Sambil menunggu reformasi Nations League, yang mulai musim 2028/29 akan digelar dengan format serupa dengan kompetisi antarklub yang baru (setiap liga akan memiliki 3 grup berisi 6 tim, setiap tim nasional akan memainkan 6 pertandingan melawan 5 lawan yang berbeda), regulasi edisi kelima turnamen ini pun ikut berubah, yang sudah mempertemukan Italy melawan Belgia dan Turki.
Nations League 2026/27 berubah: dua tim peringkat ketiga terbaik tetap di Liga A, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang terdegradasi langsung
Hal itu telah diresmikan oleh Komite Eksekutif UEFA: untuk menyelaraskan kembali jumlah tim nasional dalam format baru, dari 16 menjadi 18 tim untuk setiap liga, mekanisme promosi dan degradasi mau tak mau akan berubah. Pada dasarnya, Italia akan memiliki peluang yang sama untuk lolos ke perempat final, yang juga musim ini akan diikuti oleh juara grup dan runner-up dari empat grup, sementara risiko terdegradasi ke Liga B berkurang.
Tapi mari kita lihat secara detail apa yang akan berubah. Hingga musim lalu, tim peringkat terakhir dari empat grup Liga A terdegradasi langsung ke Liga B, sementara semua tim peringkat ketiga memainkan play-off agar tidak terdegradasi melawan tim peringkat kedua dari Liga B. Di Nations League 2026/2027, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang akan terdegradasi langsung, dua tim peringkat ketiga terbaik dari empat grup akan tetap berada di Liga A, dan dua tim peringkat ketiga terburuk bersama dua tim peringkat keempat terbaik akan memainkan play-off melawan tim peringkat kedua dari empat grup Liga B. Italia sedang menjalani empat pertandingan dalam rentang 11 hari, sebuah tour de force yang sesungguhnya, dan pada akhirnya mereka kemungkinan akan mengetahui apakah masih bisa berharap lolos ke perempat final atau harus berjuang untuk bertahan di Liga A.
Namun, mari kita lihat secara rinci apa yang akan berubah. Hingga musim lalu, tim juru kunci dari empat grup Liga A terdegradasi langsung ke Liga B, sementara seluruh tim peringkat ketiga memainkan play-off agar tidak terdegradasi melawan tim peringkat kedua dari Liga B. Di Nations League 2026/2027, hanya dua tim peringkat keempat terburuk yang akan terdegradasi langsung, dua tim peringkat ketiga terbaik dari empat grup akan tetap berada di Liga A, dan dua tim peringkat ketiga terburuk bersama dua tim peringkat keempat terbaik akan memainkan play-off melawan tim peringkat kedua dari empat grup Liga B. Italia akan menghadapi empat pertandingan dalam rentang 11 hari, sebuah tour de force yang sesungguhnya, di akhir rangkaian itu mereka kemungkinan akan mengetahui apakah masih bisa berharap lolos ke perempat final atau harus berjuang untuk bertahan di Liga A.
Untuk memastikan tiket langsung ke Liga A pada edisi Nations League berikutnya yang telah diperbarui, penting untuk lolos ke perempat final atau setidaknya menjadi salah satu dari dua tim peringkat ketiga terbaik.
JADWAL ITALIA DI GRUP A1 UEFA NATIONS LEAGUE
25 September 2026 (pukul 20.45): Italia-Belgia 0-2
28 September 2026 (pukul 20.45): Turki-Italia 1-4
2 Oktober 2026 (pukul 20.45): Prancis-Italia - Stade de France, Saint-Denis
5 Oktober 2026 (pukul 20.45): Italia-Turki - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
12 November 2026 (pukul 20.45): Italia-Prancis - Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 November 2026 (pukul 20.45): Belgia-Italia - Stadio Re Baldovino, Brussel
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