Newcastle mengonfirmasi bahwa pemain favorit suporter akan hengkang pada musim panas ini seiring berakhirnya kontraknya
Awal mula era baru
Bek sayap veteran ini bergabung dengan Newcastle United dari Atlético Madrid pada Januari 2022, dan menjadi rekrutan andalan di bawah kepemilikan baru klub. Kedatangannya menjadi pernyataan niat yang kuat bagi tim yang saat itu sedang berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Selain kualitas teknisnya, Trippier juga diakui telah mengubah budaya internal klub. Ia meninggalkan St. James' Park setelah mencatatkan lebih dari 150 penampilan, berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions, dan mengukuhkan statusnya sebagai legenda klub era modern.
'Momen terbaik dalam karier saya'
Kepergian Trippier menandai berakhirnya masa bersejarah yang mencapai puncaknya dengan kemenangan di Carabao Cup 2025 atas Liverpool. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian Newcastle selama 70 tahun untuk meraih trofi domestik bergengsi, sebuah momen yang dianggap sang bek sebagai puncak karier profesionalnya.
"Waktunya telah tiba untuk meninggalkan klub yang luar biasa ini setelah empat setengah tahun," katanya di situswebresmi klub. "Di sinilah saya merasa paling betah. Ini sangat emosional, dan saya benar-benar akan merindukannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendukung atas semua dukungan selama masa-masa baik dan buruk. Kalian selalu mendukung saya, selalu berada di sisi saya."
"Kepada rekan-rekan setim saya, ini akan sangat emosional. Ini adalah perjalanan yang luar biasa bersama kalian. Saya akan merindukan kalian semua, tapi memenangkan trofi bersama kalian benar-benar, benar-benar istimewa—yang terbaik dalam karier saya. Dan kepada manajer, Eddie Howe, seluruh staf pelatih, dan tim di balik layar, terima kasih yang sebesar-besarnya. Manajer telah mempercayai saya - dua kali - untuk merekrut saya, memberi saya kesempatan untuk mewakili dan menjadi kapten klub hebat ini, dan yang terpenting, kami berhasil memenangkan trofi. Saya akan merindukan semua orang di klub ini. Terima kasih."
Howe memuji seorang pemimpin yang membawa perubahan
Manajer tersebut, yang sebelumnya melatih sang bek di Burnley, berperan penting dalam membawanya ke wilayah timur laut. Ia menyebut pemain yang telah 54 kali membela tim nasional itu sebagai katalisator di balik peningkatan pesat skuad dalam beberapa musim terakhir.
"Kieran telah tampil luar biasa bagi kami baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Howe. "Sejak pertama kali ia bergabung, ia telah membantu menetapkan standar yang mengubah arah klub. Penampilannya di lapangan berada di level tertinggi. Kemampuan teknisnya yang luar biasa membantu mengangkat level tim, dan kemampuannya dalam memberikan umpan silang yang kuat membantu menciptakan banyak gol dan peluang bagi rekan-rekannya. Keterampilan kepemimpinannya sangat berharga."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun keputusan Trippier mengenai langkah selanjutnya masih belum jelas, ia akan tetap fokus untuk mengakhiri kariernya bersama The Magpies. Mereka akan menghadapi Crystal Palace di Liga Premier, dengan Newcastle saat ini berada di peringkat ke-12 klasemen dengan 42 poin dari 31 pertandingan.