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NCAA mengonfirmasi rencana bersejarah penyelenggaraan sepak bola perguruan tinggi putra selama dua semester dibatalkan setelah penolakan pada saat-saat terakhir dari perguruan tinggi Divisi I
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Resmi dibatalkan
Para pendukung model tersebut, yang dipimpin oleh Sasho Cirovski dari Maryland dan Carlos Somoano dari UNC, mengira mereka telah meraih kemenangan yang lama dinantikan ketika model itu disahkan pada 7 Oktober. Namun, Kabinet Divisi I NCAA menyetujui mosi tersebut dengan selisih suara yang lebih tipis daripada perkiraan, menyusul keputusan mengejutkan Direktur Atletik Pitt Allen Greene untuk memilih “tidak”.
Akibatnya, mosi tersebut dapat dibatalkan melalui pemungutan suara. Setiap institusi Divisi I NCAA berhak memberikan suara, terlepas dari apakah mereka memiliki program sepakbola atau tidak. Langkah mengejutkan dari sejumlah institusi yang skeptis, dengan dukungan institusi yang tidak memiliki program sepakbola, membuat keputusan yang semula dianggap pasti berbalik pada menit-menit terakhir.
NCAA mengonfirmasi kabar tersebut dalam pernyataan tak lama setelah tenggat pukul 17.00:
“Pada Jumat, setelah berakhirnya periode prosedural 30 hari, dua pertiga institusi anggota Divisi I membatalkan perubahan peraturan yang sebelumnya telah disetujui. Perubahan itu akan memindahkan musim kompetisi sepakbola putra Divisi I menjadi dua semester, dengan kejuaraan berlangsung pada musim semi. Usulan yang disahkan dengan dukungan kurang dari 75 persen suara Kabinet Divisi I dapat dibatalkan melalui proses selama 30 hari tersebut. Dengan pembatalan ini, sepakbola putra Divisi I akan tetap menjalani musim kejuaraannya pada musim gugur.”
Hasil akhir menunjukkan 247 suara untuk “membatalkan”, sedikit melampaui ambang 241 suara yang diperlukan. Sebanyak 106 suara untuk “membatalkan” itu berasal dari institusi yang tidak memiliki program sepakbola putra. Hingga 15 menit sebelum tenggat, hampir 70 persen institusi yang memiliki program sepakbola telah memilih untuk membatalkan.
- Getty
Gerakan yang semakin berkembang
Upaya membatalkan model dua semester telah menguat selama berminggu-minggu. Sejumlah sumber mengungkapkan kepada GOAL bahwa ada pemungutan suara yang mengejutkan dan peserta rapat yang 'marah' ketika perguruan tinggi di luar Power Four menggalang dukungan untuk membatalkan usulan tersebut. Meski begitu, para pendukung model itu tidak menyangka penentangan akan mendapat momentum sebesar ini dan bergegas mencari dukungan dari perguruan tinggi sebelum tenggat waktu.
Upaya pada saat-saat terakhir untuk membujuk perguruan tinggi menarik kembali suara mereka untuk membatalkan usulan itu, yang digambarkan sejumlah sumber sebagai 'upaya putus asa', pada akhirnya gagal.
Salah satu yang memberikan suara untuk membatalkan usulan tersebut adalah direktur olahraga Wofford, Scott Kull.
"Kita semua ingin melihat sepak bola putra terus berkembang dan maju, tetapi perubahan yang berarti membutuhkan dukungan luas dari berbagai institusi serta model yang berkelanjutan bagi program di setiap tingkatan Divisi I NCAA," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Model itu kembali gagal
Model dua semester dipandang sebagai cara untuk memodernisasi sepakbola perguruan tinggi. Di tengah jadwal yang padat dan minimnya perhatian terhadap pertandingan, para pendukungnya telah lama berpendapat bahwa sistem satu pertandingan per pekan, dengan musim berlangsung sepanjang tahun akademik, akan membantu mengembangkan olahraga ini dan menyediakan wadah yang lebih baik bagi perkembangan pemain. Berbagai bentuk rencana dua semester telah ada selama hampir 30 tahun.
Para penentangnya mengemukakan persoalan lain, termasuk kurangnya pendanaan, tekanan terhadap staf komunikasi, serta kesulitan menjadwalkan pertandingan musim semi karena fasilitas digunakan bersama. Pada akhirnya, argumen terakhir itulah yang menang.
Para pendukungnya mengatakan kepada GOAL bahwa mereka masih berencana memperjuangkan suatu bentuk model dua semester. Seorang pelatih terkemuka memperkirakan bahwa sekitar 80 perguruan tinggi yang paling gigih mendukungnya mungkin akan memisahkan diri dan menggelar sepakbola perguruan tinggi sepanjang tahun, meninggalkan 130 perguruan tinggi lainnya. Sumber lain berpendapat bahwa mungkin ada peluang untuk mengajukan banding berdasarkan dugaan penggunaan taktik meragukan untuk membatalkan usulan tersebut.
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