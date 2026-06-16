Negosiasi kontrak usai setelah terjadi perbedaan pendapat! FC Bayern tampaknya berhasil melakukan langkah strategis internal

Negosiasi antara Laimer dan Bayern telah berlangsung selama delapan bulan; pembicaraan tersebut bahkan sempat ditunda sementara karena tuntutan gaji pemain berusia 29 tahun itu.

Pada saat itu, klub peraih gelar ganda tersebut juga bersedia untuk "melepas Laimer jika terpaksa," tulis majalah kicker. Pemain asal Austria itu dikabarkan meminta gaji sekitar 15 juta euro per tahun. Ketika angka-angka yang beredar—yang kemudian dibantah oleh sang pemain sendiri sebagai sekadar rumor—terungkap ke publik, Presiden Kehormatan Uli Hoeneß melontarkan kritik keras di hadapan publik menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG.

“Jika kita membaca apa yang dilaporkan mengenai gaji dan tuntutannya, kita harus menempatkan hal itu dalam konteks yang tepat: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia memang bukan Maradona,” kata Hoeneß saat itu kepada DAZN: “Gaji yang dia terima saat ini hanya bisa ditawarkan oleh sangat sedikit klub di Eropa. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan oleh Max (Eberl, catatan red.) dan Christoph (Freund, catatan red.) kepadanya, tapi pasti bukan apa yang diminta oleh penasihatnya pada awalnya.”