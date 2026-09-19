Berbicara saat pengumuman skuad, taktikus asal Argentina itu menegaskan bahwa jersey legendaris tersebut tetap beredar dan siap diperebutkan oleh talenta-talenta baru. Menepis pembicaraan soal memensiunkan nomor punggung itu dengan humor khasnya, Lorenzo berkata: "Saya sempat berpikir untuk memanggil 'El Pibe' [Carlos] Valderrama (tertawa).

"Nomor punggung 10 tentu akan dipakai, dan itu adalah nomor punggung yang sangat terhormat bagi Kolombia, tetapi ada para pemain yang mampu memakainya dan tampil baik. Kami melihat bakat mentah itu ada, dan '10' berikutnya akan segera muncul untuk kembali merebut hati para penggemar."