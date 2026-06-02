Goal.com
LiveTiket
FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Newcastle berpotensi mengaktifkan klausul pelepasan senilai £51 juta untuk pemain sayap yang akan berlaga di Piala Dunia, dalam upaya mereka mencari pengganti Anthony Gordon

Transfers
Newcastle United
A. Ezzalzouli
E. Howe
A. Gordon
Premier League
Real Betis
LaLiga
Barcelona

Newcastle United sedang menjajaki kemungkinan untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai £51 juta milik pemain sayap Real Betis, Abde Ezzalzouli, pada bursa transfer musim panas ini, dalam upaya mereka mencari pengganti Anthony Gordon. Pemain timnas Maroko tersebut menjadi target utama The Magpies pasca kepergian Gordon ke Barcelona.

  • Magpies mengincar pemain sayap Betis

    Menurut laporan dari Mirror, Newcastle telah mengincar bintang Betis, Ezzalzouli, sebagai opsi utama untuk mengisi posisi sayap kiri yang kosong. Rencana transfer Eddie Howe menjadi jauh lebih rumit setelah Gordon dijual ke Barcelona seharga £70 juta.

    Pemain internasional Maroko berusia 24 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang, mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist untuk membantu Betis mengamankan tempat di Liga Champions yang bersejarah.

    • Iklan
  • Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Winger menyambut baik lingkungan yang penuh tekanan

    Mantan pemain muda Barcelona yang sangat diincar ini telah mencetak 41 gol dan 27 assist dalam 219 penampilan di level senior, menunjukkan performa yang diimbangi dengan rasa percaya diri yang luar biasa di panggung Eropa.

    Berbicara tahun lalu menjelang laga final Eropa Betis melawan Chelsea, Ezzalzouli dengan percaya diri menegaskan kemampuannya untuk menghadapi tekanan kompetitif di level tertinggi. Ia mengatakan kepada Diario de Sevilla: "Saya suka kritik agar mereka diam. Siapa pun yang mereka hadapkan kepada saya, saya akan menghabisi mereka."

  • Pencari bakat memantau bintang asal Maroko

    The Magpies baru-baru ini mengirimkan tim pemantau bakat mereka dalam dua kesempatan terpisah untuk mengamati penyerang Betis tersebut secara saksama. Informasi yang berasal dari Spanyol menunjukkan bahwa para pemantau bakat tersebut mengevaluasi penampilannya selama kemenangan La Liga melawan Elche dan Real Oviedo, sebuah pertandingan di mana ia secara langsung menyumbang satu gol dan satu assist. Selain itu, laporan terbaru dari Chronicle Live mengungkapkan bahwa meskipun jajaran direksi Betis sangat menyadari ketertarikan klub asal Tyneside terhadap sang pemain sayap, belum ada tawaran finansial resmi yang diajukan.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Kampanye Piala Dunia digelar sebelum proses penawaran

    Newcastle berusaha menangani urusan transfer mereka secara diam-diam sebelum mengajukan tawaran resmi pertama untuk target utama mereka. Ezzalzouli kini tengah bersiap untuk unjuk gigi di panggung internasional saat ia bersiap berlaga di Piala Dunia bersama Maroko. The Magpies harus memutuskan apakah akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai £51 juta miliknya lebih awal, terutama karena klub-klub pesaing seperti Tottenham dan Aston Villa juga terus memantau sang pemain sayap.