SPALLETTI

"Saya merasa nyaman, saya belum pernah bekerja dengan pelatih. Dalam sepak bola sekarang kami punya orang-orang, teman-teman saya yang mengenal semua orang, semua orang mengomentari Anda: 'Lihat, dia seperti ini'. Tetapi sejujurnya, kesan pertamanya sangat positif, dengan kesadaran dan pengalaman yang tidak perlu dijelaskan lagi. Itu benar-benar kesan yang sangat positif."





DARI JUVENTUS 'MILIKNYA' YANG MENANG (Neto bermain untuk Juventus dari 2015 hingga 2017) KE JUVENTUS SAAT INI:

"Pada akhirnya ini soal dinamika, dinamika sepak bola, konteks-konteks, dan pada akhirnya kita harus bekerja berdasarkan momen yang sedang dijalani. Tim-tim, para pemain adalah pemain yang benar-benar kuat, dengan kemampuan dan kualitas yang sangat penting. Dari sudut pandang saya, hasil-hasil yang sudah biasa diraih Juventus bisa dicapai dan ditemukan lagi. Konteks yang mereka lalui selama periode ini adalah hal-hal yang memang terjadi. Pada akhirnya semua orang ingin menang, bukan hanya Juventus, tetapi menurut saya hal-hal yang benar-benar penting bisa dilakukan."





KAPAN TURUN KE LAPANGAN?

"Lihat, saya, seperti yang sudah saya katakan, siap membantu dengan cara yang mereka butuhkan. Pekan ini lebih saya gunakan untuk menambah beban ini, untuk melakukan lebih sedikit agar bisa lebih merasakan tubuh, dampaknya, perjalanan, jet lag. Menurut saya, sejak Selasa kami bersama, terintegrasi dengan tim, untuk bisa mempersiapkan pekan ini. Lalu keputusan dibuat oleh klub dan pelatih, tetapi saya siap membantu dan siap sedia untuk semua pemain di sini, di Italia."







