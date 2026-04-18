Newcastle bersedia menanggung kerugian BESAR sebesar £35 juta terkait Yoane Wissa, karena mereka membuka peluang bagi tawaran untuk mantan striker Brentford tersebut hanya tujuh bulan setelah merekrutnya

Newcastle United bersiap menerima tawaran untuk Wissa meskipun baru merekrut penyerang tersebut kurang dari setahun yang lalu. Klub ini mungkin bersedia menanggung kerugian besar jika ada tawaran yang sesuai masuk selama jendela transfer mendatang. Pemain internasional Kongo DR ini bergabung dengan Newcastle dari Brentford pada 2025 dengan nilai transfer sekitar £50 juta setelah secara konsisten mencetak gol di Liga Premier. Namun, musim pertamanya di St James’ Park tidak berjalan sesuai harapan, dengan kesempatan bermain yang terbatas dan kontribusi yang minim di liga.

Laporan menunjukkan bahwa Newcastle dapat menerima biaya sekitar £15 juta, yang berarti kerugian sekitar £35 juta dari pengeluaran awal, menurut The i Paper. Klub tersebut dikabarkan terbuka terhadap tawaran saat mereka mengevaluasi opsi penyerangan mereka untuk musim panas.