Menurut BBC, Newcastle telah menunjuk Munoz sebagai pengganti Gordon dalam skema serangan Eddie Howe. Gordon baru-baru ini menyelesaikan transfer besar-besaran ke Barcelona dengan nilai £69,3 juta, meninggalkan kekosongan besar di posisi sayap yang kini sangat ingin diisi oleh klub asal Tyneside tersebut.

Meskipun pembicaraan masih berlangsung, kesepakatan resmi belum tercapai untuk sang penyerang. Munoz saat ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya sebesar £34,5 juta, angka yang sedang dipertimbangkan Newcastle saat mereka berupaya mengamankan rekrutan kedua mereka musim panas ini setelah kedatangan Ewen Jaouen.