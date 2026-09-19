Newcastle bangkit dari kekalahan telak dari Leeds untuk memberi Hull kekalahan pertama mereka di Premier League

Newcastle tidak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka setelah kekalahan telak 4-1 dari Leeds pada Senin lalu. Willock membuka skor saat laga baru berjalan tiga menit, melepaskan tembakan melewati Konstantinos Tzolakis.

Kiper Hull itu, rekrutan musim panas senilai £20 juta, sebelumnya baru dua kali kebobolan. Empat menit kemudian, Hall menggandakan keunggulan. Bek yang baru dipanggil kembali ke skuad Inggris itu bertukar operan cepat dengan Harvey Barnes sebelum melepaskan tembakan rendah ke sudut bawah gawang. Dua gol cepat itu membuat tim asuhan Jakirovic terkejut, tetapi tim tamu yang baru promosi itu menolak menyerah meski mendapat pukulan awal.