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Newcastle sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bintang Piala Dunia Spanyol sebagai pengganti Anthony Gordon
Mencari pengganti Gordon
Menurut BBC, Newcastle telah menunjuk Munoz sebagai pengganti Gordon dalam skema serangan Eddie Howe. Gordon baru-baru ini menyelesaikan transfer besar-besaran ke Barcelona dengan nilai £69,3 juta, meninggalkan kekosongan besar di posisi sayap yang kini sangat ingin diisi oleh klub asal Tyneside tersebut.
Meskipun pembicaraan masih berlangsung, kesepakatan resmi belum tercapai untuk sang penyerang. Munoz saat ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya sebesar £34,5 juta, angka yang sedang dipertimbangkan Newcastle saat mereka berupaya mengamankan rekrutan kedua mereka musim panas ini setelah kedatangan Ewen Jaouen.
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Strategi proaktif Howe
Upaya merekrut Munoz sejalan dengan keinginan Howe untuk menyelesaikan urusan transfer klub secepat mungkin. Setelah berhasil mendatangkan kiper berbakat Jaouen dari Stade de Reims seharga £18,5 juta, The Magpies bertekad untuk tidak ketinggalan dari para pesaing mereka di Liga Premier dalam pasar transfer yang bergerak cepat.
Berbicara tentang filosofi perekrutan klub pada bulan Mei, Howe menegaskan bahwa efisiensi adalah kunci: "Anda akan menemukan bahwa pemain-pemain terbaik yang tersedia di pasar tidak akan bertahan lama. Kecepatan pergerakan pasar transfer saat ini sangat tinggi. Tim-tim lain sangat efisien dan kami harus menjadi salah satu dari tim-tim tersebut."
Riwayat karier yang dibina di klub-klub raksasa Spanyol
Munoz bukanlah sosok asing di level tertinggi sepak bola, mengingat ia pernah menempuh pendidikan di akademi bergengsi Real Madrid dan Barcelona pada awal kariernya. Kini di Osasuna, pemain berusia 22 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di La Liga. Pada musim 2025-26, ia tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, mencetak tujuh gol dan memberikan lima assist - sebuah musim yang mengesankan yang membuatnya dipanggil ke tim nasional senior Spanyol untuk Piala Dunia 2026.
Pemain sayap ini saat ini bergabung dengan skuad asuhan Luis de la Fuente yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan pembuka melawan Cape Verde di Atlanta pada 15 Juni. Newcastle menyadari bahwa penampilan gemilang Munoz di panggung global dapat memicu persaingan lebih lanjut untuk mendapatkan tanda tangannya, sehingga mereka berupaya untuk segera menyelesaikan kesepakatan tersebut.
- Getty Images Sport
Jaringan pemandu bakat menjangkau luas
Musim panas ini menandai perubahan signifikan dalam strategi perekrutan di St James' Park. Klub ini juga telah beralih dari fokus semata-mata pada pemain yang sudah teruji di Liga Premier, dengan memperluas jaringan pemandu bakat mereka untuk mencari pemain-pemain berpotensi tinggi dari benua Eropa. Direktur olahraga Ross Wilson dilaporkan memanfaatkan data canggih untuk memodernisasi operasional klub, dengan fokus pada talenta muda seperti Jaouen dan Munoz yang berusia 20 tahun, yang dapat berkembang bersama proyek klub di wilayah Timur Laut.