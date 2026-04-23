Newcastle crisis
Newcastle dalam krisis: Eddie Howe berada di bawah tekanan, para bintang yang ingin hengkang, dan kemungkinan pemotongan anggaran dari pihak Saudi membuat The Magpies menghadapi masalah besar

Musim Newcastle telah berantakan; dengan lima pertandingan Liga Premier tersisa dan tengah dilanda performa yang sangat buruk, The Magpies kini lebih dekat dengan zona degradasi daripada zona Liga Champions, dan harapan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa apa pun semakin memudar. Yang memperburuk keadaan, kesulitan yang mereka alami ini terjadi di tengah gejolak besar di balik layar seiring meningkatnya tekanan terhadap pelatih kepala Eddie Howe.

Meskipun sepertinya Howe telah mendapatkan dukungan penuh dari para pendukung setia di St. James' Park pasca kemenangan di Carabao Cup musim lalu, kini muncul pertanyaan serius mengenai apakah ia adalah orang yang tepat untuk memimpin proyek ini hingga musim panas mendatang, mengingat Newcastle kini terpuruk di peringkat ke-14 klasemen, tersingkir dari kompetisi Eropa, dan juga dari kedua ajang piala domestik.

Pandangan yang sebelumnya dipegang oleh para penggemar adalah bahwa Newcastle kesulitan bersaing - meskipun mendapat dukungan dari Arab Saudi - karena batasan-batasan Liga Premier dan peraturan keuangan UEFA, namun hasil-hasil negatif kini membalikkan keadaan terhadap Howe, dengan sorakan penolakan menyambut peluit akhir setelah kekalahan terbaru mereka dari Bournemouth pada hari Sabtu.

Menurut pengakuan Howe sendiri, skuad pemain akan mengalami perombakan besar-besaran, dengan sejumlah pemain kunci yang ingin hengkang. Hal itu—ditambah dengan ketidakpastian seputar masa depan manajer dan kabar bahwa pemilik klub sedang meninjau ulang prioritas mereka seiring pengetatan anggaran—menandakan musim panas yang penuh gejolak di Tyneside...

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Formulir degradasi

    Tahun kalender ini terasa seperti mimpi buruk bagi Newcastle sejauh ini. Di klasemen sementara musim 2026, mereka kini berada di peringkat ke-17, berada tepat di atas zona degradasi dengan selisih dua poin dari Wolves, yang baru saja dipastikan terdegradasi di dunia nyata.

    Kekalahan liga 2-1 yang ketiga berturut-turut pada hari Sabtu, kali ini dari Bournemouth, berarti mereka kini telah kalah dalam delapan dari 11 pertandingan liga terakhir mereka - termasuk derby melawan Sunderland - dengan hanya pesaing degradasi sejati, Tottenham, yang memiliki rekor lebih buruk sejauh ini sejak pergantian tahun.

    Untuk menambah penderitaan mereka, perjalanan Newcastle di Piala FA dan pertahanan gelar Carabao Cup dengan mudah diakhiri oleh Manchester City sebelum impian Eropa mereka dihancurkan secara brutal oleh Barcelona di Liga Champions, saat Blaugrana menghancurkan lawan mereka 7-2 pada leg kedua babak 16 besar di Camp Nou.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perubahan arah

    Sepanjang masa jabatannya, Howe selalu mendapat dukungan penuh dari para pendukung setia St. James' Park, bahkan di masa-masa sulit, berkat prestasinya yang gemilang dalam menyelamatkan klub dari degradasi, dua kali memastikan lolos ke Liga Champions, dan tentu saja, mengakhiri penantian selama 70 tahun untuk meraih trofi besar dengan mengalahkan Liverpool di Wembley pada tahun 2025. Namun, kali ini terasa berbeda.

    Keyakinan terhadap kemampuan Howe untuk membalikkan keadaan tampaknya semakin memudar seiring dengan hasil negatif yang terus berlanjut, tercermin dari sorakan penonton yang menghujani lapangan pada akhir pekan lalu. Meskipun Newcastle masih berada dalam jangkauan tim-tim di luar lima besar, performa mereka dan banyaknya tim di atas mereka membuat peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa terlihat semakin tipis.

    Berbicara di podcast The Rest is Football, legenda klub Alan Shearer mengatakan: "Sejatinya ini sulit bagi Eddie, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya. Saya mendengarkan wawancara setelah kekalahan dari Bournemouth, saya melihatnya di pinggir lapangan, saya hanya berpikir, apakah dia ingin mencoba lagi? Apakah dia akan mendapat kesempatan untuk mencoba lagi?

    "Jika semua hal sama, saya ingin dia tetap tinggal, tapi apakah dia merasa akan mendapat kesempatan? Apakah dia ingin melakukannya lagi? Apakah Newcastle United harus menjualnya? Saya tidak melihat Eddie Howe memimpin Newcastle musim depan, sayangnya. Saya melihat wawancaranya dan saya tidak yakin semangat juangnya masih ada."

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Kekecewaan yang luar biasa'

    Masih harus dilihat apakah keputusan untuk melanjutkan akan berada di tangan Howe. Sebagai informasi, Sky Sports melaporkan bahwa posisinya aman untuk saat ini karena tidak akan dievaluasi hingga akhir musim, sementara Newcastle sedang menuju peringkat terendah mereka di liga sejak terdegradasi pada musim 2015-16.

    Berbicara sebelum kekalahan dari Bournemouth, sang pelatih kepala menegaskan bahwa "semangat"nya untuk pekerjaan ini masih "sangat, sangat kuat", tetapi nadanya tampaknya telah berubah setelah hasil yang kembali mematahkan semangat ini.

    "Saya sangat menyadari bahwa delapan kekalahan dari 11 pertandingan bukanlah hasil yang memadai," katanya dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Memenangkan pertandingan adalah solusi yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk diwujudkan. Momentum tidak berpihak pada kami dan hal itu terasa pada momen-momen krusial dalam pertandingan. Dari sudut pandang kami, ada kekurangan aksi di depan gawang dan pertahanan kami jauh dari memadai. Kami belum berada di level yang seharusnya saat ini. Masalahnya bersifat sistemik. Saya mulai mengulang-ulang hal yang sama. Itu sangat membuat frustrasi."

    Menanggapi sorakan penonton, Howe yang tampak kecewa mengatakan kepada BBC's Match of the Day: "[Ini] mengecewakan ketika Anda tidak memberikan hasil bagi para pendukung. Itu adalah kekecewaan terbesar ketika Anda merasa mengecewakan orang-orang yang datang ke sini dan mendukung kami. Jika mereka kritis terhadap kami, kami harus menerimanya karena itulah permainan yang kami jalani."

    Dia menambahkan: "Ada begitu banyak sorotan media terhadap klub ini karena basis penggemarnya sangat besar secara global, dan Anda memahami bahwa Anda berada di bisnis ini untuk menang. Saya memahami kekecewaan semua orang. Motivasi internal saya sendiri tidak pernah berubah terlepas dari hasilnya. Saya ingin membantu para pemain tumbuh dan berkembang serta berusaha membentuk tim pemenang."

  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Kesalahan dalam proses transfer

    Keadaan Howe semakin terpuruk karena nyaris semua pemain penyerang mahal yang didatangkan Newcastle gagal menunjukkan performa terbaiknya pasca kepergian Alexander Isak yang penuh kontroversi musim panas lalu. Pelatih kepala sangat terlibat dalam upaya perekrutan untuk menggantikan pemain asal Swedia itu, tetapi baik Nick Woltemade, Yoane Wissa, maupun Anthony Elanga — yang secara total menghabiskan dana sebesar £180 juta ($243 juta) — sejauh ini belum mampu membuktikan bahwa harga mahal yang dibayarkan untuk mereka sepadan.

    Woltemade memulai musim dengan gemilang dan tampak akan menjadi pengganti yang layak bagi Isak, namun performanya merosot drastis sejak awal tahun, dengan gol liga terakhirnya tercipta jauh di bulan Desember berupa dua gol saat melawan Chelsea. Sementara itu, Wissa absen hampir sepanjang paruh pertama musim karena cedera lutut dan kesulitan menemukan kembali performa terbaiknya sejak saat itu, kembali gagal mencetak gol di kompetisi domestik sepanjang 2026. Baik Anthony Gordon maupun William Osula kadang-kadang menggantikannya sebagai penyerang utama.

    Lalu ada Elanga, yang belum mampu menemukan konsistensi yang membuatnya begitu mengancam saat membela Nottingham Forest pada musim 2024-25, gagal mencetak gol dan hanya mencatatkan satu assist liga saat musim ini mendekati akhir. Jacob Ramsey, gelandang serang yang bisa bermain di sayap, adalah rekrutan musim panas 2025 lainnya yang mengalami kesulitan, sementara transisinya ke lingkungan baru terhambat oleh masalah pergelangan kaki.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gelombang eksodus yang akan datang

    Bukan hanya soal pemain baru yang menjadi masalah di Tyneside; semua kabar yang beredar di sekitar klub mengindikasikan bahwa mereka akan segera menyaksikan eksodus besar-besaran para pemain terbaik dan andalan mereka. Saat berbicara menjelang laga melawan Bournemouth, Howe seolah mengakui hal tersebut, dengan mengatakan: "Ada beberapa pemain yang kontraknya akan habis, dan ada beberapa pemain bintang yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi klub ini yang mungkin akan memasuki beberapa bulan terakhir masa bakti mereka di sini. Mungkin ada pemain yang akan hengkang di musim panas dan itu adalah evolusi alami di sisi itu, yang terjadi di klub sepak bola mana pun.

    "Jadi, saya bisa memahami mengapa istilah 'akhir dari sebuah siklus' mungkin digunakan. Bentuknya seperti apa masih belum diketahui. Itu selalu tidak diketahui. Hampir mustahil untuk memprediksi jendela transfer musim panas dan mengatakan, 'ini akan terjadi' atau 'itu akan terjadi'. Itu selalu mustahil di setiap jendela transfer yang pernah saya kelola karena kekuatan yang bergerak di sepak bola sangat sulit diprediksi."

    Kata-kata itu tak banyak membantu mengusir kesuraman di St. James' Park, dan pertanyaan akan muncul mengenai komitmen para bintang yang ingin hengkang saat musim mereka mendekati akhir. Howe secara mencolok berhenti sejenak selama tujuh detik saat ditanya apakah skuadnya memiliki 'semangat' yang pernah ia bicarakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan pada Sabtu.

    Para pemain yang dimaksud kemungkinan besar adalah Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Tino Livramento, dan Anthony Gordon, sementara kepergian Kieran Trippier sudah dipastikan karena ia memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya, dan bek senior Fabian Schar mungkin akan mengikuti jejaknya. Menariknya, dilaporkan bahwa Woltemade atau Wissa juga bisa dilepas setelah hanya satu musim.

    Tonali telah dikaitkan erat dengan Arsenal dan Manchester United selama berbulan-bulan, sementara Guimaraes konon menjadi target klub tersebut dan diketahui sangat dikagumi oleh manajer Manchester City, Pep Guardiola; Livramento pun masuk dalam radar Arsenal dan City dan kemungkinan besar akan diizinkan hengkang.

    Sementara itu, Gordon adalah pemain Newcastle ternama terbaru yang memicu spekulasi serius tentang kemungkinan kepergiannya, dengan Bayern Munich dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain sayap Inggris yang bernilai £75 juta ($101 juta) tersebut untuk bersaing dengan Luis Diaz di sayap kiri mereka, dan pemain berusia 25 tahun itu dikabarkan terbuka untuk hengkang. Pada tahap awal ini, Woltemade baru dikaitkan secara samar-samar dengan kemungkinan pindah ke Bayern Munich atau Chelsea.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    Ketidakpastian di Arab Saudi

    Sebagian besar potensi penjualan pemain ini akan ditujukan untuk membiayai belanja Newcastle pada musim panas dan menyeimbangkan neraca keuangan, seiring upaya mereka yang terus berlanjut dalam memenuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier. Namun, kesulitan yang mereka hadapi saat ini terjadi di tengah ketidakpastian serius seputar pemilik mereka, Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi, yang sedang mengencangkan ikat pinggang karena perang Iran dan faktor ekonomi lainnya, seperti Piala Dunia 2034.

    Minggu lalu, ketua klub dan gubernur dana Yasir Al-Rumayyan mengungkapkan bahwa PIF sedang meninjau "beberapa kesepakatan dan investasi", karena mereka juga menjual 70 persen saham raksasa Liga Pro Arab Saudi Al-Hilal senilai £276 juta ($373 juta). Beredar rumor bahwa mereka juga bersiap untuk secara mengejutkan menarik pendanaan dari LIV Golf, liga pemberontak yang mahal yang diluncurkan untuk bersaing dengan PGA Tour pada tahun 2022.

    Namun, menurut BBC, PIF tetap "sepenuhnya berkomitmen" pada Newcastle dan klub tersebut tidak akan "terpengaruh" oleh peninjauan ulang prioritas ini, tetapi akan menarik untuk melihat apakah pemotongan dana mereka akan berdampak pada jendela transfer di tengah musim panas yang dipastikan akan penuh gejolak di St. James Park. Sudah berada di tengah badai, tampaknya akan ada masa-masa yang lebih bergejolak di Tyneside.

