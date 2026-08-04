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Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Newcastle mengincar bintang Borussia Dortmund senilai €120 juta saat Arsenal semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan Bruno Guimaraes

Transfers
F. Nmecha
Newcastle United
Borussia Dortmund
B. Guimaraes
Arsenal
Premier League
Bundesliga

Newcastle secara resmi telah mengidentifikasi gelandang Borussia Dortmund, Felix Nmecha, sebagai prioritas mutlak mereka untuk menggantikan kapten yang menuju Arsenal, Bruno Guimaraes, pada musim panas ini. Newcastle United sudah membuka pembicaraan awal untuk pemain internasional Jerman yang sangat dihargai itu, meski mereka menghadapi harga permintaan yang mencengangkan sebesar €120 juta.

  • Newcastle membidik bintang Dortmund

    Newcastle telah secara aktif memulai pencarian mereka untuk gelandang tengah dinamis baru, dengan bintang Dortmund, Nmecha, muncul sebagai prioritas mutlak mereka. The Magpies bahkan sudah memulai pembicaraan formal dalam upaya mengamankan pemain internasional Jerman berusia 25 tahun itu pada musim panas ini.

    Menurut L'Equipe, Nmecha dipandang oleh jajaran petinggi klub Inggris itu sebagai solusi pilihan yang jelas untuk memperkuat lini tengah mereka. Sementara gelandang Porto Victor Froholdt juga sedang dipelajari secara aktif sebagai alternatif potensial, bintang Dortmund itu tetap kokoh di puncak daftar incaran ambisius mereka.


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  • felix-nmecha(C)Getty Images

    Bersiap untuk hidup setelah Guimaraes

    Pengejaran mendesak terhadap Nmecha didorong langsung oleh kepergian kapten klub Guimaraes yang sangat dinantikan. Sosok favorit para suporter Brasil itu kini semakin dekat dengan transfer domestik sensasional ke Arsenal.

    Arsenal diperkirakan akan mengamankan gelandang berpengaruh tersebut dengan biaya besar di kisaran €90 juta. Pemasukan besar yang segera datang ini akan memberi tim rekrutmen Newcastle kekuatan finansial yang dibutuhkan untuk segera berinvestasi kembali demi membentuk ulang lini tengah mereka untuk musim baru, setelah sebelumnya juga kehilangan Sandro Tonali ke Tottenham.

  • Valuasi tinggi

    Namun, meyakinkan Dortmund untuk menyetujui penjualan tidak akan menjadi tugas yang mudah. Raksasa Bundesliga itu dikabarkan sama sekali tidak bersedia mendengarkan tawaran masuk di bawah €120 juta untuk Nmecha, yang masih terikat kontrak di Jerman hingga Juni 2030.

    Gelandang tersebut baru-baru ini menikmati kampanye Piala Dunia individu yang cukup baik, meski Jerman mengalami tersingkir yang mengecewakan pada fase gugur pertama. Di level klub, ia mencatatkan 29 penampilan di Bundesliga selama musim 2025-26, dengan sumbangan dua gol. Newcastle United sudah sangat menyadari tuntutan finansial Dortmund yang sangat besar saat mereka menavigasi periode transisi skuad yang lebih luas dan signifikan.

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  • nmechaGetty Images

    Pergantian manajer di Tyneside kian dekat

    Sementara negosiasi rumit untuk Nmecha terus berlangsung di balik layar, Newcastle juga sedang bersiap menyambut era yang benar-benar baru di kursi pelatih St James' Park. Klub itu secara luas diperkirakan akan menggantikan pelatih kepala saat ini Eddie Howe dengan ahli taktik Jerman yang sangat dihargai, Matthias Jaissle. Pengumuman resmi kepada publik yang mengonfirmasi kedatangan Jaissle dipahami menjadi satu-satunya langkah yang tersisa untuk menuntaskan kesepakatan tersebut.