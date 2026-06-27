Negosiasi terkait Supertalent: Akankah 1. FC Köln kembali merekrut pemain dari Liga Premier?

Obi adalah pemain asal Denmark dengan akar Nigeria yang bergabung dengan FC Arsenal sejak usia 14 tahun, di mana ia berhasil menarik perhatian bahkan di luar batas Inggris. Pada tahun 2024, ia kemudian pindah ke United, di mana ia melakukan debutnya di Liga Premier pada usia 17 tahun.

Sejauh ini, ia telah tampil dalam delapan pertandingan bersama tim utama klub yang 20 kali menjadi juara Inggris tersebut, salah satunya bahkan selama lebih dari 90 menit pada musim sebelum musim lalu. Namun, pada musim lalu, ia hanya sekali masuk dalam skuad pertandingan Liga Premier dan hanya bermain untuk tim U-21 Red Devils.