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Newcastle dan AC Milan sedang melakukan negosiasi setelah tawaran pertama Newcastle untuk Fikayo Tomori ditolak
Newcastle melakukan pendekatan awal untuk merekrut Tomori
Newcastle telah melakukan langkah konkret pertama untuk mendatangkan Tomori, namun langkah awal tersebut belum memenuhi harapan klub asal Italia tersebut, menurut laporan media di Italia. The Magpies mengajukan tawaran awal sebesar €15 juta untuk pemain timnas Inggris itu, dengan tujuan mengamankan tanda tangannya di awal jendela transfer musim panas. Namun, klub asal San Siro tersebut tidak bersedia melepas pemainnya dengan harga tersebut, karena mereka ingin menjaga nilai pasar salah satu aset pertahanan paling berpengalaman mereka.
Klub asal Inggris tersebut bertekad untuk memperkuat skuad asuhan Eddie Howe setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa pada musim lalu yang mengecewakan. Newcastle menjalani musim Liga Premier yang lesu, finis di peringkat ke-12 dengan kebobolan 55 gol, dan kelemahan pertahanan mereka terungkap di panggung Eropa saat mereka tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions setelah menelan kekalahan telak dengan agregat 8-3 dari Barcelona.
- Getty Images Sport
Milan bersikeras menuntut penilaian yang lebih tinggi
Menurut laporan dari MilanNews24, manajemen Rossoneri saat ini sedang mempertimbangkan tawaran dari Inggris tersebut, meskipun mereka menganggapnya jauh di bawah ekspektasi finansial mereka terhadap sang pemain. Pihak manajemen Milan tidak berniat menjual bek tengah tersebut dengan harga diskon dan tetap mempertahankan penilaian sebesar €20 juta, termasuk bonus. Angka ini dianggap sebagai gambaran yang adil atas pentingnya sang pemain bagi skuad serta posisinya di pasar Eropa.
Tomori awalnya bergabung dengan AC Milan sebagai pemain pinjaman pada Januari 2021 sebelum pindah secara permanen pada musim panas tahun itu, setelah klub menggunakan opsi pembelian sebesar £25 juta dari kontrak pinjamannya sebelumnya. Kontrak bek tersebut dengan klub raksasa Italia itu berlaku hingga 2027.
Memperkecil kesenjangan dalam negosiasi
Selisih antara tawaran dan harga yang diminta tampaknya tidak terlalu besar, dan semakin banyak yang meyakini bahwa kesepakatan dapat tercapai jika Newcastle bersedia menaikkan tawarannya. Selisih saat ini berada di angka sekitar €5 juta — perbedaan yang tidak terlalu besar untuk seorang bek sekelas Tomori. Selama berkarier di AC Milan, ia membantu klub tersebut meraih gelar Serie A musim 2021-22 dan Supercoppa Italiana musim 2024-25, sekaligus memainkan peran penting dalam mengantarkan Rossoneri ke semifinal Liga Champions musim 2022-23 untuk pertama kalinya sejak kemenangan mereka pada musim 2006-07.
Musim lalu, Tomori tampil dalam 37 pertandingan di semua kompetisi untuk AC Milan, menyumbang tiga assist saat klub tersebut finis di peringkat kelima Serie A dan memastikan tempat di Liga Europa musim depan. Secara total, bek ini telah tampil 214 kali untuk Rossoneri, mencetak tujuh gol dan enam assist selama kariernya di Italia.
- Getty Images Sport
Pengalaman yang telah teruji di dunia sepak bola Inggris
Tomori membawa segudang pengalaman di dunia sepak bola Inggris, setelah menghabiskan lima tahun sebagai pemain Chelsea antara tahun 2016 dan 2021 — periode yang mencakup masa-masa peminjaman ke Brighton, Hull City, dan Derby County. Selama berkarier di Stamford Bridge, bek ini tampil dalam 27 pertandingan dan mencetak dua gol, sekaligus membantu The Blues melaju ke final Piala FA musim 2019-20.
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