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Nestor Lorenzo mengisyaratkan penerus James Rodriguez saat Kolombia bersiap menyerahkan jersey nomor 10 ikonik
Kolombia memasuki era baru
Ketidakpastian seputar jersey ikonik Kolombia akhirnya terjawab menyusul pensiun internasional sang kapten legendaris pada 15 September. Mengakhiri karier dengan 131 caps, kepergian sang maestro lini tengah itu sempat memicu spekulasi soal apakah nomor 10 akan disimpan sementara. Namun, pelatih kepala Lorenzo menegaskan bahwa jersey itu akan langsung diwariskan kepada generasi berikutnya untuk menjaga tradisi kreativitas tim di lapangan.
- AFP
Lorenzo angkat bicara soal penerus nomor punggungnya
Berbicara saat pengumuman skuad, taktikus asal Argentina itu menegaskan bahwa jersey legendaris tersebut tetap beredar dan siap diperebutkan oleh talenta-talenta baru. Menepis pembicaraan soal memensiunkan nomor punggung itu dengan humor khasnya, Lorenzo berkata: "Saya sempat berpikir untuk memanggil 'El Pibe' [Carlos] Valderrama (tertawa).
"Nomor punggung 10 tentu akan dipakai, dan itu adalah nomor punggung yang sangat terhormat bagi Kolombia, tetapi ada para pemain yang mampu memakainya dan tampil baik. Kami melihat bakat mentah itu ada, dan '10' berikutnya akan segera muncul untuk kembali merebut hati para penggemar."
Para playmaker berebut peran utama
Dengan Juan Fernando Quintero juga menepi dari tugas internasional, peran kreatif kini jatuh ke tangan kumpulan gelandang serang menjanjikan di bawah asuhan Lorenzo. Talenta muda enerjik Yaser Asprilla menonjol sebagai kandidat utama untuk menjadi motor permainan bersama sosok berpengalaman Jhon Arias dan wajah baru Juan Manuel Rengifo. Pewaris resmi seragam yang ditinggalkan James akan diumumkan secara resmi setelah skuad berkumpul di pemusatan latihan menjelang laga persahabatan mereka yang akan datang.
- Getty Images Sport
Persiapan dimulai untuk laga persahabatan
Rangkaian laga ekshibisi yang berat melawan Meksiko, Paraguay, dan Peru akan memberi gambaran awal tentang keseimbangan taktis Kolombia di era pasca-James. Pertandingan-pertandingan itu menjadi ajang pembuktian penting bagi pemilik nomor 10 terpilih untuk keluar dari bayang-bayang sang legenda. Lorenzo akan berupaya memanfaatkan pemusatan latihan ini untuk memantapkan inti kreatif timnya sebelum agenda serius kembali dimulai.
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