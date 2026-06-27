Negosiasi terkait Supertalent: Akankah 1. FC Köln kembali merekrut pemain dari Liga Premier?

Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh jurnalis Inggris Pete O'Rourke dan Sky, Köln dan Manchester United sedang melakukan pembicaraan mengenai peminjaman penyerang berusia 18 tahun tersebut.
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Obi adalah pemain asal Denmark dengan akar Nigeria yang bergabung dengan FC Arsenal sejak usia 14 tahun, di mana ia berhasil menarik perhatian bahkan di luar batas Inggris. Pada tahun 2024, ia kemudian pindah ke United, di mana ia melakukan debutnya di Liga Premier pada usia 17 tahun.
Sejauh ini, ia telah tampil dalam delapan pertandingan bersama tim utama klub yang 20 kali menjadi juara Inggris tersebut, salah satunya bahkan selama lebih dari 90 menit pada musim sebelum musim lalu. Namun, pada musim lalu, ia hanya sekali masuk dalam skuad pertandingan Liga Premier dan hanya bermain untuk tim U-21 Red Devils.
Simpson-Pusey resmi dibeli setelah masa peminjamannya dari Man City berakhir
Köln sangat membutuhkan pemain cadangan untuk striker tengah Ragnar Ache. Dengan tinggi 1,88 meter, Obi jelas memiliki postur tubuh yang kokoh.
Pada bursa transfer musim dingin terakhir, Köln mendatangkan Jahmai Simpson-Pusey dari Manchester City. Bek tengah muda (20) ini awalnya dipinjamkan hingga akhir musim, kemudian dikontrak secara permanen dan diberikan kontrak hingga tahun 2030.