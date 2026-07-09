Manzambi terus menunjukkan penampilan luar biasa di kancah internasional, memecahkan rekor bersejarah bersama Swiss di Piala Dunia 2026. Dalam kemenangan 4-1 atas Bosnia-Herzegovina pada babak penyisihan grup, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah turnamen yang mencetak dua gol atau lebih dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti. Catatan impresifnya berupa tiga gol dan dua assist dalam empat penampilan di turnamen tersebut telah membuat nilai pasarnya melonjak.