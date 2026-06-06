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Newcastle mengamankan kesepakatan senilai €28 juta untuk kiper baru yang sebelumnya diincar oleh Chelsea dan Real Madrid
Newcastle berhasil merebut kiper Prancis yang sangat diincar
Newcastle telah mencapai kesepakatan dengan Stade de Reims untuk merekrut kiper Jaouen dalam kesepakatan senilai €28,5 juta, menurut Canal+. Pemain berusia 20 tahun itu dilaporkan telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dan akan menyelesaikan kepindahannya ke St James’ Park selama jendela transfer musim panas.
Transfer ini merupakan keberhasilan yang signifikan bagi departemen perekrutan Newcastle mengingat tingkat persaingan untuk mendapatkan pemain timnas muda Prancis tersebut. Jaouen sebelumnya telah mengunjungi fasilitas latihan Chelsea untuk membahas kemungkinan kepindahannya, sementara Real Madrid memandangnya sebagai calon penerus jangka panjang Thibaut Courtois.
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Perencanaan suksesi untuk Nick Pope
Keputusan untuk merekrut Jaouen ini diambil di saat Newcastle mulai memikirkan masa depan posisi penjaga gawang mereka. Penjaga gawang utama saat ini, Pope, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-34 pada bulan April, dan meskipun ia tetap menjadi bagian penting dari rencana Eddie Howe, klub telah berupaya mendatangkan alternatif yang lebih muda untuk dikembangkan di bawah bimbingannya.
Klub asal Tyneside ini baru-baru ini memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman Aaron Ramsdale dari Southampton, sehingga menciptakan kekosongan dalam skuad yang diharapkan dapat diisi oleh Jaouen. Dengan merekrut mantan pemain Guingamp ini, Newcastle telah mendapatkan seorang penjaga gawang dengan pengalaman senior yang luas meskipun usianya masih muda.
Naik pangkat di Prancis
Nilai pasar Jaouen meningkat secara signifikan selama musim 2024-25 saat ia bergabung dengan USL Dunkerque sebagai pemain pinjaman. Selama berada di Prancis utara, ia memainkan peran penting dalam mengantarkan klub tersebut ke babak semifinal Coupe de France dan turut berperan besar dalam upaya mereka untuk promosi dari Ligue 2, yang sayangnya gagal tercapai.
Setelah kembali ke klub induknya, Reims, ia langsung ditempatkan di starting lineup menyusul degradasi klub dari kasta tertinggi. Meskipun Reims pada akhirnya gagal memastikan kembalinya mereka ke Ligue 1 musim ini, penampilan individu Jaouen sebagai kiper utama tetap menjadi sorotan, yang semakin memperkuat reputasinya sebagai calon pemain internasional.
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Tantangan baru di Liga Premier
Setelah semua detail akhir transfer diselesaikan, Jaouen diperkirakan akan memulai persiapan pramusim bersama Newcastle menjelang musim pertamanya di Inggris. Tantangan bagi kiper muda ini adalah beradaptasi dengan sepak bola Liga Premier sambil bersaing untuk mendapatkan kesempatan bermain di skuad yang masih mengandalkan pengalaman Pope. Sementara itu, Newcastle berharap rekrutan terbaru mereka ini dapat berkembang menjadi solusi jangka panjang di bawah mistar gawang.