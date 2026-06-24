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'Newcastle pasti tertawa!' - Barcelona didesak untuk 'memastikan apakah tinta kontraknya sudah kering' terkait Anthony Gordon setelah penampilannya yang 'buruk' bersama Inggris di Piala Dunia
O'Hara menuntut agar Gordon dicoret
Gordon menjadi starter untuk tim asuhan Thomas Tuchel dalam laga yang berakhir imbang 0-0 pada Selasa malam, namun diganti pada menit ke-65. Dalam wawancara di talkSPORT, Jamie O'Hara tidak segan-segan dalam menilai penampilannya dan menegaskan bahwa Marcus Rashford harus menggantikannya di starting lineup.
O'Hara mengatakan: "Gordon bermain buruk. Saya tidak peduli apa kata orang. Dia bermain buruk, jauh dari harapan, dan dia harus bermain lebih baik. Marcus Rashford harus diturunkan sebagai starter. Saya tahu ada kabar bahwa Rashford mengalami cedera ringan atau semacamnya, tapi dia masuk sebagai pengganti dan memberikan dampak besar. Anda tidak bisa memilih Gordon sebagai starter daripada Rashford. Rashford adalah pemain yang lebih baik daripada Gordon."
- Getty Images Sport
Upaya mengatasi pertahanan blok rendah
Menjelaskan lebih lanjut mengapa Gordon gagal memengaruhi jalannya pertandingan melawan Ghana, O'Hara menyoroti ketidakmampuannya menembus formasi pertahanan lawan yang kokoh. Kurangnya kreativitas saat menguasai bola menjadi sorotan tajam. O'Hara menambahkan: "Mereka menerapkan blok pertahanan rendah, kompak, dan rapat; para pemain sayaplah yang seharusnya menentukan kemenangan. Setiap kali bola sampai ke Gordon, dia tidak melakukan apa-apa. Dia pemain yang bagus, saya tidak bermaksud menjatuhkannya di sini, tapi Rashford adalah pemain yang lebih baik... dia menciptakan tiga peluang dalam 10 menit."
Tuchel kini harus mempertimbangkan dengan cermat opsi-opsi serangannya menjelang pertandingan berikutnya, di tengah tekanan yang semakin meningkat untuk melakukan penyesuaian taktis dengan cepat.
Transfer Barcelona dipertanyakan
Sorotan tajam kini juga beralih ke Barcelona, yang mendatangkan Gordon dari Newcastle melalui kesepakatan senilai £70 juta pada bulan Mei. Menyusul penampilan yang mengecewakan tersebut, Gabby Agbonlahor dengan tegas mempertanyakan logika di balik biaya transfer yang sangat besar itu.
Saat berbicara di acara talkSPORTBreakfast, Agbonlahor berkomentar: "Jika saya Barcelona, saya akan memeriksa apakah tinta kontraknya sudah kering. £70 juta untuk Gordon, Newcastle pasti tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tampil bagus musim lalu dan penampilannya buruk di pertandingan pertama. Bagaimana dia bisa diturunkan sebagai starter dan bertahan selama itu... manajer pasti pusing melihat sisi kiri lapangan selama pertandingan. Dia hanya menerima bola dan tampak tidak punya trik apa-apa. Dia berhadapan dengan bek sayap yang cepat dan tidak punya ide sama sekali."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Gordon?
Inggris harus segera menata kembali barisan mereka menjelang pertandingan terakhir fase grup yang menentukan melawan Panama. Tim asuhan Thomas Tuchel sangat membutuhkan kemenangan untuk mengamankan posisi teratas, karena saat ini mereka berada dalam posisi imbang dengan Ghana dengan masing-masing mengoleksi empat poin. Gordon kini harus menanti dengan cemas apakah ia akan dicadangkan. Sementara itu, Barcelona akan terus memantau dengan saksama, berharap rekrutan mahal mereka itu dapat kembali ke performa terbaiknya sebelum musim liga domestik yang akan datang.