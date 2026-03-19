Newcastle mengirim pemandu bakat untuk mengamati bintang Inter Milan, Pio Esposito, menjelang kemungkinan perekrutan pada bursa transfer musim panas

Newcastle memantau bintang muda Italia di Milan
Newcastle United sedang gencar-gencarnya mencari talenta muda berbakat di pasar Eropa, dengan Francesco Pio Esposito muncul sebagai target utama. Klub ini baru-baru ini meningkatkan upaya pemantauannya, dengan Tutto Sport melaporkan bahwa seorang perwakilan klub hadir di Stadion San Siro pada hari Sabtu. Pemantau tersebut menyaksikan pertandingan imbang 1-1 antara Inter Milan dan Atalanta, sebuah pertandingan di mana striker muda tersebut berhasil mencetak gol.
Klub asal Tyneside ini bukan satu-satunya yang mengagumi sang penyerang, yang dianggap sebagai salah satu remaja paling menjanjikan di dunia sepak bola. Arsenal juga dikaitkan erat dengan sang penyerang, tetapi Newcastle telah mengambil langkah signifikan dalam 20 hari terakhir untuk memposisikan diri dalam persaingan ini. Eddie Howe sangat ingin menambahkan kehadiran yang dinamis ke lini depannya, dan pemenang Golden Boy Italia ini sesuai dengan profil pemain berpotensi tinggi yang saat ini diinginkan oleh pemilik klub.
Sikap tegas Inter Milan terkait penjualan
Meskipun minat dari Liga Premier semakin meningkat, Inter Milan belum memiliki niat untuk melepas aset berharga mereka dalam waktu dekat. Petinggi Nerazzurri, yang dipimpin oleh CEO Beppe Marotta, telah secara terbuka menyatakan komitmen mereka untuk mempertahankan inti skuad. Marotta sebelumnya telah meredam spekulasi mengenai kemungkinan hengkangnya sang pemain, sekaligus menegaskan niat klub untuk tidak menjualnya dalam waktu dekat. Sikap ini tetap konsisten meskipun misi pemantauan Newcastle telah terungkap.
Raksasa Italia ini memandang striker kelahiran 2005 tersebut sebagai masa depan lini serang mereka dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ia tidak tergoda oleh iming-iming kekayaan liga papan atas Inggris. Meskipun Newcastle mungkin percaya bahwa Inter dapat diajak bernegosiasi dengan harga sekitar €80 juta (£69 juta/$93 juta), media Italia menyarankan bahwa tawaran yang berhasil kemungkinan besar harus melebihi angka €100 juta (£86 juta/$116 juta) untuk bahkan membawa klub berbasis di Milan itu ke meja perundingan.
Rencana perpanjangan kontrak sedang berjalan
Untuk lebih melindungi investasi mereka, Inter sedang mengupayakan perpanjangan kontrak besar-besaran yang akan mengikat Esposito ke klub hingga tahun 2031. Kesepakatan yang diusulkan mencakup kenaikan gaji yang signifikan, yaitu dari €1,1 juta per tahun saat ini menjadi paket senilai sekitar €4 juta per musim. Langkah ini dipandang sebagai upaya pencegahan untuk menangkis "godaan dari Inggris" yang diwakili oleh Newcastle dan Arsenal. Pimpinan Inter tampaknya bertekad untuk menghargai perkembangan pesat sang pemain sekaligus mengamankan posisi tawar mereka.
Pihak pemain juga tampaknya merasa nyaman di Italia untuk saat ini. Berbicara kepada Radio CRC, agen striker tersebut, Mario Giuffredi, menegaskan loyalitas kliennya kepada pemimpin klasemen Serie A saat ini. Giuffredi menyatakan: "Pio Esposito tampil baik di Inter dan akan menjadi masa depan Nerazzurri selama 10 tahun ke depan. Anak itu sangat mencintai Inter." Komentar tersebut menunjukkan bahwa meskipun Newcastle terus memantau dengan cermat, meyakinkan sang pemain untuk pindah dari San Siro ke St James' Park akan menjadi tugas yang sangat berat.
Persaingan dan kesesuaian taktis
Upaya Newcastle untuk mendatangkan Esposito memunculkan pertanyaan mengenai kedalaman skuad mereka saat ini dan prioritas taktis mereka. The Magpies sudah memiliki Nick Woltemade, yang memiliki profil fisik dan teknis yang mirip dengan pemain muda asal Italia tersebut. Beberapa pengamat percaya bahwa hubungan dengan Newcastle dan klub-klub Inggris lainnya mungkin dimanfaatkan untuk meningkatkan profil sang pemain dan mendapatkan persyaratan kontrak yang lebih baik di Milan. Namun, kebutuhan Howe akan penyerang cadangan yang serba bisa dan produktif tetap menjadi bagian penting dari strategi perekrutan jangka panjang klub.
Selain tugasnya di klub, Esposito juga mulai menjadi sosok sentral bagi tim nasionalnya. Menjelang babak playoff kualifikasi Piala Dunia yang krusial, legenda Italia Gigi Buffon memberikan dukungannya kepada pemain muda tersebut, dengan menyatakan: "Pio Esposito akan membawa kami ke Piala Dunia." Dengan pujian setinggi langit dari para ikon sepak bola dan minat dari liga terkaya di dunia, jendela transfer musim panas mendatang tampaknya akan menjadi periode penentu bagi karier sang penyerang.
