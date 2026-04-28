Newcastle akan memasukkan Yoanne Wissa, yang gagal total, ke dalam daftar transfer dengan nilai £55 juta setelah hanya satu musim
Musim debut yang penuh cobaan di Tyneside
Wissa tiba di St James’ Park dengan ekspektasi tinggi, mewarisi jersey ikonik bernomor 9 yang sebelumnya dikenakan oleh para legenda seperti Alan Shearer. Namun, kepindahannya ini dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi sang pemain maupun klub. Didatangkan dari Brentford pada hari terakhir bursa transfer bulan September sebagai respons atas hengkangnya Alexander Isak ke Liverpool, Wissa gagal menampilkan performa yang membuatnya menjadi pemain menonjol di London barat musim lalu.
Musim pemain berusia 29 tahun ini terhambat bahkan sebelum benar-benar dimulai. Cedera lutut yang dideritanya saat bertugas di tim nasional membuatnya baru bisa melakukan debut kompetitif pada bulan Desember. Sejak saat itu, ia hanya tampil dalam 24 pertandingan untuk Newcastle dan sebagian besar waktu duduk di bangku cadangan, hanya menjadi starter dalam satu dari 16 pertandingan terakhir The Magpies dengan hanya mencetak tiga gol.
Newcastle siap menanggung kerugian finansial yang sangat besar
Menurut The Athletic, Newcastle berencana untuk secara aktif menjajaki kemungkinan melepas Wissa selama jendela transfer musim panas mendatang. Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran hanya delapan bulan lalu, dewan direksi Newcastle bersedia menyetujui penjualan tersebut meskipun harus menanggung kerugian besar.
Wissa masih terikat kontrak jangka panjang dan telah menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan dan berjuang demi posisinya, namun petinggi klub tampaknya memiliki rencana yang berbeda. Dengan Newcastle saat ini berada di peringkat ke-14 di Liga Premier dan menghadapi musim tanpa kompetisi Eropa, kebutuhan untuk menyeimbangkan kembali skuad dan mematuhi peraturan keuangan telah menjadi prioritas menjelang jendela transfer musim panas.
Howe mengakui bahwa ini adalah 'musim yang sulit' bagi sang penyerang
Manajer Newcastle, Eddie Howe, telah menunjukkan dukungan secara terbuka, mengakui berbagai rintangan yang dihadapi Wissa selama tahun pertamanya di wilayah Timur Laut. Berbicara menjelang laga timnya melawan Brighton, Howe mencatat bahwa musim Wissa yang penuh pasang surut membuatnya sulit untuk melihat kualitas aslinya. Manajer tersebut tetap optimis terhadap bakat sang pemain, namun enggan menjamin masa depannya di klub.
Howe mengatakan: “Bagian tersulit bagi Yoane adalah ketika dia sudah pulih, ada keinginan yang sangat kuat dalam dirinya untuk segera kembali dan menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dia, tetapi kami belum bisa melatihnya seperti biasanya. Musim ini sangat terputus-putus dan kami belum melihat performa terbaiknya. Saya pikir pramusim akan benar-benar menunjukkan performa terbaiknya.”
Kegagalan perekrutan dan perombakan skuad
Perekrutan Wissa merupakan opsi kedua bagi Newcastle musim panas lalu setelah klub gagal mendatangkan target utama seperti Joao Pedro, Hugo Ekitike, dan Jorgen Strand Larsen. Kesepakatan itu tercapai di akhir jendela transfer tanpa adanya direktur olahraga atau direktur eksekutif, sebuah kekosongan struktural yang kemudian diisi oleh David Hopkinson dan Ross Wilson. Kini, tim perekrutan yang telah diperbarui berupaya memperbaiki apa yang semakin dipandang sebagai pembelian panik yang mahal.
Seiring mendekatnya akhir musim 2025-26, fokus di Tyneside telah bergeser ke arah perombakan total skuad. Klub sudah mengevaluasi opsi striker baru untuk memberikan persaingan dan kontribusi gol yang andal. Bagi Wissa, pertandingan-pertandingan terakhir musim ini mungkin akan menjadi audisi terakhir, baik untuk meyakinkan Howe bahwa ia layak mendapat kesempatan lagi atau untuk menempatkan dirinya di bursa transfer guna pindah dari St James' Park.