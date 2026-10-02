Norberto Neto, kiper asal Brasil kelahiran 1989 yang baru saja kembali ke Juventus untuk menggantikan Kamil Grabara yang cedera, berbicara kepada media di sela-sela laga uji coba Juventus melawan Cremonese hari ini di Continassa. Berikut pernyataannya yang paling menarik, dikutip dari TuttoJuve.com:
PANGGILAN DARI JUVENTUS
"Yang benar adalah, syukurlah, saya berada dalam situasi di mana saya sedang menikmati hidup bersama keluarga saya, di mana saya harus menemukan waktu untuk diri saya sendiri, dan saya berhasil meluangkan waktu untuk diri saya. Yang benar adalah saya menerima kabar itu saat sedang menonton Piala Davis dalam laga Brasil-Swiss, dan saya mulai berpikir lagi. Ketika ada kemungkinan untuk kembali ke sebuah tempat, ke tempat yang jelas sudah Anda kenal, Anda tentu membutuhkan lebih sedikit waktu untuk beradaptasi".