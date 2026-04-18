Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Newcastle bersedia menanggung kerugian BESAR sebesar £35 juta terkait Yoane Wissa, karena mereka membuka peluang bagi tawaran untuk mantan striker Brentford tersebut hanya tujuh bulan setelah merekrutnya
Newcastle mempertimbangkan untuk menjual Wissa beberapa bulan setelah transfer
Newcastle United bersiap menerima tawaran untuk Wissa meskipun baru merekrut penyerang tersebut kurang dari setahun yang lalu. Klub ini mungkin bersedia menanggung kerugian besar jika ada tawaran yang sesuai masuk selama jendela transfer mendatang. Pemain internasional Kongo DR ini bergabung dengan Newcastle dari Brentford pada 2025 dengan nilai transfer sekitar £50 juta setelah secara konsisten mencetak gol di Liga Premier. Namun, musim pertamanya di St James’ Park tidak berjalan sesuai harapan, dengan kesempatan bermain yang terbatas dan kontribusi yang minim di liga.
Laporan menunjukkan bahwa Newcastle dapat menerima biaya sekitar £15 juta, yang berarti kerugian sekitar £35 juta dari pengeluaran awal, menurut The i Paper. Klub tersebut dikabarkan terbuka terhadap tawaran saat mereka mengevaluasi opsi penyerangan mereka untuk musim panas.
- AFP
Penyerang tersebut kesulitan mendapatkan tempat di lini serang Howe
Pembahasan mengenai masa depan Wissa semakin memanas setelah musim perdananya yang sulit di Tyneside. Penyerang tersebut kesulitan menempatkan dirinya dalam skema Eddie Howe dan posisinya pun merosot dalam hierarki opsi penyerang Newcastle. Menurut laporan, tim perekrutan Newcastle sudah mengevaluasi langkah-langkah potensial yang dapat membantu mereka merombak skuad. Menerima tawaran harga yang lebih rendah untuk Wissa dapat membantu membuka ruang bagi pemain baru di lini depan.
Keputusan transfer tersebut mencerminkan kekhawatiran terkait keseimbangan skuad Newcastle
Wissa bergabung setelah beberapa musim yang produktif bersama Brentford, di mana ia berkembang menjadi salah satu penyerang paling andal di klub tersebut dan secara konsisten mencetak gol di Liga Premier—dengan total 49 gol selama membela The Bees.
Namun, persaingan di dalam skuad Newcastle telah membatasi perannya selama musim ini. Cedera dan masalah performa juga telah memengaruhi peluangnya untuk mendapatkan tempat reguler di starting line-up, membuat klub mempertimbangkan apakah akan melepasnya segera daripada terus mempertahankan pemain yang sedang kesulitan. Pertimbangan finansial mungkin juga berperan. Menjual Wissa dapat memungkinkan Newcastle untuk menyeimbangkan kembali struktur gaji mereka dan berinvestasi kembali di area lain dalam skuad saat mereka merencanakan jendela transfer berikutnya.
- Getty Images Sport
Masa depan Wissa masih belum jelas
Newcastle diperkirakan akan menimbang minat terhadap Wissa begitu jendela transfer dibuka. Klub-klub di seluruh Eropa dan Liga Premier mungkin akan memantau perkembangan situasi jika, seperti yang dilaporkan, harga yang diminta turun secara signifikan. Untuk saat ini, sang penyerang masih menjadi bagian dari skuad Howe saat Newcastle menjalani fase akhir musim ini. Perannya dalam pertandingan-pertandingan yang tersisa mungkin akan menjadi faktor penentu apakah klub akan melanjutkan rencana penjualan atau memberinya kesempatan lagi tahun depan.