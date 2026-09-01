United masih mengincar langkah pada hari terakhir bursa transfer untuk bek Newcastle Hall meski mendapat penolakan kuat dari Newcastle, menurut Daily Mail. Petinggi Old Trafford tetap menjadi pengagum besar pemain internasional Inggris berusia 21 tahun itu dan telah memantau perkembangannya sepanjang bursa transfer musim panas.

Namun, Newcastle bertekad untuk mempertahankan bek sayap kunci itu pada hari terakhir bursa transfer. Klub Tyneside itu enggan menyetujui kepergian besar lainnya, sehingga Manchester United menghadapi perjuangan berat untuk menuntaskan kesepakatan pada saat-saat akhir.