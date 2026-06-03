Newcastle mengajukan tawaran sebesar €24 juta untuk pemain sayap yang dijuluki 'Neymar dari Nigeria'

The Magpies bertekad untuk memperkuat lini serang mereka di bawah asuhan Eddie Howe dan telah menargetkan Yohanna (18 tahun) sebagai incaran utama. Menurut jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg, serta laporan dari media Swedia Expressen, klub asal Tyneside tersebut telah mengajukan tawaran besar untuk mendatangkan penyerang tersebut ke St. James’ Park.

Biaya transfer yang diusulkan sebesar €24 juta akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Skandinavia. Jika kesepakatan ini tercapai dengan harga tersebut, Yohanna akan menjadi pemain termahal dalam sejarah liga utama Swedia, yang menegaskan betapa dia sangat dihargai oleh para ahli perekrutan di seluruh benua.