lalu. Tidak ada jaminan masa depan jangka panjang bagi kedua pemain tersebut di Stamford Bridge, sehingga menjadikan mereka opsi yang layak untuk pindah ke Tyneside.
Jackson memprioritaskan waktu bermain di tim utama
Meskipun catatan golnya tidak terlalu mengesankan, pemain internasional Senegal ini tetap sangat dihargai di Bavaria, dan masih ada kemungkinan tawaran baru yang akan membawanya kembali ke Jerman sebagai pemain cadangan bagi Harry Kane. Namun, sumber TEAMtalk menyebutkan bahwa Jackson lebih memprioritaskan kesempatan bermain reguler di tim utama, sesuatu yang dapat ditawarkan dengan baik oleh Newcastle.
Newcastle tetap tertarik pada potensi Delap
Mengenai Delap, Newcastle sempat menjajaki kemungkinan untuk merekrutnya musim panas lalu dan tetap yakin akan "potensi besar" yang dimilikinya. Jika Chelsea berhasil mendatangkan tambahan pemain serang, Delap diperkirakan akan dilepas, dan minat Newcastle terhadapnya belum surut.
