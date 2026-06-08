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Newcastle resmi mendatangkan pemain baru pertama mereka di bursa transfer musim panas ini, setelah The Magpies berhasil menawar harga transfer kiper tersebut hingga berkurang jutaan poundsterling
Magpies menawar dengan keras untuk bintang Reims
The Magpies telah mencetak terobosan besar dalam upaya perekrutan musim panas mereka, dengan berhasil mencapai kesepakatan untuk pemain muda berbakat asal Prancis tersebut. Langkah ini merupakan kemenangan besar bagi tim perekrutan klub, yang berhasil menawar harga awal yang dilaporkan sebesar £24 juta.
Kesepakatan ini kini berada di tahap akhir, dengan kiper muda tersebut terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis. Hal ini menandai akhir dari perburuan panjang bagi The Magpies, yang telah dikaitkan dengan talenta Reims tersebut beberapa kali selama beberapa bulan terakhir sebelum mencapai kesepakatan definitif dengan klub Ligue 2 tersebut.
Biaya baru diumumkan untuk terobosan musim panas
Meskipun sebelumnya diperkirakan bahwa Jaouen akan dibeli dengan harga di atas £20 juta, angka-angka aktual yang terungkap menunjukkan beban finansial yang jauh lebih terjangkau bagi tim asuhan Eddie Howe.
Menurut Craig Hope, jumlah akhir tersebut akan jauh di bawah penilaian awal yang sempat membuat para penggemar khawatir tentang anggaran musim panas. Secara spesifik, Newcastle sedang menyelesaikan kesepakatan senilai £18,65 juta untuk kiper tersebut, yang berarti penghematan hampir £6 juta dari angka awal sebesar £24 juta.
Perubahan dalam strategi transfer Tyneside
Perekrutan Jaouen merupakan bukti nyata pertama dari perubahan dalam kebijakan transfer jangka panjang Newcastle. Alih-alih hanya mengejar bintang-bintang ternama dengan harga yang sangat mahal, klub ini kini beralih ke pencarian talenta muda elit yang belum banyak diperhatikan. Strategi ini bertujuan untuk membangun skuad yang berkelanjutan dan mampu bersaing di level tertinggi tanpa membebani keuangan klub secara berlebihan.
Jaouen dipandang sebagai proyek berpotensi tinggi, bukan sebagai pemain yang diharapkan langsung menggantikan kiper utama klub.
- Getty Images Sport
Diharapkan akan ada perombakan posisi penjaga gawang di St James' Park
Dengan kedatangan Jaouen yang semakin dekat, masih ada pertanyaan mengenai masa depan duet penjaga gawang yang ada di St James' Park. Rumor terus beredar bahwa Nick Pope mungkin menjadi incaran klub-klub seperti Ipswich Town atau Leeds, yang berpotensi membuka lowongan bagi pesaing utama baru untuk memperebutkan posisi kiper utama.
Meskipun James Trafford dari Burnley telah dikaitkan erat dengan kemungkinan pindah untuk mengambil alih peran sebagai kiper utama, Jaouen diperkirakan akan bertindak sebagai kiper cadangan berkualitas tinggi dalam waktu dekat.