AFP
Diterjemahkan oleh
Newcastle dikejutkan kabar mengejutkan soal transfer Anthony Gordon, sang pemain sayap senilai £80 juta itu ingin hengkang dan menginginkan kepastian SEBELUM Piala Dunia
Ambisi di Liga Champions menjadi faktor utama kepergian Gordon
Meskipun The Magpies belum secara resmi diberi tahu oleh sang pemain bahwa ia ingin hengkang, ada perasaan yang semakin kuat di dalam klub bahwa pemain berusia 25 tahun itu akan mencari tantangan baru, menurut The Telegraph. Keinginannya untuk tampil secara reguler di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi motivasi utama di balik kemungkinan kepergiannya.
Mantan pemain Everton ini telah tampil menonjol di Eropa musim ini, mencetak 10 gol di Liga Champions dan meraih beberapa penghargaan Man of the Match. Namun, performanya di Liga Premier tidak konsisten, dengan hanya mencetak tiga gol dalam permainan terbuka sejak Januari 2025. Perbedaan ini telah menimbulkan rasa frustrasi internal, meskipun sang pemain terus berlatih secara profesional di bawah asuhan Eddie Howe.
- Getty Images Sport
Arsenal dan Bayern Munich memimpin perburuan
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Gordon sudah memanas, dengan Arsenal dan Bayern Munich disebut-sebut sebagai peminat utama. Mikel Arteta telah lama mengagumi pemain ini dan kabarnya ingin menambah kecepatan serta ketajaman di lini depannya untuk bersaing dengan Manchester City. The Gunners memandang Gordon sebagai pemain yang sesuai dengan profil mereka: talenta yang haus akan prestasi dan berbakat secara teknis.
Sementara itu, raksasa Bundesliga Bayern Munich telah mengidentifikasi sang pemain sayap sebagai "kandidat impian" mereka untuk memperkuat skuad asuhan Vincent Kompany. Laporan dari Jerman menyebutkan valuasi sebesar £55-60 juta, namun Newcastle menanggapi angka-angka tersebut dengan sinis. Untuk membuka negosiasi formal, dipahami bahwa biaya sekitar £50 juta akan menjadi batas minimum, meskipun harga sebenarnya diperkirakan akan melebihi £80 juta mengingat kontraknya berlaku hingga 2030.
Krisis cedera di Liverpool bisa memicu kembalinya pemain ke Merseyside
Liverpool juga bisa kembali mempertimbangkan opsi ini menyusul pukulan telak yang menimpa barisan penyerang mereka. The Reds baru-baru ini mendapat kabar bahwa Hugo Ekitike harus absen selama sembilan bulan akibat cedera robek pada tendon Achilles. Cedera ini membuat Arne Slot kekurangan pilihan dan mungkin memaksa klub untuk kembali menaruh minat pada Gordon, yang sejak kecil sudah menjadi penggemar Liverpool. Gordon dilaporkan sangat ingin pindah ke Anfield dua tahun lalu ketika kesepakatan hampir tercapai, dan kemampuannya yang serba bisa di lini depan akan menjadikannya pengganti yang ideal untuk pemain Prancis yang sedang cedera tersebut.
- Getty Images Sport
Newcastle bersiap menghadapi perombakan besar-besaran pada musim panas ini
Kemungkinan penjualan Gordon bisa menjadi bagian dari transformasi yang lebih luas di St James' Park. Direktur Utama David Hopkinson telah menegaskan bahwa setiap pemain yang ingin hengkang dari Newcastle hanya akan melakukannya dengan syarat yang menguntungkan klub. Menjual Gordon dengan keuntungan besar akan membantu The Magpies memenuhi Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) serta berpotensi memungkinkan mereka mempertahankan bintang-bintang lain seperti Sandro Tonali. Namun, Gordon bukanlah satu-satunya yang mungkin akan hengkang. Bek sayap Tino Livramento kemungkinan akan dijual jika ada tawaran yang memuaskan, sementara Kieran Trippier diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir. Dengan kemungkinan salah satu dari Nick Woltemade dan Yoane Wissa tersedia untuk transfer, The Magpies bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran sambil berupaya merekrut setidaknya satu penyerang tengah baru untuk memimpin lini depan musim depan.