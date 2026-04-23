Newcastle dalam krisis: Eddie Howe berada di bawah tekanan, para bintang yang ingin hengkang, dan kemungkinan pemotongan anggaran dari pihak Saudi membuat The Magpies menghadapi masalah besar

Bukan hanya soal pemain baru yang menjadi masalah di Tyneside; semua kabar yang beredar di sekitar klub mengindikasikan bahwa mereka akan segera menyaksikan eksodus besar-besaran para pemain terbaik dan andalan mereka. Saat berbicara menjelang laga melawan Bournemouth, Howe seolah mengakui hal tersebut, dengan mengatakan: "Ada beberapa pemain yang kontraknya akan habis, dan ada beberapa pemain bintang yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi klub ini yang mungkin akan memasuki beberapa bulan terakhir masa bakti mereka di sini. Mungkin ada pemain yang akan hengkang di musim panas dan itu adalah evolusi alami di sisi itu, yang terjadi di klub sepak bola mana pun.

"Jadi, saya bisa memahami mengapa istilah 'akhir dari sebuah siklus' mungkin digunakan. Bentuknya seperti apa masih belum diketahui. Itu selalu tidak diketahui. Hampir mustahil untuk memprediksi jendela transfer musim panas dan mengatakan, 'ini akan terjadi' atau 'itu akan terjadi'. Itu selalu mustahil di setiap jendela transfer yang pernah saya kelola karena kekuatan yang bergerak di sepak bola sangat sulit diprediksi."

Kata-kata itu tak banyak membantu mengusir kesuraman di St. James' Park, dan pertanyaan akan muncul mengenai komitmen para bintang yang ingin hengkang saat musim mereka mendekati akhir. Howe secara mencolok berhenti sejenak selama tujuh detik saat ditanya apakah skuadnya memiliki 'semangat' yang pernah ia bicarakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan pada Sabtu.

Para pemain yang dimaksud kemungkinan besar adalah Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento, dan Anthony Gordon, sementara kepergian Kieran Trippier sudah dipastikan karena ia memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya, dan bek senior Fabian Schar mungkin akan mengikuti jejaknya. Menariknya, dilaporkan bahwa Woltemade atau Wissa juga bisa dilepas setelah hanya satu musim.

Tonali telah dikaitkan erat dengan Arsenal dan Manchester United selama berbulan-bulan, sementara Guimaraes konon menjadi target klub tersebut dan diketahui sangat dikagumi oleh manajer Manchester City, Pep Guardiola; Livramento pun masuk dalam radar Arsenal dan City dan kemungkinan besar akan diizinkan hengkang.

Sementara itu, Gordon adalah pemain Newcastle ternama terbaru yang memicu spekulasi serius tentang kemungkinan kepergiannya, dengan Bayern Munich dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain sayap Inggris yang bernilai £75 juta ($101 juta) tersebut untuk bersaing dengan Luis Diaz di sayap kiri mereka, dan pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan terbuka untuk hengkang. Pada tahap awal ini, Woltemade baru dikaitkan secara samar-samar dengan kemungkinan pindah ke Bayern Munich atau Chelsea.