New Balance meluncurkan koleksi sepatu bot baru yang memukau, sementara Eberechi Eze, Timothy Weah, dan Endrick bersiap untuk Piala Dunia

Dari segi teknis, Furon adalah sepatu lari cepat dari New Balance, dilengkapi dengan bagian atas yang terbuat dari bahan rajut untuk fleksibilitas dan dukungan, tali sepatu yang tidak berada di tengah untuk area pukulan yang lebih luas, dan sol yang disesuaikan untuk gerakan yang eksplosif. Sepatu presisi Tekela memiliki bagian atas dari microfiber dengan 'zona cengkeraman' untuk akurasi yang lebih baik, sementara kerah yang elastis dan tanpa tali memastikan kaki tetap terpasang dengan aman, dengan stud yang disesuaikan di bagian dasar. Sementara itu, 442 adalah sepatu warisan 'abadi' mereka, dilengkapi dengan bagian atas microfiber berdetail quilted yang diembos, kerah berprofil rendah, dan tumit yang disesuaikan untuk stabilitas yang lebih baik.

Paket 'Pure Ambition' kini tersedia untuk dibeli di situs web resmi New Balance dan toko-toko terpilih.