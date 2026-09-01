Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Newcastle pasang banderol fantastis untuk Lewis Hall saat Manchester United menyiapkan langkah terakhir di hari penutupan bursa transfer
Manchester United tetap meminati Lewis Hall
United masih mengincar langkah pada hari terakhir bursa transfer untuk bek Newcastle Hall meski mendapat penolakan kuat dari Newcastle, menurut Daily Mail. Petinggi Old Trafford tetap menjadi pengagum besar pemain internasional Inggris berusia 21 tahun itu dan telah memantau perkembangannya sepanjang bursa transfer musim panas.
Namun, Newcastle bertekad untuk mempertahankan bek sayap kunci itu pada hari terakhir bursa transfer. Klub Tyneside itu enggan menyetujui kepergian besar lainnya, sehingga Manchester United menghadapi perjuangan berat untuk menuntaskan kesepakatan pada saat-saat akhir.
- (C)Getty Images
Pencoretan dari timnas Inggris memicu frustrasi bagi bek muda
Hall telah berkembang menjadi salah satu bek kiri terbaik di Premier League sejak menuntaskan transfer senilai £35 juta dari Chelsea pada 2023. Terlepas dari penampilannya yang impresif di kompetisi domestik, bek tersebut kurang beruntung karena gagal terpilih masuk skuad Piala Dunia Inggris racikan Thomas Tuchel. Sebagai akibat langsung dari kekecewaan itu, Hall secara aktif mendorong kepindahannya dari Newcastle lebih awal pada musim panas ini dan menyatakan minat besar untuk bergabung dengan Manchester United.
Kembalinya Liga Champions mendorong pencarian taktis di lini pertahanan
Manajer Manchester United Michael Carrick tetap berhasrat memperkuat opsinya di sisi kiri pertahanan menjelang kembalinya klub ke Liga Champions. Meski Luke Shaw menikmati salah satu musim terbaiknya pada musim lalu dengan tampil sebagai starter dalam seluruh 38 pertandingan Premier League, kekhawatiran internal tetap ada terkait performanya yang terus dipantau dan kondisi kebugaran fisiknya.
Newcastle tentu sangat ingin mempertahankan Hall setelah sudah berpisah dengan para gelandang bintang Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, dan winger Anthony Gordon pada musim panas ini. Namun, Daily Mail mengindikasikan bahwa petinggi St James' Park akan mempertimbangkan menjual bek sayap itu jika ada tawaran di atas £75 juta.
- (C)Getty Images
United bisa menunda transfer bek
Meski sangat mengagumi bek sayap tersebut, Manchester United tampaknya kecil kemungkinan mencapai kesepakatan sebelum bursa transfer ditutup. Hasil yang paling mungkin adalah petinggi Old Trafford akan terpaksa menunda tawaran resmi apa pun untuk sang bek.
United sebelumnya menerapkan pendekatan jangka panjang serupa saat bernegosiasi untuk Carlos Baleba. United menunda langkah resmi mereka untuk Baleba selama 12 bulan setelah menemui batu sandungan awal, sebelum akhirnya menuntaskan transfernya pada musim panas ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami