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Neto JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Neto sempat berhenti: "Saat Juventus menelepon saya, saya sedang menonton Piala Davis"

Juventus
N. Neto
Serie A

Sang kiper Brasil berbicara, setelah kembali ke Juventus sembilan tahun kemudian

Norberto Neto, kiper asal Brasil kelahiran 1989 yang baru saja kembali ke Juventus untuk menggantikan Kamil Grabara yang cedera, berbicara kepada media di sela-sela laga uji coba Juventus melawan Cremonese hari ini di Continassa. Berikut pernyataannya yang paling menarik, dikutip dari TuttoJuve.com:


PANGGILAN DARI JUVENTUS

"Yang benar adalah, syukurlah, saya berada dalam situasi di mana saya sedang menikmati hidup bersama keluarga saya, di mana saya harus menemukan waktu untuk diri saya sendiri, dan saya berhasil meluangkan waktu untuk diri saya. Yang benar adalah saya menerima kabar itu saat sedang menonton Piala Davis dalam laga Brasil-Swiss, dan saya mulai berpikir lagi. Ketika ada kemungkinan untuk kembali ke sebuah tempat, ke tempat yang jelas sudah Anda kenal, Anda tentu membutuhkan lebih sedikit waktu untuk beradaptasi".


  • SPALLETTI

    "Saya merasa nyaman, saya belum pernah bekerja dengan pelatih. Dalam sepak bola sekarang kami punya orang-orang, teman-teman saya yang mengenal semua orang, semua orang mengomentari Anda: 'Lihat, dia seperti ini'. Tetapi sejujurnya, kesan pertamanya sangat positif, dengan kesadaran dan pengalaman yang tidak perlu dijelaskan lagi. Itu benar-benar kesan yang sangat positif."


    DARI JUVENTUS 'MILIKNYA' YANG MENANG (Neto bermain untuk Juventus dari 2015 hingga 2017) KE JUVENTUS SAAT INI:

    "Pada akhirnya ini soal dinamika, dinamika sepak bola, konteks-konteks, dan pada akhirnya kita harus bekerja berdasarkan momen yang sedang dijalani. Tim-tim, para pemain adalah pemain yang benar-benar kuat, dengan kemampuan dan kualitas yang sangat penting. Dari sudut pandang saya, hasil-hasil yang sudah biasa diraih Juventus bisa dicapai dan ditemukan lagi. Konteks yang mereka lalui selama periode ini adalah hal-hal yang memang terjadi. Pada akhirnya semua orang ingin menang, bukan hanya Juventus, tetapi menurut saya hal-hal yang benar-benar penting bisa dilakukan."


    KAPAN TURUN KE LAPANGAN?

    "Lihat, saya, seperti yang sudah saya katakan, siap membantu dengan cara yang mereka butuhkan. Pekan ini lebih saya gunakan untuk menambah beban ini, untuk melakukan lebih sedikit agar bisa lebih merasakan tubuh, dampaknya, perjalanan, jet lag. Menurut saya, sejak Selasa kami bersama, terintegrasi dengan tim, untuk bisa mempersiapkan pekan ini. Lalu keputusan dibuat oleh klub dan pelatih, tetapi saya siap membantu dan siap sedia untuk semua pemain di sini, di Italia."



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