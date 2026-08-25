Newcastle United akhirnya melakukan langkah untuk mengamankan jangkar lini tengah baru, dengan menyepakati kesepakatan dengan Manchester City untuk Gonzalez. Klub Tyneside itu akan membayar £48 juta di muka dengan sekitar £4 juta dalam potensi bonus tambahan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut, yang sudah diberi izin untuk pergi ke North East guna menjalani tes medis.

Pengejaran terhadap Gonzalez terjadi saat Newcastle berusaha bangkit dari periode yang membuat frustrasi di bursa transfer ketika mereka gagal mendapatkan beberapa opsi lain. Menurut David Ornstein dari The Athletic, Newcastle United mencapai kesepakatan verbal dengan juara Premier League itu pada akhir pekan setelah sang pemain memberikan lampu hijau untuk proyek di St James' Park.

Petinggi klub sebelumnya sempat menjajaki langkah untuk Pierre-Emile Hojbjerg dari Marseille dan Joao Palhinha dari Bayern Munich, tetapi negosiasi tersebut gagal berkembang ke tahap lanjut. Dengan mengalihkan fokus mereka ke Gonzalez, Newcastle telah mengamankan profil pemain yang lebih muda yang bisa berkembang bersama skuad sambil memberikan pengalaman level atas secara langsung.



