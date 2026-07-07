Newcastle akan memulai pembicaraan untuk merekrut bintang Piala Dunia asal Swiss, Johan Manzambi, seiring upaya The Magpies memanfaatkan dana hasil penjualan Sandro Tonali

Manzambi telah memanfaatkan panggung terbesar di dunia untuk membuktikan mengapa para klub elit Eropa begitu tertarik padanya. Ia telah menyumbang tiga gol dan dua assist untuk Swiss, termasuk penampilan singkat yang luar biasa selama 19 menit melawan Bosnia dan Herzegovina di mana ia mencetak dua gol. Meskipun ada laporan bahwa Manzambi dipastikan absen dalam laga babak 16 besar melawan Kolombia akibat cedera lutut, minat Newcastle tetap tak tergoyahkan.

Perjalanan pemain muda ini dimulai di klub Swiss, Servette, sebelum ia pindah ke akademi Freiburg pada tahun 2023. Sejak melakukan debut profesionalnya pada Agustus 2024, ia telah tampil dalam 58 pertandingan untuk klub Jerman tersebut, dengan mencetak sembilan gol.

Kemampuan serba bisa yang dimilikinya menjadi faktor kunci dalam perkembangannya, karena ia telah bertransisi dari berperan sebagai gelandang jangkar yang pragmatis di Bundesliga menjadi pemain dengan peran yang lebih ekspansif dan menyerang untuk tim nasionalnya.