Para pendukung model tersebut, yang dipimpin oleh Sasho Cirovski dari Maryland dan Carlos Somoano dari UNC, mengira mereka telah meraih kemenangan yang lama dinantikan ketika model itu disahkan pada 7 Oktober. Namun, Kabinet Divisi I NCAA menyetujui mosi tersebut dengan selisih suara yang lebih tipis daripada perkiraan, menyusul keputusan mengejutkan Direktur Atletik Pitt Allen Greene untuk memilih “tidak”.

Akibatnya, mosi tersebut dapat dibatalkan melalui pemungutan suara. Setiap institusi Divisi I NCAA berhak memberikan suara, terlepas dari apakah mereka memiliki program sepakbola atau tidak. Langkah mengejutkan dari sejumlah institusi yang skeptis, dengan dukungan institusi yang tidak memiliki program sepakbola, membuat keputusan yang semula dianggap pasti berbalik pada menit-menit terakhir.

NCAA mengonfirmasi kabar tersebut dalam pernyataan tak lama setelah tenggat pukul 17.00:

“Pada Jumat, setelah berakhirnya periode prosedural 30 hari, dua pertiga institusi anggota Divisi I membatalkan perubahan peraturan yang sebelumnya telah disetujui. Perubahan itu akan memindahkan musim kompetisi sepakbola putra Divisi I menjadi dua semester, dengan kejuaraan berlangsung pada musim semi. Usulan yang disahkan dengan dukungan kurang dari 75 persen suara Kabinet Divisi I dapat dibatalkan melalui proses selama 30 hari tersebut. Dengan pembatalan ini, sepakbola putra Divisi I akan tetap menjalani musim kejuaraannya pada musim gugur.”

Hasil akhir menunjukkan 247 suara untuk “membatalkan”, sedikit melampaui ambang 241 suara yang diperlukan. Sebanyak 106 suara untuk “membatalkan” itu berasal dari institusi yang tidak memiliki program sepakbola putra. Hingga 15 menit sebelum tenggat, hampir 70 persen institusi yang memiliki program sepakbola telah memilih untuk membatalkan.