Newcastle dikejutkan kabar mengejutkan soal transfer Anthony Gordon, sang pemain sayap senilai £80 juta itu ingin hengkang dan menginginkan kepastian SEBELUM Piala Dunia

Meskipun The Magpies belum secara resmi diberi tahu oleh sang pemain bahwa ia ingin hengkang, ada perasaan yang semakin kuat di dalam klub bahwa pemain berusia 25 tahun itu akan mencari tantangan baru, menurut The Telegraph. Keinginannya untuk tampil secara reguler di level tertinggi sepak bola Eropa menjadi motivasi utama di balik kemungkinan kepergiannya.

Mantan pemain Everton ini telah tampil menonjol di Eropa musim ini, mencetak 10 gol di Liga Champions dan meraih beberapa penghargaan Man of the Match. Namun, performanya di Liga Premier tidak konsisten, dengan hanya mencetak tiga gol dalam permainan terbuka sejak Januari 2025. Perbedaan ini telah menimbulkan rasa frustrasi internal, meskipun sang pemain terus berlatih secara profesional di bawah asuhan Eddie Howe.