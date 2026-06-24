Gordon menjadi starter untuk tim asuhan Thomas Tuchel dalam laga yang berakhir imbang 0-0 pada Selasa malam, namun diganti pada menit ke-65. Dalam wawancara di talkSPORT, Jamie O'Hara tidak segan-segan dalam menilai penampilannya dan menegaskan bahwa Marcus Rashford harus menggantikannya di starting lineup.

O'Hara mengatakan: "Gordon bermain buruk. Saya tidak peduli apa kata orang. Dia bermain buruk, jauh dari harapan, dan dia harus bermain lebih baik. Marcus Rashford harus diturunkan sebagai starter. Saya tahu ada kabar bahwa Rashford mengalami cedera ringan atau semacamnya, tapi dia masuk sebagai pengganti dan memberikan dampak besar. Anda tidak bisa memilih Gordon sebagai starter daripada Rashford. Rashford adalah pemain yang lebih baik daripada Gordon."