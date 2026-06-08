Newcastle resmi mendatangkan pemain baru pertama mereka di bursa transfer musim panas ini, setelah The Magpies berhasil menawar harga transfer kiper tersebut hingga berkurang jutaan poundsterling

The Magpies telah mencetak terobosan besar dalam upaya perekrutan musim panas mereka, dengan berhasil mencapai kesepakatan untuk pemain muda berbakat asal Prancis tersebut. Langkah ini merupakan kemenangan besar bagi tim perekrutan klub, yang berhasil menawar harga awal yang dilaporkan sebesar £24 juta.

Kesepakatan ini kini berada di tahap akhir, dengan kiper muda tersebut terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis. Hal ini menandai akhir dari perburuan panjang bagi The Magpies, yang telah dikaitkan dengan talenta Reims tersebut beberapa kali selama beberapa bulan terakhir sebelum mencapai kesepakatan definitif dengan klub Ligue 2 tersebut.