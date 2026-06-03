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Newcastle mengajukan tawaran sebesar €24 juta untuk pemain sayap yang dijuluki 'Neymar dari Nigeria'
Newcastle membidik bintang liga Swedia
The Magpies bertekad untuk memperkuat lini serang mereka di bawah asuhan Eddie Howe dan telah menargetkan Yohanna (18 tahun) sebagai incaran utama. Menurut jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg, serta laporan dari media Swedia Expressen, klub asal Tyneside tersebut telah mengajukan tawaran besar untuk mendatangkan penyerang tersebut ke St. James’ Park.
Biaya transfer yang diusulkan sebesar €24 juta akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Skandinavia. Jika kesepakatan ini tercapai dengan harga tersebut, Yohanna akan menjadi pemain termahal dalam sejarah liga utama Swedia, yang menegaskan betapa dia sangat dihargai oleh para ahli perekrutan di seluruh benua.
- Getty Images Sport
Pertarungan untuk merebut 'Neymar dari Nigeria'
Newcastle bukanlah satu-satunya klub Liga Premier yang memburu pemain sayap berbakat tersebut. Brighton tetap menjadi kandidat kuat dan dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Namun, The Magpies berharap bahwa kekuatan finansial mereka serta proyek yang ditawarkan di wilayah Timur Laut Inggris akan cukup untuk menggagalkan kesepakatan tersebut dan mengalahkan The Seagulls dalam perburuan tanda tangannya.
Reputasi Yohanna meroket berkat apa yang digambarkan para pencari bakat sebagai "kecepatan luar biasa dan keterampilan menggiring bola." Sebagai pemain sayap kanan berkaki kiri, ia sesuai dengan profil modern seorang penyerang terbalik yang unggul dalam melakukan penetrasi ke dalam untuk melepaskan tendangan keras atau menciptakan peluang mencetak gol bagi rekan setimnya, kualitas yang diyakini Howe dapat meningkatkan lini depan Newcastle.
Para tokoh terkemuka Eropa memantau perkembangan Yohanna
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Yohanna tidak hanya terjadi di Liga Premier. Klub-klub raksasa seperti Real Madrid, Borussia Dortmund, dan Tottenham dikabarkan tertarik pada pemain remaja ini, sementara klub Ligue 1, Rennes, juga dilaporkan memantau situasinya dengan cermat. Gaya permainannya yang memukau telah membuatnya menjadi incaran utama bagi departemen pemandu bakat klub-klub elit Eropa.
Meskipun baru berusia 18 tahun, banyak pengamat percaya bahwa Yohanna memiliki atribut fisik dan teknis yang diperlukan untuk langsung bersinar di Liga Premier. Potensi besarnya sudah didukung oleh angka-angka, dengan mencetak lima gol dan empat assist dalam 12 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini, dengan hanya 10 putaran yang dimainkan di liga. Meskipun ia belum sepenuhnya matang, prospek untuk mengembangkan bakat alaminya di bawah bimbingan Howe menjadi titik fokus dari tawaran Newcastle kepada perwakilan sang pemain.
- Getty Images
Pengakuan internasional dan pemulihan
Kenaikan performa Yohanna baru-baru ini mendapat pengakuan dari tim nasional Nigeria, yang memanggilnya untuk berlaga di Unity Cup di London. Namun, klubnya saat ini, AIK, memblokir rencana tersebut. Sebuah pernyataan klub menyebutkan bahwa keputusan itu diambil agar sang pemain muda "dapat fokus pada pemulihannya dan tugas-tugas di klub domestik," guna memastikan ia tetap dalam kondisi prima menjelang kemungkinan transfer besar.
Jika kepindahan ini terwujud, remaja ini akan memberikan percikan serangan yang sangat dibutuhkan Newcastle setelah musim 2025-2026 yang kurang memuaskan, di mana The Magpies finis di peringkat kedua belas dan akhirnya gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Selain itu, pemain sayap muda ini bisa menjadi pengganti langsung Anthony Gordon setelah kepergiannya yang menjadi sorotan ke Barcelona.