Getty Images Sport
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Newcastle bangkit dari kekalahan telak dari Leeds untuk memberi Hull kekalahan pertama mereka di Premier League
Gempuran awal mengejutkan Hull
Newcastle tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka setelah kekalahan telak 4-1 dari Leeds pada Senin lalu. Willock membuka skor saat laga baru berjalan tiga menit, melepaskan tembakan melewati Konstantinos Tzolakis.
Kiper Hull itu, rekrutan musim panas senilai £20 juta, sebelumnya baru dua kali kebobolan. Empat menit kemudian, Hall menggandakan keunggulan. Bek yang baru dipanggil kembali ke skuad Inggris itu bertukar operan cepat dengan Harvey Barnes sebelum melepaskan tembakan rendah ke sudut bawah gawang. Dua gol cepat itu membuat tim asuhan Jakirovic terkejut, tetapi tim tamu yang baru promosi itu menolak menyerah meski mendapat pukulan awal.
- Getty Images Sport
Wissa gagal mengeksekusi penalti di tengah krisis cedera
Matthias Jaissle menghadapi pusing tujuh keliling dalam menentukan susunan pemain, dengan Tino Livramento menjadi korban terbaru. Cedera hamstring yang dialaminya pada Jumat membuat bek kanan itu masuk ke dalam daftar absen yang berisi delapan pemain senior.
Meski menurunkan lini tengah muda yang menampilkan Sean Steur, 18 tahun, tuan rumah tetap menekan. Jauh di masa tambahan waktu babak pertama, Newcastle mendapat penalti setelah Sorba Thomas menjatuhkan Jacob Murphy. Yoane Wissa mengambil tendangan penalti tersebut, tetapi eksekusinya yang kurang bertenaga digagalkan dengan baik oleh Tzolakis. Sementara itu, Hull mulai menguji tim tuan rumah yang tampil seadanya, dengan Thomas nyaris gagal memaksimalkan umpan silang Matt Crooks di tiang dekat.
Hull merespons setelah perubahan taktik
Seiring babak kedua berjalan, Jaissle memasukkan Fabian Schär untuk menggantikan Steur yang mulai kelelahan, mengubah formasi Newcastle menjadi tiga bek yang tidak biasa mereka gunakan. Penyesuaian taktik itu hampir seketika berbalik menjadi bumerang. Kesalahan koordinasi di lini belakang yang melibatkan Lewis Miley membuat Mohamed Belloumi merebut bola darinya dan memberikan umpan kepada pemain pengganti Mohamed-Ali Cho.
Mantan pemain tim muda Inggris itu melepaskan tembakan kaki kiri akurat dari jarak dekat yang melengkung melewati Lukas Hornicek untuk menipiskan ketertinggalan. Sejak momen itu, Hull mengepung area penalti Newcastle, melancarkan rentetan umpan silang dan tembakan demi mencari gol penyeimbang, sehingga fase akhir laga berubah menjadi operasi bertahan mati-matian bagi tuan rumah.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Kemenangan ini membuat Newcastle naik ke peringkat kedelapan dengan delapan poin, tepat di belakang Hull yang berada di posisi ketujuh karena kalah selisih gol. Setelah jeda internasional yang akan datang, tim asuhan Jaissle akan berusaha membangun momentum saat menghadapi Coventry City. Sementara itu, Hull harus segera berbenah setelah menelan kekalahan pertama usai meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang, ketika Jakirovic menyiapkan skuadnya untuk menghadapi Everton.
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