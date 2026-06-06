Newcastle mengamankan kesepakatan senilai €28 juta untuk kiper baru yang sebelumnya diincar oleh Chelsea dan Real Madrid

Newcastle telah mencapai kesepakatan dengan Stade de Reims untuk merekrut kiper Jaouen dalam kesepakatan senilai €28,5 juta, menurut Canal+. Pemain berusia 20 tahun itu dilaporkan telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dan akan menyelesaikan kepindahannya ke St James’ Park selama jendela transfer musim panas.

Transfer ini merupakan keberhasilan yang signifikan bagi departemen perekrutan Newcastle mengingat tingkat persaingan untuk mendapatkan pemain timnas muda Prancis tersebut. Jaouen sebelumnya telah mengunjungi fasilitas latihan Chelsea untuk membahas kemungkinan kepindahannya, sementara Real Madrid memandangnya sebagai calon penerus jangka panjang Thibaut Courtois.