Kepergian Trippier menandai berakhirnya masa bersejarah yang mencapai puncaknya dengan kemenangan di Carabao Cup 2025 atas Liverpool. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian Newcastle selama 70 tahun untuk meraih trofi domestik bergengsi, sebuah momen yang dianggap sang bek sebagai puncak karier profesionalnya.

"Waktunya telah tiba untuk meninggalkan klub yang luar biasa ini setelah empat setengah tahun," katanya di situswebresmi klub. "Di sinilah saya merasa paling betah. Ini sangat emosional, dan saya benar-benar akan merindukannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendukung atas semua dukungan selama masa-masa baik dan buruk. Kalian selalu mendukung saya, selalu berada di sisi saya."

"Kepada rekan-rekan setim saya, ini akan sangat emosional. Ini adalah perjalanan yang luar biasa bersama kalian. Saya akan merindukan kalian semua, tapi memenangkan trofi bersama kalian benar-benar, benar-benar istimewa—yang terbaik dalam karier saya. Dan kepada manajer, Eddie Howe, seluruh staf pelatih, dan tim di balik layar, terima kasih yang sebesar-besarnya. Manajer telah mempercayai saya - dua kali - untuk merekrut saya, memberi saya kesempatan untuk mewakili dan menjadi kapten klub hebat ini, dan yang terpenting, kami berhasil memenangkan trofi. Saya akan merindukan semua orang di klub ini. Terima kasih."