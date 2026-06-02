AFP
Newcastle berpotensi mengaktifkan klausul pelepasan senilai £51 juta untuk pemain sayap yang akan berlaga di Piala Dunia, dalam upaya mereka mencari pengganti Anthony Gordon
Magpies mengincar pemain sayap Betis
Menurut laporan dari Mirror, Newcastle telah mengincar bintang Betis, Ezzalzouli, sebagai opsi utama untuk mengisi posisi sayap kiri yang kosong. Rencana transfer Eddie Howe menjadi jauh lebih rumit setelah Gordon dijual ke Barcelona seharga £70 juta.
Pemain internasional Maroko berusia 24 tahun ini telah menjalani musim yang gemilang, mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist untuk membantu Betis mengamankan tempat di Liga Champions yang bersejarah.
Winger menyambut baik lingkungan yang penuh tekanan
Mantan pemain muda Barcelona yang sangat diincar ini telah mencetak 41 gol dan 27 assist dalam 219 penampilan di level senior, menunjukkan performa yang diimbangi dengan rasa percaya diri yang luar biasa di panggung Eropa.
Berbicara tahun lalu menjelang laga final Eropa Betis melawan Chelsea, Ezzalzouli dengan percaya diri menegaskan kemampuannya untuk menghadapi tekanan kompetitif di level tertinggi. Ia mengatakan kepada Diario de Sevilla: "Saya suka kritik agar mereka diam. Siapa pun yang mereka hadapkan kepada saya, saya akan menghabisi mereka."
Pencari bakat memantau bintang asal Maroko
The Magpies baru-baru ini mengirimkan tim pemantau bakat mereka dalam dua kesempatan terpisah untuk mengamati penyerang Betis tersebut secara saksama. Informasi yang berasal dari Spanyol menunjukkan bahwa para pemantau bakat tersebut mengevaluasi penampilannya selama kemenangan La Liga melawan Elche dan Real Oviedo, sebuah pertandingan di mana ia secara langsung menyumbang satu gol dan satu assist. Selain itu, laporan terbaru dari Chronicle Live mengungkapkan bahwa meskipun jajaran direksi Betis sangat menyadari ketertarikan klub asal Tyneside terhadap sang pemain sayap, belum ada tawaran finansial resmi yang diajukan.
Kampanye Piala Dunia digelar sebelum proses penawaran
Newcastle berusaha menangani urusan transfer mereka secara diam-diam sebelum mengajukan tawaran resmi pertama untuk target utama mereka. Ezzalzouli kini tengah bersiap untuk unjuk gigi di panggung internasional saat ia bersiap berlaga di Piala Dunia bersama Maroko. The Magpies harus memutuskan apakah akan mengaktifkan klausul pelepasan senilai £51 juta miliknya lebih awal, terutama karena klub-klub pesaing seperti Tottenham dan Aston Villa juga terus memantau sang pemain sayap.