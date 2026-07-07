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Newcastle akan memulai pembicaraan untuk merekrut bintang Piala Dunia asal Swiss, Johan Manzambi, seiring upaya The Magpies memanfaatkan dana hasil penjualan Sandro Tonali
Menginvestasikan kembali keuntungan tak terduga dari Tonali
Newcastle kini berada dalam posisi keuangan yang kuat menyusul kepindahan sensasional Sandro Tonali ke Tottenham dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai £100 juta ($134 juta). Meskipun kehilangan bintang asal Italia itu merupakan pukulan bagi lini tengah, klub telah bertindak cepat untuk menemukan pengganti yang sepadan dalam diri Manzambi, yang nilainya melonjak drastis berkat penampilannya di Piala Dunia 2026.
Menurut The Athletic, The Magpies telah memantau pemain berusia 20 tahun ini selama lebih dari setahun, terkesan dengan kemampuannya membawa bola secara langsung dan ketangguhan defensifnya di Bundesliga. Dengan Joe Willock yang memasuki 12 bulan terakhir kontraknya dan diperkirakan akan hengkang, Howe melihat Manzambi sebagai gelandang nomor 8 modern yang ideal untuk memberikan energi dan fleksibilitas taktis pada lini tengah yang tetap dipimpin oleh Bruno Guimaraes, meskipun Arsenal tertarik pada pemain asal Brasil tersebut.
- Getty Images Sport
Kenaikan pesat di panggung dunia
Manzambi telah memanfaatkan panggung terbesar di dunia untuk membuktikan mengapa para klub elit Eropa begitu tertarik padanya. Ia telah menyumbang tiga gol dan dua assist untuk Swiss, termasuk penampilan singkat yang luar biasa selama 19 menit melawan Bosnia dan Herzegovina di mana ia mencetak dua gol. Meskipun ada laporan bahwa Manzambi dipastikan absen dalam laga babak 16 besar melawan Kolombia akibat cedera lutut, minat Newcastle tetap tak tergoyahkan.
Perjalanan pemain muda ini dimulai di klub Swiss, Servette, sebelum ia pindah ke akademi Freiburg pada tahun 2023. Sejak melakukan debut profesionalnya pada Agustus 2024, ia telah tampil dalam 58 pertandingan untuk klub Jerman tersebut, dengan mencetak sembilan gol.
Kemampuan serba bisa yang dimilikinya menjadi faktor kunci dalam perkembangannya, karena ia telah bertransisi dari berperan sebagai gelandang jangkar yang pragmatis di Bundesliga menjadi pemain dengan peran yang lebih ekspansif dan menyerang untuk tim nasionalnya.
Melanjutkan program perekrutan musim panas
Jika kesepakatan untuk Manzambi terwujud, ia akan menjadi potongan terbaru dalam teka-teki perekrutan yang ambisius. Newcastle telah menunjukkan kekuatan finansialnya dengan mendatangkan Bazoumana Toure dari Hoffenheim seharga €50 juta (£43 juta/$57 juta), mengalahkan beberapa raksasa Eropa dalam perburuan tanda tangan pemain asal Pantai Gading tersebut. Strategi klub tampaknya berfokus pada talenta muda elit dengan nilai jual kembali yang tinggi dan potensi langsung untuk bermain di tim utama.
Selain mengejar Manzambi, The Magpies juga sedang mengupayakan kesepakatan untuk Sean Steur, gelandang berbakat berusia 18 tahun dari Ajax. Pendekatan agresif ini menunjukkan bahwa Newcastle tidak hanya sekadar ingin menggantikan pemain yang telah hilang, tetapi juga bertujuan untuk menurunkan rata-rata usia skuad sekaligus meningkatkan kualitas teknis secara keseluruhan dari starting XI di bawah bimbingan Howe.
- Getty Images Sport
Perkembangan taktis di bawah kepemimpinan Howe
Salah satu aspek paling menarik dari profil Manzambi adalah ambiguitas taktisnya. Di Freiburg, ia hampir selalu mengisi peran gelandang bertahan di lini belakang formasi 4-2-3-1, namun saat membela Swiss, ia pernah diturunkan di sisi kanan lini tengah dan bahkan di belakang penyerang tengah. Fleksibilitas inilah yang tepatnya dicari Eddie Howe dalam seorang gelandang modern, yang memungkinkan transisi selama pertandingan dan rotasi yang lancar.
Pemain asal Freiburg ini memiliki “kombinasi atribut yang sempurna” menurut para pencari bakat, yang memadukan kekuatan fisik dengan kreativitas dan daya tahan.
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