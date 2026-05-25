"Neraka pun akan membeku!" - Rebekah Vardy bersikeras bahwa dia "tidak akan pernah, sama sekali tidak akan meminta maaf" kepada Coleen Rooney terkait skandal 'Wagatha Christie'
Vardy tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah
Saat membahas dampak dari persidangan 'Wagatha Christie', wanita berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa ia masih tidak setuju dengan putusan pengadilan. Meskipun hakim menyimpulkan bahwa Rebekah bertanggung jawab atas bocornya informasi pribadi ke media, ia tetap teguh pada pendiriannya.
“Saya menerima putusan yang dibuat hakim, tetapi hingga hari ini, saya yakin dia salah,” katanya, seperti dilansir The Telegraph. Menanggapi kemungkinan rekonsiliasi atau upaya perdamaian dengan Coleen, istri legenda Manchester United Wayne Rooney, ia dengan tegas menyatakan niatnya, “Saya tidak akan pernah, sama sekali, meminta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan... Neraka akan membeku sebelum saya melakukan itu.”
Jamie Vardy angkat bicara soal narasi yang menjadikannya sebagai 'penjahat'
Insiden tersebut tidak hanya berdampak pada kedua wanita yang terlibat; insiden itu juga diketahui telah merenggangkan hubungan antara mantan rekan duet penyerang Inggris, Vardy dan Wayne Rooney. Memecah kebisuan terkait masalah ini, ikon Leicester City itu membela istrinya dari persepsi publik yang muncul pasca persidangan. Jamie menampik anggapan bahwa Rebekah adalah pihak yang bersalah dalam kisah ini, meski media terus-menerus mengawasinya.
“Orang-orang yang menganggap Bex sebagai penjahat, itu hanya omong kosong belaka, tetapi semua orang yang dekat dengannya tahu, itulah yang dia butuhkan,” kata sang striker. “Sungguh sulit melihat Bex menderita, jelas dengan semua hal buruk yang menghampirinya. Sebagai seorang suami, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah berada di sisinya. Becky adalah wanita yang kuat. Jika tidak, hal ini pasti akan menghancurkannya.”
Mengingat Kembali Skandal ‘Wagatha Christie’
Akar konflik ini bermula pada tahun 2019 ketika Coleen merancang sebuah "operasi penyamaran" daring untuk mengidentifikasi siapa yang membocorkan konten Instagram pribadinya ke The Sun. Dengan memblokir semua akun kecuali milik Vardy dan memposting cerita palsu mengenai pemilihan jenis kelamin dan banjir di rumah, Rooney akhirnya memposting pengungkapan yang viral: “Itu... akun Rebekah Vardy.”
Sidang pencemaran nama baik yang terjadi kemudian membuat Hakim Steyn memutuskan mendukung Coleen pada Juli 2022. Hakim tersebut mencatat pada saat itu bahwa “bagian-bagian penting dari bukti yang diajukan Nyonya Vardy tidak kredibel” dan menggambarkan beberapa elemen pembelaan sebagai “jelas-jelas tidak konsisten” dengan fakta. Namun, Ny. Vardy bersikeras bahwa dia telah melupakan hal-hal negatif tersebut, dengan menyatakan: “Sudah berakhir, sudah selesai, saya tidak akan terus hidup di masa lalu. Saya sangat bosan dengan hal itu.”
Melangkah maju dalam kehidupan dan acara realitas
Meskipun bayang-bayang persidangan masih membayangi, keluarga Vardy kini fokus pada usaha-usaha baru, termasuk sebuah acara televisi realitas yang mendokumentasikan hari-hari terakhir Jamie di Leicester City. Acara tersebut menyoroti ketangguhan keluarga tersebut dan memberikan gambaran sekilas tentang betapa kacaunya kehidupan di bawah sorotan publik.
“Saya sama sekali tidak memiliki perasaan negatif terhadapnya,” kata Rebekah tentang Coleen. “Jika saya pernah melihatnya atau bertemu dengannya, orang-orang akan mengira itu akan seperti ‘perang tas tangan di fajar’, atau ‘Birkins di fajar’, apa pun yang mereka katakan. ‘Wag War 4’. Saya sudah lupa berapa banyak headline yang bertuliskan ‘Wag War’, tapi kedamaian saya terlalu penting. Saya tidak tahu apa yang dia [Nyonya Rooney] pikirkan tentang saya, tapi saya tidak peduli.”