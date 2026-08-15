Newcastle tengah berupaya keras menuntaskan perekrutan bek Benfica, Dedic. Newcastle United telah mencapai kesepakatan prinsip untuk paket keseluruhan senilai hingga £30 juta bagi pemain 23 tahun itu, menurut TeamTalk.

Hanya detail-detail kecil dari transfer ini yang masih perlu dirampungkan sepenuhnya. Persyaratan pribadi dalam kontrak berdurasi lima tahun juga sudah disepakati dengan kuat dengan pemain internasional Bosnia itu. Klub itu sangat berharap bisa menjalani tes medis sang bek akhir pekan ini seiring upaya mereka menuntaskan transfer yang sangat dinantikan tersebut.