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Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Newcastle sepakat dengan kesepakatan £52 juta untuk bintang Manchester City Nico Gonzalez, dengan sang gelandang dijadwalkan menjalani tes medis setelah izin diberikan

N. Gonzalez
Newcastle United
Transfers
M. Jaissle
Manchester City
Premier League

Newcastle United mengambil langkah maju yang signifikan dalam upaya perekrutan mereka pada musim panas ini setelah mencapai kesepakatan menyeluruh dengan Manchester City untuk gelandang Nico Gonzalez. Newcastle United siap menggelontorkan paket total senilai £52 juta untuk mengamankan playmaker asal Spanyol itu saat pelatih kepala Matthias Jaissle berupaya membenahi lini tengahnya menyusul serangkaian kepergian pemain-pemain ternama.

  • Newcastle dapatkan target utama di lini tengah

    Newcastle United akhirnya melakukan langkah untuk mengamankan jangkar lini tengah baru, dengan menyepakati kesepakatan dengan Manchester City untuk Gonzalez. Klub Tyneside itu akan membayar £48 juta di muka dengan sekitar £4 juta dalam potensi bonus tambahan untuk pemain berusia 24 tahun tersebut, yang sudah diberi izin untuk pergi ke North East guna menjalani tes medis.

    Pengejaran terhadap Gonzalez terjadi saat Newcastle berusaha bangkit dari periode yang membuat frustrasi di bursa transfer ketika mereka gagal mendapatkan beberapa opsi lain. Menurut David Ornstein dari The Athletic, Newcastle United mencapai kesepakatan verbal dengan juara Premier League itu pada akhir pekan setelah sang pemain memberikan lampu hijau untuk proyek di St James' Park.

    Petinggi klub sebelumnya sempat menjajaki langkah untuk Pierre-Emile Hojbjerg dari Marseille dan Joao Palhinha dari Bayern Munich, tetapi negosiasi tersebut gagal berkembang ke tahap lanjut. Dengan mengalihkan fokus mereka ke Gonzalez, Newcastle telah mengamankan profil pemain yang lebih muda yang bisa berkembang bersama skuad sambil memberikan pengalaman level atas secara langsung.


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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian para bintang

    Kebutuhan mendesak untuk merekrut sosok metronom di lini tengah berakar dari musim panas yang sulit, yang membuat Newcastle kehilangan dua pemain paling berpengaruh mereka. Newcastle terpaksa melakukan penjualan yang tidak diinginkan terhadap mantan kapten klub Bruno Guimaraes ke Arsenal, sementara Sandro Tonali pindah ke Tottenham Hotspur.

    Kepergian mereka meninggalkan lubang besar, baik dari segi kualitas teknis maupun kehadiran fisik, yang terlihat jelas dalam hasil imbang 2-2 klub melawan Liverpool baru-baru ini.

    Selain mendatangkan Gonzalez, Jaissle masih mendorong tambahan kekuatan di lini serang untuk menuntaskan perombakan skuadnya. Klub juga aktif mencari gelandang serang kreatif bernomor 10, setelah sebelumnya mengidentifikasi Christopher Nkunku sebagai target potensial dengan status pinjaman. Namun, mantan penyerang Chelsea itu memilih kembali ke klub lamanya, RB Leipzig, dari AC Milan alih-alih pindah ke Tyneside.


  • Gonzalez mencari awal baru setelah kesulitan di Manchester City

    Bagi Gonzalez, kepindahan ini menjadi peluang untuk menghidupkan kembali karier yang sempat agak mandek di bawah sorotan terang Stadion Etihad. Pemain internasional Spanyol U-21 itu awalnya pindah ke Man City pada hari terakhir jendela transfer Januari 2025 dengan nilai transfer £52 juta dari Porto.

    Gonzalez menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat kemenangan terbaru City atas Bournemouth dan hanya tampil selama 11 menit terakhir dalam kekalahan Community Shield dari Arsenal. Kurangnya waktu bermain secara reguler ini pada akhirnya meyakinkan sang gelandang bahwa masa depannya berada di tempat lain, dan prospek menjadi figur sentral dalam sistem taktik Jaissle di Newcastle terbukti terlalu menarik untuk ditolak.

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pergeseran strategis dalam kebijakan transfer Newcastle

    Perekrutan Gonzalez menjadi indikator jelas dari strategi transfer Newcastle yang terus berkembang di bawah kepemimpinan olahraga baru mereka. Meski klub telah mendatangkan enam pemain pada musim panas ini, ada pergeseran yang nyata ke arah pemain muda, dengan hanya dua dari perekrutan tersebut yang berusia di atas 20 tahun.

    Perekrutan Aladji Bamba dan Sean Steur menegaskan visi jangka panjang ini, tetapi tambahan Gonzalez memberikan keseimbangan yang dibutuhkan antara usia muda dan rekam jejak yang sudah terbukti di Premier League.

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