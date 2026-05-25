"Neraka pun akan membeku!" - Rebekah Vardy bersikeras bahwa dia "tidak akan pernah, sama sekali tidak akan meminta maaf" kepada Coleen Rooney terkait skandal 'Wagatha Christie'

Saat membahas dampak dari persidangan 'Wagatha Christie', wanita berusia 44 tahun itu menegaskan bahwa ia masih tidak setuju dengan putusan pengadilan. Meskipun hakim menyimpulkan bahwa Rebekah bertanggung jawab atas bocornya informasi pribadi ke media, ia tetap teguh pada pendiriannya.

“Saya menerima putusan yang dibuat hakim, tetapi hingga hari ini, saya yakin dia salah,” katanya, seperti dilansir The Telegraph. Menanggapi kemungkinan rekonsiliasi atau upaya perdamaian dengan Coleen, istri legenda Manchester United Wayne Rooney, ia dengan tegas menyatakan niatnya, “Saya tidak akan pernah, sama sekali, meminta maaf atas sesuatu yang tidak saya lakukan... Neraka akan membeku sebelum saya melakukan itu.”