New Balance meluncurkan koleksi sepatu bot baru yang memukau, sementara Eberechi Eze, Timothy Weah, dan Endrick bersiap untuk Piala Dunia
NB meluncurkan paket 'Pure Ambition'
Jika Anda ingin menonjol di lapangan, paket 'Pure Ambition' pasti akan memenuhi harapan Anda. Sepatu New Balance Furon, Tekela, dan 442 - yang dikenakan oleh pemain seperti Bukayo Saka, Eberechi Eze, Endrick, dan Timothy Weah - hadir dalam warna-warna baru dengan palet warna pink dan putih yang mencolok, sehingga hampir tidak mungkin diabaikan.
Menarik perhatian
Dengan kurang dari 100 hari lagi hingga Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, New Balance tetap setia pada filosofi mereka yang mengutamakan atlet, karena koleksi ini dirancang untuk menonjolkan cara pemakainya menafsirkan kecepatan, kontrol, dan keahlian masing-masing.
Sepatu baru Furon v8 - pilihan para pemain seperti Saka, Eze, dan Weah - dan Tekela - pilihan Endrick - hadir dalam warna pink memukau dengan sentuhan putih di tumit dan sol, sementara 442 v3 yang bersih didominasi warna putih dengan aksen pink di sekitar logo 'N' New Balance dan sol.
Eze dari Arsenal menjadi sorotan utama.
Eze dari Arsenal menjadi bintang utama dalam kampanye promosi New Balance, di mana pemain catur yang handal ini berhadapan dengan grandmaster Norwegia Magnus Carlsen dalam hobi favoritnya sambil mengenakan sepatu Furons baru dalam satu video, dan keluar sebagai pemenang.
Hal-hal teknis
Dari segi teknis, Furon adalah sepatu lari cepat dari New Balance, dilengkapi dengan bagian atas yang terbuat dari bahan rajut untuk fleksibilitas dan dukungan, tali sepatu yang tidak berada di tengah untuk area pukulan yang lebih luas, dan sol yang disesuaikan untuk gerakan yang eksplosif. Sepatu presisi Tekela memiliki bagian atas dari microfiber dengan 'zona cengkeraman' untuk akurasi yang lebih baik, sementara kerah yang elastis dan tanpa tali memastikan kaki tetap terpasang dengan aman, dengan stud yang disesuaikan di bagian dasar. Sementara itu, 442 adalah sepatu warisan 'abadi' mereka, dilengkapi dengan bagian atas microfiber berdetail quilted yang diembos, kerah berprofil rendah, dan tumit yang disesuaikan untuk stabilitas yang lebih baik.
Paket 'Pure Ambition' kini tersedia untuk dibeli di situs web resmi New Balance dan toko-toko terpilih.
