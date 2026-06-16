Majalah *kicker* melaporkan adanya pembicaraan yang produktif antara kedua belah pihak dan tercapainya kesepakatan yang cukup luas.
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Negosiasi kontrak usai setelah terjadi perbedaan pendapat! FC Bayern tampaknya berhasil melakukan langkah strategis internal
Karena selisih ekspektasi finansial dalam negosiasi kontrak baru selama beberapa bulan terakhir cukup jauh, kerja sama lebih lanjut antara juara terbanyak Jerman dan Pemain Sepak Bola Terbaik Austria tahun ini sempat diragukan.
Namun, menurut laporan kicker, kedua belah pihak kini telah mendekati kesepakatan – “dengan syarat-syarat yang secara ekonomi masuk akal bagi klub,” demikian pernyataan pihak klub asal München.
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Uli Hoeneß menegur Laimer: "Dia memang bukan Maradona"
Negosiasi antara Laimer dan Bayern telah berlangsung selama delapan bulan; pembicaraan tersebut bahkan sempat ditunda sementara karena tuntutan gaji pemain berusia 29 tahun itu.
Pada saat itu, klub peraih gelar ganda tersebut juga bersedia untuk "melepas Laimer jika terpaksa," tulis majalah kicker. Pemain asal Austria itu dikabarkan meminta gaji sekitar 15 juta euro per tahun. Ketika angka-angka yang beredar—yang kemudian dibantah oleh sang pemain sendiri sebagai sekadar rumor—terungkap ke publik, Presiden Kehormatan Uli Hoeneß melontarkan kritik keras di hadapan publik menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG.
“Jika kita membaca apa yang dilaporkan mengenai gaji dan tuntutannya, kita harus menempatkan hal itu dalam konteks yang tepat: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia memang bukan Maradona,” kata Hoeneß saat itu kepada DAZN: “Gaji yang dia terima saat ini hanya bisa ditawarkan oleh sangat sedikit klub di Eropa. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan oleh Max (Eberl, catatan red.) dan Christoph (Freund, catatan red.) kepadanya, tapi pasti bukan apa yang diminta oleh penasihatnya pada awalnya.”
- AFP
Uli Hoeneß dikabarkan telah turun tangan secara langsung dalam kasus "Laimer-Poker" di FC Bayern
Laimer bergabung dengan Bayern Munich dari RB Leipzig pada tahun 2023 tanpa biaya transfer. Awalnya, ia direncanakan sebagai alternatif di lini tengah, namun kini ia telah merebut posisi inti sebagai bek sayap kanan, yang juga dapat diturunkan di sisi kiri jika diperlukan. Dengan dedikasinya dan daya tahan larinya, ia selalu menjadi pemain yang tak tergantikan bagi pelatih Bayern, Vincent Kompany.
Namun demikian, bagi Hoeneß hal ini sudah jelas: “Ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan dasar kami, melainkan merupakan penilaian realistis terhadap nilai olahraga dan ekonominya. Nilainya memang tinggi – tapi tentu saja bukan sekelas Harry Kane.” Sementara itu, Laimer lebih mementingkan “penghargaan” dalam negosiasi tersebut, seperti yang ia tekankan pada awal April.
Pada akhir Mei, menurut Sport1, Hoeneß dilaporkan turun tangan secara langsung dalam negosiasi kontrak tersebut – dan tampaknya berhasil. Dalam pembicaraan dengan penasihat Laimer, bos klub tersebut telah menunjukkan batas-batas finansial yang jelas dari juara terbanyak tersebut kepada rombongan pemain asal Austria itu terkait kontrak baru. Dengan demikian, Laimer, yang berulang kali menekankan bahwa ia merasa nyaman di München dan ingin tetap tinggal, hanya mendapatkan kenaikan gaji yang moderat.
- AFP
Lelucon Laimer terkait Piala Dunia yang ditujukan kepada Bayern: "Kalau begitu, harganya akan semakin mahal"
Bahkan saat perayaan gelar ganda itu, Laimer sudah menunjukkan sikap yang akomodatif, yang mengisyaratkan adanya kesepakatan dalam negosiasi kontrak. "Saya dan Uli memang selalu sepaham. Itu bukan masalah," komentar Laimer dengan ekspresi jenaka saat ditanya apakah ia akan membicarakan soal angka-angka dengan Hoeneß hari ini. Situasinya “sangat santai,” tegas Laimer dengan nada yang hampir datar. “Saya sudah sering mengatakannya. Saya benar-benar merasa nyaman di sini. Bermain di tim ini menyenangkan, dan sekarang kita lihat saja bagaimana kelanjutannya.”
Kini tampaknya Laimer akan tetap bertahan di Bayern bahkan setelah Piala Dunia. Terkait hal ini, ia juga memberikan peringatan kecil yang penuh humor kepada sang juara terbanyak: "Mungkin Austria akan menjadi juara dunia—dan kalau begitu, biayanya akan semakin mahal."