Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Newcastle berupaya menuntaskan transfer Amar Dedic senilai £30 juta menjelang laga pembuka melawan Liverpool
Newcastle United berpacu untuk mengamankan kesepakatan Dedic
Newcastle tengah berupaya keras menuntaskan perekrutan bek Benfica, Dedic. Newcastle United telah mencapai kesepakatan prinsip untuk paket keseluruhan senilai hingga £30 juta bagi pemain 23 tahun itu, menurut TeamTalk.
Hanya detail-detail kecil dari transfer ini yang masih perlu dirampungkan sepenuhnya. Persyaratan pribadi dalam kontrak berdurasi lima tahun juga sudah disepakati dengan kuat dengan pemain internasional Bosnia itu. Klub itu sangat berharap bisa menjalani tes medis sang bek akhir pekan ini seiring upaya mereka menuntaskan transfer yang sangat dinantikan tersebut.
- Getty
Kebugaran Livramento mempercepat transfer
Urgensi besar untuk menuntaskan kesepakatan ini meningkat secara signifikan akibat masalah kebugaran Tino Livramento saat ini. Bek sayap Inggris itu belum sepenuhnya bugar menjelang kampanye baru.
Newcastle sangat ingin Dedic didaftarkan secara resmi dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam skuad tim utama sebelum laga pembuka mereka yang kian dekat. Newcastle akan menjamu Liverpool pada Minggu depan dalam pertandingan Premier League pertama musim ini, dan petinggi klub ingin rekrutan anyar itu tersedia untuk dipilih.
Reuni dengan Jaissle menambah daya tarik
Versatilitas Dedic yang mengesankan menjadi salah satu daya tarik utama bagi klub Inggris tersebut. Posisi utamanya adalah bek kanan, tetapi ia juga bisa bermain dengan mulus di sisi kiri pertahanan dan memiliki pengalaman berharga saat beroperasi sebagai bek tengah.
Fleksibilitas ini memberi pelatih kepala Matthias Jaissle satu lagi opsi taktis yang sangat bagus. Kepindahan ini juga akan mempertemukan kembali Dedic dengan Jaissle, yang sangat mengenal sang bek. Keduanya sebelumnya menikmati hubungan kerja yang sangat produktif selama bersama di Austria, di RB Salzburg dan Liefering.
- Getty Images Sport
Detail akhir sedang dirampungkan
Jaissle sepenuhnya mendukung transfer ini untuk dirampungkan. Sang manajer sangat yakin mantan pemainnya itu bisa memberikan kontribusi langsung dan positif saat ia berupaya memperkuat skuad Newcastle.
Rincian akhir dari kesepakatan yang rumit ini saat ini sedang dibahas oleh para eksekutif dari kedua klub. Namun, Newcastle semakin yakin bisa menuntaskan transfer tersebut. Jika semuanya berjalan sepenuhnya sesuai rencana dalam beberapa hari ke depan, Dedic akan terdaftar sepenuhnya dan tersedia untuk laga besar melawan Liverpool akhir pekan depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami