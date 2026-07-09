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Newcastle menyetujui kesepakatan senilai £50 juta untuk mengalahkan Aston Villa dalam perburuan bintang Freiburg dan Swiss tersebut
Newcastle resmi merekrut Manzambi
Menurut Sky Sport, Newcastle telah mencapai kesepakatan penuh dengan Freiburg untuk merekrut gelandang asal Swiss, Manzambi, dengan paket transfer senilai total €60 juta (£51 juta). Biaya transfer yang fantastis ini akan menjadi rekor penjualan tertinggi dalam sejarah klub Bundesliga tersebut. Klub yang bermarkas di St James' Park ini saat ini sedang menyelesaikan detail-detail terakhir bersama perwakilan pemain berusia 20 tahun tersebut guna segera menuntaskan proses transfer ini.
- AFP
Villa gagal merekrut target di lini tengah
Klub sesama Liga Premier, Aston Villa, juga gencar memburu gelandang tengah berbakat tersebut untuk memperkuat skuad mereka. Tim asuhan Unai Emery telah mencari tambahan pemain di lini tengah setelah pemain kunci mereka, Amadou Onana, mengalami cedera ligamen silang yang parah. Namun, langkah agresif The Magpies di bursa transfer berhasil membuat mereka mengungguli Villa dalam perebutan tanda tangan sang pemain.
Penampilan di Piala Dunia sangat mengesankan
Manzambi terus menunjukkan penampilan luar biasa di kancah internasional, memecahkan rekor bersejarah bersama Swiss di Piala Dunia 2026. Dalam kemenangan 4-1 atas Bosnia-Herzegovina pada babak penyisihan grup, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah turnamen yang mencetak dua gol atau lebih dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti. Catatan impresifnya berupa tiga gol dan dua assist dalam empat penampilan di turnamen tersebut telah membuat nilai pasarnya melonjak.
- Getty Images Sport
Pemain baru memperkuat skuad Magpies
Setelah perjalanannya di Piala Dunia berakhir, sang pemain diperkirakan akan terbang ke Tyneside untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum bergabung dengan skuad asuhan Eddie Howe. Manzambi tiba setelah mencatatkan musim yang matang di kompetisi domestik, dengan tampil dalam 27 pertandingan Bundesliga dan mencetak lima gol pada musim lalu. Kedatangannya diproyeksikan akan memberikan suntikan kreativitas dan energi yang sangat dibutuhkan di lini tengah Newcastle, menyusul kepergian Sandro Tonali ke Tottenham baru-baru ini.
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