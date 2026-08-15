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SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Newcastle berupaya menuntaskan transfer Amar Dedic senilai £30 juta menjelang laga pembuka melawan Liverpool

Transfers
A. Dedic
Newcastle United
Benfica
Premier League
Newcastle United vs Liverpool
Liverpool

Newcastle sedang berpacu untuk merampungkan perekrutan Amar Dedic dari Benfica senilai £30 juta. Newcastle berharap bisa mendaftarkan pemain internasional Bosnia yang serbabisa itu tepat waktu agar ia dapat melakoni debutnya melawan Liverpool pada laga pembuka Premier League akhir pekan depan.

  • Newcastle United berpacu untuk mengamankan kesepakatan Dedic

    Newcastle tengah berupaya keras menuntaskan perekrutan bek Benfica, Dedic. Newcastle United telah mencapai kesepakatan prinsip untuk paket keseluruhan senilai hingga £30 juta bagi pemain 23 tahun itu, menurut TeamTalk.

    Hanya detail-detail kecil dari transfer ini yang masih perlu dirampungkan sepenuhnya. Persyaratan pribadi dalam kontrak berdurasi lima tahun juga sudah disepakati dengan kuat dengan pemain internasional Bosnia itu. Klub itu sangat berharap bisa menjalani tes medis sang bek akhir pekan ini seiring upaya mereka menuntaskan transfer yang sangat dinantikan tersebut.

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  • Tino Livramento Newcastle 2025-26Getty

    Kebugaran Livramento mempercepat transfer

    Urgensi besar untuk menuntaskan kesepakatan ini meningkat secara signifikan akibat masalah kebugaran Tino Livramento saat ini. Bek sayap Inggris itu belum sepenuhnya bugar menjelang kampanye baru.

    Newcastle sangat ingin Dedic didaftarkan secara resmi dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam skuad tim utama sebelum laga pembuka mereka yang kian dekat. Newcastle akan menjamu Liverpool pada Minggu depan dalam pertandingan Premier League pertama musim ini, dan petinggi klub ingin rekrutan anyar itu tersedia untuk dipilih.

  • Reuni dengan Jaissle menambah daya tarik

    Versatilitas Dedic yang mengesankan menjadi salah satu daya tarik utama bagi klub Inggris tersebut. Posisi utamanya adalah bek kanan, tetapi ia juga bisa bermain dengan mulus di sisi kiri pertahanan dan memiliki pengalaman berharga saat beroperasi sebagai bek tengah.

    Fleksibilitas ini memberi pelatih kepala Matthias Jaissle satu lagi opsi taktis yang sangat bagus. Kepindahan ini juga akan mempertemukan kembali Dedic dengan Jaissle, yang sangat mengenal sang bek. Keduanya sebelumnya menikmati hubungan kerja yang sangat produktif selama bersama di Austria, di RB Salzburg dan Liefering.

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  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Detail akhir sedang dirampungkan

    Jaissle sepenuhnya mendukung transfer ini untuk dirampungkan. Sang manajer sangat yakin mantan pemainnya itu bisa memberikan kontribusi langsung dan positif saat ia berupaya memperkuat skuad Newcastle.

    Rincian akhir dari kesepakatan yang rumit ini saat ini sedang dibahas oleh para eksekutif dari kedua klub. Namun, Newcastle semakin yakin bisa menuntaskan transfer tersebut. Jika semuanya berjalan sepenuhnya sesuai rencana dalam beberapa hari ke depan, Dedic akan terdaftar sepenuhnya dan tersedia untuk laga besar melawan Liverpool akhir pekan depan.

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