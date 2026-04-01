Al-Sadd v Al-Hilal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

Negosiasi dan kesempatan untuk membuktikan diri... Al-Rakraki dan Renard masuk radar Ghana menjelang Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Ghana menegaskan bahwa nama pelatih baru akan diputuskan dalam dua minggu

Walid Regragui, mantan pelatih tim nasional Maroko, dan Hervé Renard, pelatih tim nasional Arab Saudi, kini menjadi dua kandidat terkuat untuk melatih tim nasional Ghana yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Saat ini, El-Rakraki tidak terikat kontrak dengan tim nasional atau klub mana pun, sehingga lebih mudah untuk merekrutnya dibandingkan Renard, yang memimpin tim nasional Arab Saudi namun mendapat banyak kritikan, di tengah kabar bahwa ia meminta untuk mundur sebelum Piala Dunia.

El-Rakraki mengundurkan diri dari jabatan pelatih timnas Maroko pada Maret lalu, digantikan oleh Mohamed Wahbi, sementara Renard tampaknya berada dalam posisi sulit setelah dua kekalahan melawan Mesir dan Serbia pada jeda internasional terakhir menjelang Piala Dunia.

  • Ghana dalam perlombaan melawan waktu

    Di sisi lain, Asosiasi Sepak Bola Ghana sedang mencari pengganti secepatnya untuk mantan pelatih Otto Odo, yang baru saja dipecat dari jabatannya beberapa jam yang lalu akibat hasil yang buruk, kurang lebih dua bulan menjelang Piala Dunia.

    Sejak tim gagal lolos ke Piala Afrika 2025, Addo sudah terancam dipecat kapan saja, namun Federasi Sepak Bola Ghana tetap mempertahankannya, dengan harapan bisa melanjutkan kerja sama dengan pelatih yang membawa tim lolos ke Piala Dunia sebelumnya.

    Namun, timnas Ghana kalah 1-5 dari Austria, dan jaringan ESPN Amerika Serikat mengungkapkan bahwa keputusan pemecatan diambil setelah kekalahan tersebut, namun ia diizinkan memimpin tim dalam pertandingan berikutnya melawan Jerman karena alasan kemanusiaan dan pribadi.

    Meskipun penampilan tim membaik saat menghadapi Jerman dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-2, Federasi Sepak Bola Ghana tetap tidak mengubah keputusannya dan mengumumkan pemecatan sang pelatih.

    • Iklan

  • 600 pesanan

    Menjelang Piala Dunia, dan tanpa adanya jeda internasional tambahan yang memungkinkan pelatih baru untuk mengenal para pemain atau menguji gagasannya, kriteria utama yang dibutuhkan adalah seorang pelatih yang sangat mengenal para pemain, memahami budaya tim dan negara, serta memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional bersama generasi berbakat ini.

    Meskipun waktu sangat terbatas, Presiden Asosiasi Sepak Bola Ghana, Kurt Okraako, menegaskan bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pemecatan Ado, asosiasi telah menerima lebih dari 600 lamaran kepelatihan, bahkan tanpa pengumuman resmi pembukaan pendaftaran, sambil mencatat bahwa pelatih baru akan ditunjuk dalam "satu atau dua minggu".

    Menurut ESPN, meskipun sulit menemukan pelatih yang memenuhi semua kriteria tersebut, ada tiga nama yang menonjol sebagai pilihan potensial.

  • Pembicaraan dengan Al-Rakraki

    Rakraki saat ini dianggap sebagai salah satu pelatih terkemuka di benua Afrika, setelah membawa tim nasional Maroko menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2022, serta mengantarkan Maroko ke final Piala Afrika 2025, meskipun kalah dari Senegal, namun status juara belum diputuskan, karena kasus ini sedang ditangani oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

    ESPN melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Ghana telah mulai menjalin komunikasi dengan pelatih asal Maroko tersebut, karena yakin ia memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, dengan adanya keinginan bersama untuk mencapai kesepakatan.

    Menurut sumber yang sama, El-Rakraki antusias untuk mengambil alih tugas tersebut, karena ini merupakan kesempatan untuk memperkuat posisinya, dan mungkin juga untuk memulihkan reputasinya setelah kepergiannya dari Maroko.

    Negosiasi saat ini berfokus pada ketentuan kontrak, seperti durasi kontrak dan gaji.

    Meskipun merekrutnya tidak akan murah, Federasi Sepak Bola Ghana memiliki sumber daya keuangan yang baik berkat partisipasinya di Piala Dunia, dan mungkin akan memilih kontrak jangka pendek dengan opsi perpanjangan berdasarkan hasil.

  • Hubungan lama yang mendekatkan Renard

    ESPN menegaskan bahwa Renard masuk dalam daftar calon pelatih Ghana, mengingat statusnya yang saat ini masih dipertanyakan bersama tim nasional Arab Saudi, serta hubungannya yang sudah lama terjalin dengan tim Black Stars.

    Renard memiliki hubungan yang erat dengan Ghana, karena ia memulai kariernya di Afrika di sana pada tahun 2008 sebagai asisten pelatih Claude Le Roy, dan turut berkontribusi dalam meraih posisi ketiga pada turnamen yang diselenggarakan oleh Ghana.

    Setelah hengkang, ia memimpin timnas Zambia meraih gelar Piala Afrika 2012, lalu mengulangi prestasi tersebut bersama Pantai Gading pada 2015, sehingga menjadi pelatih pertama yang memenangkan turnamen tersebut bersama dua tim nasional berbeda.

    Berkat pengalamannya di Afrika dan pengetahuannya tentang tim nasional, Renard selalu menjadi incaran Federasi Sepak Bola Ghana, namun tuntutan finansialnya menjadi hambatan utama.

    Renard sebelumnya pernah menyatakan bahwa ia tidak akan menolak melatih Ghana, menegaskan ikatan emosionalnya dengan negara tersebut.

    Dengan kabar kepergiannya dari kepelatihan timnas Arab Saudi, namanya kembali mencuat, dan laporan menunjukkan bahwa negosiasi sudah berlangsung, mencakup gaji, staf teknis, dan durasi kontrak, dengan dukungan dari Kementerian Olahraga.

  • Pilihan lokal

    Kwasi Appiah dianggap sebagai kandidat lokal terkuat, karena ia memiliki pemahaman mendalam tentang budaya tim dan negara tersebut, serta pernah memimpin tim nasional di Piala Dunia 2014, serta pada dua edisi Piala Afrika 2013 dan 2019.

    Sejak 2023, ia menangani tim nasional Sudan, di mana ia mencatatkan hasil yang mengesankan, termasuk lolos ke Piala Afrika 2025 dengan mengalahkan Ghana, setelah mengumpulkan 4 poin dari dua pertemuan kedua tim (seri 0-0 di Accra dan kemenangan 2-0 di Benghazi).

    Abiah memiliki keunggulan dalam pemahaman mendalamnya terhadap lingkungan lokal, serta pengetahuannya yang mutakhir tentang tim, namun ia menghadapi dua kendala: kontraknya yang masih berlaku dengan Sudan hingga 2028, dan hubungannya yang tegang dengan presiden Asosiasi Sepak Bola Ghana, yang membuat kembalinya menjadi rumit.

    Meskipun demikian, ia tetap menjadi opsi yang dipertimbangkan sebagai solusi terakhir untuk mengambil alih tugas secara sementara jika opsi lain gagal.

