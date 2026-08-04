Newcastle telah secara aktif memulai pencarian mereka untuk gelandang tengah dinamis baru, dengan bintang Dortmund, Nmecha, muncul sebagai prioritas mutlak mereka. The Magpies bahkan sudah memulai pembicaraan formal dalam upaya mengamankan pemain internasional Jerman berusia 25 tahun itu pada musim panas ini.

Menurut L'Equipe, Nmecha dipandang oleh jajaran petinggi klub Inggris itu sebagai solusi pilihan yang jelas untuk memperkuat lini tengah mereka. Sementara gelandang Porto Victor Froholdt juga sedang dipelajari secara aktif sebagai alternatif potensial, bintang Dortmund itu tetap kokoh di puncak daftar incaran ambisius mereka.



