Newcastle mengirim pemandu bakat untuk mengamati bintang Inter Milan, Pio Esposito, menjelang kemungkinan perekrutan pada bursa transfer musim panas

Newcastle United sedang gencar-gencarnya mencari talenta muda berbakat di pasar Eropa, dengan Francesco Pio Esposito muncul sebagai target utama. Klub ini baru-baru ini meningkatkan upaya pemantauannya, dengan Tutto Sport melaporkan bahwa seorang perwakilan klub hadir di Stadion San Siro pada hari Sabtu. Pemantau tersebut menyaksikan pertandingan imbang 1-1 antara Inter Milan dan Atalanta, sebuah pertandingan di mana striker muda tersebut berhasil mencetak gol.

Klub asal Tyneside ini bukan satu-satunya yang mengagumi sang penyerang, yang dianggap sebagai salah satu remaja paling menjanjikan di dunia sepak bola. Arsenal juga dikaitkan erat dengan sang penyerang, tetapi Newcastle telah mengambil langkah signifikan dalam 20 hari terakhir untuk memposisikan diri dalam persaingan ini. Eddie Howe sangat ingin menambahkan kehadiran yang dinamis ke lini depannya, dan pemenang Golden Boy Italia ini sesuai dengan profil pemain berpotensi tinggi yang saat ini diinginkan oleh pemilik klub.