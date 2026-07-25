Newcastle dan AC Milan sedang melakukan negosiasi setelah tawaran pertama Newcastle untuk Fikayo Tomori ditolak

Newcastle telah melakukan langkah konkret pertama untuk mendatangkan Tomori, namun langkah awal tersebut belum memenuhi harapan klub asal Italia tersebut, menurut laporan media di Italia. The Magpies mengajukan tawaran awal sebesar €15 juta untuk pemain timnas Inggris itu, dengan tujuan mengamankan tanda tangannya di awal jendela transfer musim panas. Namun, klub asal San Siro tersebut tidak bersedia melepas pemainnya dengan harga tersebut, karena mereka ingin menjaga nilai pasar salah satu aset pertahanan paling berpengalaman mereka.

Klub asal Inggris tersebut bertekad untuk memperkuat skuad asuhan Eddie Howe setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa pada musim lalu yang mengecewakan. Newcastle menjalani musim Liga Premier yang lesu, finis di peringkat ke-12 dengan kebobolan 55 gol, dan kelemahan pertahanan mereka terungkap di panggung Eropa saat mereka tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions setelah menelan kekalahan telak dengan agregat 8-3 dari Barcelona.



